Los campeones del mundo eligen Ibiza como lugar de descanso: de las lujosas comidas de Ferran y Marcos Llorente a los paseos de Oyarzabal

Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza (INSTAGRAM).

Tras hacer historia con la conquista del Mundial de 2026, los internacionales españoles ya han cambiado los estadios por las playas. Antes de regresar a la disciplina de sus respectivos clubes para iniciar la pretemporada, varios de los futbolistas de la selección han elegido Ibiza como destino para desconectar después de unas semanas marcadas por la máxima exigencia deportiva y las multitudinarias celebraciones por el título.

La isla balear vuelve a consolidarse así como uno de los enclaves favoritos de las grandes estrellas del deporte. Entre los campeones que ya disfrutan de unos días de descanso se encuentran Ferran Torres, Marcos Llorente, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que han sido vistos en distintos puntos de la isla compartiendo jornadas de playa, gastronomía y relax.

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Quienes han coincidido durante estas vacaciones han sido el marcador del gol que nos dio la victoria y el futbolista más polémico de la selección, Ferran Torres y Marcos Llorente. Ambos han pasado una jornada en Cala Jondal, una de las zonas más exclusivas de Ibiza y habitual punto de encuentro de deportistas, empresarios y celebridades durante los meses de verano.

Ha sido el centrocampista del Atlético de Madrid quien ha dejado constancia de la escapada a través de varias publicaciones en sus redes sociales. En una de ellas aparece posando junto al delantero del FC Barcelona, confirmando la buena amistad que mantienen también fuera de los terrenos de juego y que han aprovechado el parón estival para compartir unos días de descanso.

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La visita de ambos a Casa Jondal tampoco ha pasado desapercibida. Su llegada al conocido restaurante fue recibida con una calurosa ovación por parte de clientes y trabajadores del establecimiento. Las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, muestran a los dos futbolistas entrando en el local entre aplausos, vítores y muestras de cariño, una escena que rápidamente se hizo viral y que refleja el entusiasmo que continúa despertando la selección española tras conquistar la segunda estrella mundial.

Botellas de vino de Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza (INSTAGRAM).

Durante la comida, Marcos Llorente también compartió otro detalle que llamó la atención de sus seguidores. El jugador publicó una fotografía de la mesa en la que podían verse dos exclusivas botellas procedentes de la región francesa de Borgoña. Entre ellas figuraba un Corton Grand Cru 2022 elaborado por Prince Florent de Mérode, cuyo precio suele oscilar entre los 150 y los 300 euros. Junto a él aparecía un Chambolle-Musigny 2020 firmado por Domaine G. Roumier, una de las bodegas más prestigiosas de la zona y cuya cotización puede superar fácilmente los 500 euros en tiendas especializadas, llegando incluso a rebasar los 1.000 euros en algunos restaurantes de alta gama.

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La elección gastronómica evidencia el nivel de la experiencia que ambos futbolistas disfrutaron frente al mar durante su estancia en uno de los rincones más exclusivos de la isla. Mientras Ferran Torres y Marcos Llorente compartían vacaciones, otros integrantes de la selección también han optado por Ibiza para desconectar, aunque siguiendo planes diferentes.

Así quedó el mural en honor a Ferran Torres en Barcelona tras ser atacado. La obra de arte urbano, que celebraba su éxito con la selección española, fue el blanco de un acto de vandalismo con tintes políticos.

‘La isla de los futbolistas’

Es el caso de Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad, protagonista con sus decisivos goles en el Mundial, ha sido visto paseando por uno de los puertos deportivos de la isla. Allí coincidió con numerosos aficionados que aprovecharon la ocasión para saludarle y fotografiarse con él. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, donde muchos destacaron la cercanía mostrada por el internacional español.

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Tampoco ha faltado a la cita uno de los grandes nombres del campeonato. Lamine Yamal ha elegido igualmente Ibiza para disfrutar de unos días de descanso antes de reincorporarse al FC Barcelona. El joven atacante compartió una fotografía en sus perfiles sociales en la que, aunque apenas aparece parcialmente, confirma que también está aprovechando el buen tiempo y las playas de la isla antes de volver al trabajo.

La presencia simultánea de varios de los héroes del Mundial confirma, una vez más, el atractivo que Ibiza ejerce sobre los futbolistas de élite. Sus playas, puertos deportivos y restaurantes se convierten cada verano en el escenario elegido por numerosas figuras del deporte para desconectar de la presión competitiva.

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