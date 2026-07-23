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La nueva película de Penélope Cruz y Javier Bardem competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia

‘Búnker’, reunirá a la pareja de intérpretes bajo la dirección de Florian Zeller (’El padre’) en una historia sobre un arquitecto contratado por un multimillonario para construir un refugio

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Javier Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz en 'Búnker'
Javier Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz en 'Búnker'

La nueva película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, Búnker, ha sido seleccionada para competir en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos del mundo. La cinta, dirigida por el cineasta francés Florian Zeller, estará así en la carrera por el León de Oro, el máximo galardón del festival. Además, la película formará parte de las Galas del Toronto International Film Festival (TIFF), consolidando su presencia en el circuito internacional antes de su estreno en cines, que será distribuido por Elastica en nuestro país.

La selección de Búnker para la competición principal en Venecia supone un nuevo hito en la trayectoria de Cruz y Bardem, quienes interpretan a la pareja protagonista en un drama que explora los desafíos contemporáneos a través de una historia íntima y moralmente compleja. El anuncio también confirma la posición de Zeller como uno de los autores más destacados del cine europeo actual, tras el reconocimiento obtenido por sus anteriores películas, El padre y El hijo. El elenco de la película está encabezado por Javier Bardem y Penélope Cruz, considerados dos de los intérpretes españoles más reconocidos a nivel mundial. Junto a ellos figuran actores como Stephen Graham, conocido por su trabajo en Adolescencia y Snatch: Cerdos y diamantes; Paul Dano, con créditos en Pozos de ambición y The Batman; y Patrick Schwarzenegger, visto en The White Lotus y The Staircase.

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La trama de Búnker gira en torno a Miguel, un arquitecto galardonado que acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico, enfrentándose a un dilema moral. Su esposa, Sofía, comienza a cuestionar los cimientos de su relación tras diecisiete años juntos, especialmente después de mudarse a Londres para perseguir el sueño profesional de Miguel. A medida que Miguel se sumerge en el proyecto, la pareja debe confrontar si aún comparten aspiraciones, valores y una visión de futuro.

Penélope Cruz en 'Búnker'
Penélope Cruz en 'Búnker'

Inspirada en una historia real

El filme plantea preguntas sobre la ética profesional y las consecuencias de las decisiones personales en un contexto de creciente incertidumbre global. Búnker utiliza el conflicto de la pareja como un prisma para abordar temas como el miedo al futuro, las amenazas ecológicas, la desigualdad social y el individualismo. En definitiva, un thriller dramático que examina los desafíos emocionales y morales a los que se enfrenta una pareja ante las inquietudes de un mundo cada vez más incierto, explorando los miedos, las dudas y los dilemas éticos que definen nuestra época".

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Florian Zeller, responsable del guion y la dirección, reveló que la idea de la película surgió tras leer un artículo sobre Mark Zuckerberg y la construcción de un búnker en Hawái. Zeller se preguntó si el fundador de Facebook sabía algo que los demás ignoraban, y cómo la paradoja de quien conecta al mundo buscaba aislarse resultaba fascinante. “Entonces me hice otra pregunta: ‘¿acaso no nos estamos aislando todos, de algún modo, dejando de vernos como continentes interconectados para convertirnos cada vez más en islas a la deriva?’”, explicó Zeller. El cineasta reconoció que escribió el guion pensando en Penélope Cruz y Javier Bardem: “Ambos fueron el punto de partida y la principal fuente de inspiración de este proyecto, no solo porque son dos de los actores con más talento de la actualidad, sino también porque forman una pareja icónica. Quería construir una historia en torno a esa realidad tan fascinante para explorar el amor, la fidelidad y el perdón”.

Búnker aborda los grandes desafíos sociales de la actualidad desde una perspectiva íntima, centrada en la relación de una pareja que busca formas de reconciliación y entendimiento en la madurez. El filme interroga el impacto del miedo al futuro, el empobrecimiento y la soledad en el seno de las relaciones personales, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y la autenticidad en tiempos de crisis. La expectativa por el estreno de Búnker en Venecia y Toronto es alta, tanto por el prestigio del equipo creativo como por la relevancia de los temas tratados. De momento su fecha de estreno en España se desconoce, aunque está confirmada de la mano de Elastica Films.

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