Spencer Tunick creará en Gran Canaria la obra GRAN SPECTRUM por la visibilidad LGTBIQA+

(Información remitida por la entidad que la firma:)

GRAN SPECTRUM, una obra participativa de gran escala inspirada en los colores de las banderas LGTBIQA+, tendrá lugar el próximo 26 de julio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas dentro de Culture & Business Pride 2026.

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Las personas interesadas en formar parte de esta obra humana multicolor pueden inscribirse en: www.arnculturepride.org/spencertunick

El artista contemporáneo Spencer Tunick realizará el próximo 26 de julio de 2026 en Gran Canaria, Islas Canarias, GRAN SPECTRUM, una instalación humana participativa de gran escala concebida como una llamada internacional a la participación en defensa de la visibilidad LGTBIQA+, la diversidad y los derechos humanos fundamentales.

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La acción tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas dentro de Culture & Business Pride 2026, con el apoyo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida, a través de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y de Turismo de Islas Canarias. Las personas interesadas en formar parte de esta obra humana multicolor ya pueden registrarse en www.arnculturepride.org/spencertunick.

Tunick, artista visual neoyorquino reconocido mundialmente por sus instalaciones multitudinarias con cuerpos desnudos en espacios públicos, reunirá a participantes de la comunidad LGTBIQA+, aliados y ciudadanía en general en una composición colectiva inspirada en los colores de las banderas LGTBIQA+. La obra convertirá el cuerpo humano, el color y el espacio público en una imagen de impacto visual y simbólico.

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GRAN SPECTRUM no se plantea como una celebración convencional, sino como una respuesta artística ante un contexto en el que los derechos LGTBIQA+ y la identidad de género, la representación pública y la libertad de expresión siguen siendo cuestionados en distintos países. Frente a ese escenario, el proyecto propone una imagen colectiva capaz de afirmar, desde el arte contemporáneo, la importancia de la igualdad, la convivencia y la presencia pública compartida.

La instalación utilizará el lenguaje visual característico de Spencer Tunick: grandes composiciones humanas en las que los individuos dejan de ser figuras aisladas para integrarse en una forma colectiva mayor. Al eliminar marcadores visibles de estatus, profesión, clase o género, sus obras crean paisajes humanos temporales que interpelan directamente a la sociedad y redefinen la relación entre cuerpo, arquitectura, territorio e identidad colectiva.

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Nacido en Middletown, Nueva York, en 1967, Tunick ha desarrollado intervenciones en más de cien ciudades de todo el mundo, entre ellas Nueva York, Londres, Barcelona, Sídney, Ámsterdam, Viena y Ciudad de México, donde reunió a más de 18.000 participantes en una de las mayores instalaciones de desnudo colectivo jamás realizadas. Su trayectoria ha evolucionado más allá de la fotografía hasta convertirse en una forma de arte público participativo con proyección global.

La elección de Gran Canaria es central en el mensaje de GRAN SPECTRUM. Las Islas Canarias, y Gran Canaria en particular, se han consolidado durante décadas como uno de los territorios europeos más reconocidos por su visibilidad LGTBIQA+, su apertura social y su capacidad de convivencia. Maspalomas es, además, uno de los enclaves internacionales más vinculados al turismo, los encuentros y la vida social del colectivo.

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Con esta intervención, Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas se convertirán en escenario urbano y social de una obra concebida para alcanzar proyección internacional y generar una de las imágenes más icónicas de la isla. Gran Canaria no será únicamente el lugar donde se realice la instalación: será parte activa de su mensaje.

Culture & Business Pride, nacido en Canarias, se ha consolidado como una plataforma internacional que conecta cultura, derechos humanos, diversidad, pensamiento contemporáneo, música, innovación, empresa y proyección exterior. Su edición 2026 refuerza esa dimensión con GRAN SPECTRUM, una de sus acciones artísticas centrales.

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Las personas registradas recibirán información sobre acceso, horarios, ubicación y pautas de participación antes de la acción. Además, cada participante recibirá una fotografía de edición limitada del día de la intervención, como recuerdo de su participación en una obra colectiva única llamada a proyectar Gran Canaria internacionalmente desde el arte, la diversidad y los derechos humanos.

Contacto:

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Olga Payar Valverde

Email: olgapayar@icloud.com

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Phone: 672 237 688

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