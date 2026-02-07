España Cultura

Primer vistazo a ‘Bunker’, la película que reunirá a Penélope Cruz y Javier Bardem y que acaba de finalizar su rodaje

Ambos actores son dirigidos por Florian Zeller (’El padre’) en este thriller sobre un arquitecto y su esposa

Javier Bardem y Penélope Cruz
Javier Bardem y Penélope Cruz protagonizan 'Bunker'

El rodaje de Bunker, la película que marca el reencuentro profesional de Penélope Cruz y Javier Bardem, ha llegado a su fin. El cineasta francés Florian Zeller, responsable de la dirección y el guion, compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una fotografía del último día de filmación y un mensaje dirigido al elenco y al equipo técnico. En la imagen se observa a Zeller celebrando junto a los actores principales tras varias semanas de trabajo intenso en localizaciones de Madrid y Londres.

El mensaje publicado por el director resume el ambiente vivido en el set: “Último día de rodaje de #bunker. Ha sido un viaje increíble desde Madrid a Londres con unos actores extraordinarios. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a @penelopecruzoficial y @bardemantarctic. Ha sido un placer y un honor trabajar con @stephengraham1973, @patrickschwarzenegger, @pauldanoofficial, @themarkgatiss y la gran Eileen Atkins. Gracias a todos los que han participado”. Estas palabras ponen en valor la implicación de un reparto internacional de primer nivel y la colaboración estrecha entre los distintos equipos de producción.

Bunker supone una nueva colaboración cinematográfica entre Cruz y Bardem, considerada una de las parejas más reconocidas del cine español. La última vez que ambos trabajaron juntos fue en Todos lo saben (2018), película dirigida por Asghar Farhadi. En esta ocasión, el matrimonio vuelve a coincidir en un proyecto de proyección internacional, escrito especialmente para ellos por Zeller, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por El padre, la película protagonizada por Olivia Colman y Anthony Hopkins sobre el alzheimer.

La trama de la película se centra en un arquitecto que acepta el encargo de construir un búnker de supervivencia para un multimillonario del sector tecnológico. A partir de esa decisión, la esposa del arquitecto comienza a cuestionarse su matrimonio tras diecisiete años de convivencia. Según palabras del propio Zeller recogidas por el medio estadounidense Deadline, eligió a Cruz y Bardem porque buscaba plasmar en pantalla la complejidad emocional de una pareja real y reconocida, y consideraba que ambos intérpretes eran “dos de los actores más talentosos de la actualidad”.

Penálope Cruz, Florian Zeller y
Penálope Cruz, Florian Zeller y Javier Bardem posan en el set de 'Bunker'

El reparto de Bunker se completa con figuras como Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger, Paul Dano, Mark Gatiss y Eileen Atkins, nombres que aportan diversidad y experiencia internacional al proyecto. La producción se ha desarrollado entre España y Reino Unido, con varias semanas de rodaje en estudios y localizaciones emblemáticas de Madrid y Londres. Este escenario transnacional ha permitido al equipo aprovechar recursos técnicos y logísticos de ambos países, además de reunir a profesionales de distintas nacionalidades en un mismo proyecto.

La expectación por el estreno de Bunker es alta, tanto por el regreso de Cruz y Bardem a la gran pantalla como por el enfoque personal que Zeller ha querido dar a la historia. El director, que fue reconocido mundialmente tras el éxito de El padre, ha destacado en varias ocasiones su interés en explorar los límites entre la realidad y la ficción, así como el impacto de las decisiones personales y profesionales en la vida de pareja. En este sentido, la película promete ofrecer un acercamiento psicológico al drama matrimonial, apoyado en las interpretaciones de dos actores con una larga trayectoria conjunta.

La relación profesional y personal de Penélope Cruz y Javier Bardem comenzó hace más de tres décadas, cuando coincidieron en el rodaje de Jamón, jamón (1992). Desde entonces, han compartido créditos en al menos siete películas, entre ellas Vicky Cristina Barcelona, Loving Pablo y El consejero. Ambos han sido reconocidos con premios internacionales y han desarrollado carreras paralelas en la industria cinematográfica, tanto en España como en Hollywood.

Con la finalización del rodaje de Bunker, el público podrá reencontrarse pronto con una de las parejas más icónicas del cine en una historia que, según su director, busca “difuminar las fronteras entre la realidad y la ficción”. Las primeras imágenes y el mensaje de agradecimiento de Zeller en redes sociales han incrementado el interés por un proyecto que aún no tiene fecha oficial de estreno, pero que ya figura entre los títulos más esperados de la próxima temporada.

