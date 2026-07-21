El incendio de La Mierla (Guadalajara) se salta un cortafuegos y acecha al pueblo de Arroyo de las Fraguas: “Ahora sí que estamos perdidos”

El incendio de La Mierla a la altura de Arroyo de las Fraguas, en Guadalajara (Cedida)

Aunque los trabajos nocturnos de la madrugada del lunes al martes han logrado contener el avance del incendio de La Mierla (Guadalajara) hacia Soria, los pueblos manchegos siguen en peligro constante. Roberto Llorente, el alcalde de Arroyo de las Fraguas, uno de los 32 pueblos evacuados el pasado viernes 17 de julio, ha anunciado “malas noticias” a sus vecinos.

Tal y como ha comunicado sobre las 18:00 horas, “se nos ha salido un foco en La Nava de Jadraque mientras estábamos apretando aquí en el de la Peña del Reventón, de La Huerce, y se ha saltado el cortafuegos de las mesas y va para arriba”, explica. Al norte se encuentra su pueblo, donde viven unas 20 personas, una cifra que se triplica en verano.

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El regidor ha ayudado con las labores de extinción con las brigadas desplegadas desde el inicio del incendio de La Mierla, debido a sus conocimientos del terreno y sus labores como ganadero. Al comprobar el avance del fuego, ha lamentado que “ahora sí que estamos perdidos”. Y es que, “si pasa a La Nava, el Arroyo sería la cabeza de ese incendio”.

Aun así, ha intentado calmar a sus vecinos y ha comentado que “me voy a llevar el buldócer, a ver si puedo repasar todo el cerro entero desde, desde el Reventón hasta El Castillar y la carretera”. Igualmente, ha asegurado que cuenta con “un maquinista muy fino” para hacer las labores. Finalmente, añade: “Hoy estamos jodidos, pero bien. Ya podéis rezar todos ahí en casa”.

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El incendio de La Mierla a la altura de Arroyo de las Fraguas, en Guadalajara (Cedida)

“Al principio no pensábamos que iba a ser tanto”

El incendio de La Mierla ya ha arrasado con más de 29.000 hectáreas desde que las primeras llamas se propagaron por la provincia el jueves 16 de julio. Por el momento hay 1.200 personas evacuadas de diferentes municipios y Guadalajara se encuentra en una situación operativa de nivel 2. José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, no ve necesario subir al siguiente nivel, ya que “no implica mayor disponibilidad de recursos para movilizar a este incendio”.

También ha explicado ante los medios que este ha sido “el mayor despliegue de Infocam y el mayor despliegue de la Unidad Militar de Emergencia en un incendio hasta la fecha”, con hasta 29 aeronaves. Aun así, los vecinos de Arroyo de la Fragua siguen pidiendo más ayudas, ya que incluso los agricultores han salido para hacer cortafuegos en sus campos, como nos ha podido confirmar Raquel Rodríguez, una de las vecinas del pueblo.

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Aunque Raquel en estos momentos trabaja en Madrid y no vive allí de manera permanente, “toda mi familia sí que está allí”. Cuando las primeras llamas amenazaban los primeros poblados, “las informaciones eran que había empezado un incendio, pero que estaba bastante lejos, porque realmente el foco empieza en La Mierla”, a unos 35 kilómetros de Arroyo, asegura. Como narra para Infobae, “al principio no pensábamos que iba a ser tanto”, pero cuando el viernes dieron la orden de evacuación, ya fueron más conscientes de lo que se avecinaba.

“Hubo mucha gente que pudo salir con su propio coche, pero luego sí que hubo tres o cuatro vecinos a los que los tuvieron que evacuar la Guardia Civil y los bomberos”, ya que no tenían sus propios medios. Además, “como tenían cortadas las carreteras, no había forma de que los familiares pudieran subir a buscar, sobre todo a la gente mayor o gente enferma”, detalla.

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El incendio de La Mierla a la altura de Arroyo de las Fraguas, en Guadalajara (Cedida)

“El fuego está volviendo otra vez hacia atrás por el otro lado”

Desde el primer momento, Roberto “les ha estado indicando qué cosas pueden ceder o cómo pensaba que podía afectar al pueblo”, explica. Gracias a ello, “la información de primera mano la hemos tenido gracias a él”. No obstante, Raquel incide en que “al principio tardaron mucho en aparecer y es uno de los motivos por los que se ha extendido muchísimo este incendio”, que ya lleva más de 120 kilómetros de diámetro.

Pero lo peor para los vecinos es que “todavía no están ni siquiera controlando el fuego”, lo que ha generado que se convierta en “el fuego más grande que se haya visto en la historia”. Afortunadamente, con la llegada de los efectivos de la UME y los bomberos de distintas comunidades, como Madrid y Andalucía, y la colaboración con el alcalde, “que es el que conoce todo el terreno”, se ha tenido un mayor control.

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No obstante, al derivar ayer “casi todos los bomberos hacia la cabecera del incendio” en Soria, dejaron “la zona central olvidada”, afirma. Un movimiento que ha dejado la puerta abierta a que reactivasen los focos, en parte por el viento de la zona. Debido a ello, los propios vecinos de Arroyos de la Fragua “empezamos a pedir más efectivos en redes sociales” ayer.

Al final, durante la jornada de hoy, “no sabemos si ha sido por eso o ha sido un poco de todo, pero la verdad es que la última información que tengo del alcalde es que han llegado un montón más de unidades nuevas y están atacando bien el fuego desde allí”, confirma. Sin embargo, en el momento menos esperado, el fuego ha alcanzado el pico Alto Rey en Las Navas. En estos momentos, “el fuego está como un círculo, volviendo otra vez hacia atrás por el otro lado”, explica Raquel.

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Una mala noticia, ya que “ahora el peligro que hay grande es que salte hacia el Pico Cejón, que ese ya sí que sería otro desastre monumental, porque es el pico más alto de la comarca”. Así, la vecina de Arroyo detalla que “como salte para allá, como todo es pinar y estaría todo perdido”.

El alcalde de Arroyo de las Fraguas ha metido a su ganado dentro del pueblo por el incendio (Cedida)

El alcalde ha metido a sus vacas dentro del poblado, pero el resto del ganado está desprotegido en el campo

Otra de las mayores preocupaciones de los vecinos del Arroyo de las Fraguas es el destino del ganado. Y es que al final “es un medio de vida; ellos viven y dependen de ese ganado”. Raquel Rodríguez confirma que el alcalde ha sido el único que ha podido salvar a sus vacas. “El terreno está perdido, pero está protegiendo las casas. Entonces, el rebaño está adentro”, afirma.

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Asimismo, a pesar de que todos los vecinos han tenido que evacuar el pueblo, Roberto Llorente ha podido quedarse, al colaborar activamente con los bomberos, la UME y Protección Civil. “Pero luego hay muchos otros que no, yo creo que porque son más mayores”, añade Raquel.

*Noticia en ampliación