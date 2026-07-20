El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

BTS actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Agustin Marcarian / Reuters)

El K-Pop alcanzó este domingo uno de sus mayores escaparates internacionales. BTS actuó durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, dentro del primer gran espectáculo musical celebrado en el intermedio de un partido de estas características.

La presencia del grupo surcoreano ante millones de espectadores refleja el impacto que tiene el fenómeno. En España, más del 85% de los seguidores del K-Pop destina entre 20 y 100 euros al mes a productos de moda, artículos coleccionables, decoración, papelería y otras compras ligadas a las tendencias.

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Este gasto equivale a entre 240 y 1.200 euros al año. Los datos proceden de una encuesta elaborada en 2026 por la cadena MINISO a partir de 1.000 respuestas, distribuidas por distintas áreas geográficas de España.

El K-Pop tiene más seguidores entre los adultos

El estudio señala que el 14% de la población española se considera fan del K-Pop. Sin embargo, el seguimiento no se reparte por igual entre todas las edades y rompe con la idea de que se trata de un movimiento principalmente adolescente.

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El 19% de las personas de entre 31 y 45 años se declara seguidora, frente al 11% registrado entre quienes tienen de 18 a 30 años. La presencia del K-Pop es, por tanto, ocho puntos mayor entre los adultos de mediana edad que entre los más jóvenes analizados.

La encuesta dibuja además un público muy relacionado con el coleccionismo. El 83% de los fans se define como coleccionista activo y el 91% valora de forma positiva la estética asiática.

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Entre los productos más habituales aparecen la ropa, los objetos para decorar la casa, la papelería y las figuras coleccionables. Algunos se compran porque están vinculados a un grupo o artista, mientras que otros ganan popularidad después de hacerse virales en redes sociales.

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Instagram y TikTok impulsan las compras

Más de ocho de cada diez seguidores utilizan Instagram y TikTok para estar al día de las novedades y conocer qué productos se están poniendo de moda. Las redes se han convertido así en un escaparate constante de nuevas colecciones, figuras y objetos relacionados con la cultura coreana.

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El 57% de los fans asegura que comparte siempre o muy a menudo contenido sobre sus compras. El consumo no termina al pagar el producto: muchos usuarios enseñan sus adquisiciones, graban cómo abren los paquetes y recomiendan artículos a otras personas de la comunidad.

Las llamadas blind boxes o cajas sorpresa ofrecen una experiencia particular. El comprador no sabe qué figura concreta encontrará dentro hasta que abre el envase, lo que anima a repetir la compra para completar una colección. El 91% de los fans considera esta experiencia divertida o emocionante.

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La tienda física sigue teniendo importancia. El 54% acude expresamente a un establecimiento porque valora poder buscar personalmente los productos, descubrir las novedades y compartir ese momento con otros seguidores.

El crecimiento del K-Pop forma parte de una expansión más amplia de la cultura surcoreana, que reúne música, moda, belleza, series, películas y productos de consumo. Según datos citados por la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional y el Ministerio de Cultura surcoreano, estos movimientos culturales generaron 19.000 millones de dólares en exportaciones durante 2025, mientras que las ventas musicales al exterior aumentaron un 84% respecto al año anterior.

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