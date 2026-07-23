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Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con Milei e Israel: “Nunca diría si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches”

El actor ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram para aclarar las declaraciones que realizó en una entrevista con el medio ‘Zeteo’ tras la victoria de España

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Alfombra roja
Javier Bardem asiste a la Alfombra Dorada de la FIFA antes de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

La tensión entre España y Argentina no cesa. Cinco días después de que La Roja se proclamara campeona del mundo en Nueva Jersey tras imponerse por 1-0, numerosas celebrities han salido a disculparse o a matizar sus palabras por declaraciones que no han sentado bien a los argentinos. Si este miércoles Rosalía tuvo que pedir disculpas tras la polémica surgida en TikTok, este jueves ha sido el turno de Javier Bardem.

El actor, que siguió de cerca a la selección española durante el Mundial de Estados Unidos y estuvo presente en la final, ha publicado un vídeo para aclarar unas palabras pronunciadas en una entrevista con el medio estadounidense Zeteo, pocas horas después de que España ganase la Copa del Mundo. En ella, el periodista Mehdi Hasan le preguntó al actor si el partido “fue casi un símbolo de conflicto entre Israel y Palestina”, después de que Javier Milei, líder de la nación, se autoproclamara “el presidente sionista más orgulloso del mundo”.

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El actor respondió que cuando un presidente “está apoyando tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra, como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo“, si bien se encargó de recalcar que “los líderes políticos no representan a su pueblo” y que “Milei no es Argentina“.

“Los líderes políticos no representan a su pueblo”

Por este motivo, ya que sus palabras se han hecho virales fuera de contexto, el ganador al Oscar al Mejor Actor de Reparto en 2008 por No es país para viejos, ha compartido un vídeo en Instagram para matizar sus declaraciones en la citada entrevista. “Quiero compartir este vídeo para aclarar lo que dije en la entrevista y lo que nunca he dicho y nunca diría”, comienza en el vídeo, que supera los dos minutos de duración.

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Javier Bardem responde a las críticas por relacionar el apoyo a España en la final del Mundial con el respaldo de Milei a Israel

“En la entrevista con Zeteo decía que era injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos”, afirma el intérprete. Bardem insiste en que también le parecía “injusto” que el apoyo “incondicional” de Milei a Netanyahu hiciera que “mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino”. “Eso es lo que dije”, resume.

“Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá”, asegura. “Yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración”, añade antes de reivindicar la influencia que el país ha tenido tanto en su vida personal como profesional.

Javier Bardem y Borja Iglesias sujetan la copa del Mundial.
Javier Bardem y Borja Iglesias sujetan la copa del Mundial. (Instagram)

El actor también pone como ejemplo el proceso de memoria y reparación llevado a cabo tras la dictadura militar argentina. “Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Un proceso que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho, desgraciadamente”.

Bardem concluye el vídeo reiterando el afecto que siente por el pueblo argentino y dejando claro que su intención era evitar que se siguieran atribuyendo unas palabras que, asegura, nunca pronunció. “Para mí es importante que se quede claro todo esto y, sobre todo, aquellas cosas que nunca he dicho y nunca diría, por el respeto que tengo y el cariño hacia el pueblo argentino”, finaliza.

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