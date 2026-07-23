La frase final de ‘La Odisea’ con la que Christopher Nolan conecta la obra de Homero con ‘Oppenheimer’ y el presente: “Todos nuestros errores volverán a ser olvidados”

Matt Damon y Zendaya en 'La Odisea'. (Universal Pictures)

Con el estreno de La Odisea, Christopher Nolan ha vuelto a demostrar su éxito para producir éxitos de taquilla capaces de convencer además por la calidad de su propuesta. En menos de una semana, la película ha recaudado alrededor de 330 millones de dólares en todo el mundo, lo que supera los 250 millones de su presupuesto, y ya ha sido tildada de “clásico” por medios como The New York Times, que la encumbran como una de las mejores de la carrera del director.

Ahora bien, al margen de su éxito, también vale detenerse en el mensaje que Nolan pretende transmitir con su película. Si bien adapta un texto clásico de Homero, escrito hace cerca de 2.800 años, La Odisea se presenta como un título profundamente actual y con un fuerte componente antibelicista, al presentar al gran héroe clásico derrotado por los horrores que él mismo ha vivido y, en parte, provocado. Por eso, no ha pasado desapercibido uno de los últimos diálogos de la película, en el que el protagonista y su hijo Telémaco conversan y aquel le dice a su hijo: “Un nuevo amanecer iluminará el mundo sumido en la oscuridad. Y todos nuestros errores volverán a ser olvidados”.

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Estas palabras resumen buena parte de la interpretación de Christopher Nolan del mito de Homero. La Odisea se convierte, para él, en la historia de redención de un hombre que siente que ha cometido las mayores mezquindades que un hombre podría cometer (romper la ley de Zeus, concepto central en la película). Su personaje acaba encontrando la esperanza, de ahí la llegada de un nuevo amanecer, pero también es consciente de que el paso del tiempo sepultará sus errores y hará que se olviden, lo que en última instancia provocará que el ser humano vuelva a cometerlos creando, por ejemplo, una bomba atómica que vuelva a amenazar con destruir toda una civilización.

Tráiler de 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan (Universal Pictures).

La relación de ‘La Odisea’ con ‘Oppenheimer’

Durante la promoción de la película, Christopher Nolan reconoció en una entrevista con la revista Vulture que, en realidad, La Odisea y Oppenheimer “son prácticamente la misma historia”. Ambas historias hablan de hombres atormentados por lo que han hecho, y todo gira en torno a un arma decisiva en un conflicto bélico: ya sea el caballo de Troya o la bomba nuclear. Tano Odiseo como el científico son hombres atormentados por lo que han hecho, con una culpa que figura como una carga central en su propia genialidad y de la que Ulises, al contrario que Oppenheimer, consigue escapar.

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Algunos actores de la película también se dieron cuenta de esta semejanza mientras realizaban la película. “En el ingenio de Oppenheimer se aprecian ecos de la astucia de Odiseo, así como las trágicas consecuencias de sus descubrimientos“, respondía Matt Damon en una entrevista con Variety. Ambas producciones destacan por su carácter antibelicista, y si nos fijamos, en la adaptación del clásico de Homero la ley de Zeus es, en buena medida, lo que impide que unos y otros se maten entre sí: la hospitalidad obliga a la convivencia.

Matt Damon y Cillian Murphy interpretan a Odiseo y Oppenheimer, respectivamente. (Montaje realizado por Infobae España)

Preguntado por esto mismo por el citado medio, Nolan confiesa que le interesaba mucho la idea de que “la interdependencia entre las personas” fuera “el fundamento y posiblemente la definición de la civilización”. En este sentido, “tanto Oppenheimer como La Odisea nos muestran con qué frecuencia se ignora esto y, por lo tanto, cuán frágil es la civilización y cómo puede desmoronarse fácilmente”. Su última película llega, además, en un contexto donde esto mismo se está pudiendo comprobar en distintas partes del mundo. “Siempre habrá una correspondencia entre lo que sucede en el mundo y lo que ocurre en la pantalla. No me gusta ser demasiado pretencioso ni didáctico al respecto. Lo que realmente quiero es entretener al público. Eso sigue siendo lo más valioso del cine”.

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