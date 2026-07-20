España

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ocho de cada diez seguidores del género musical coreano se declaran coleccionistas y alimentan una industria impulsada por las redes sociales

Guardar
Google icon
BTS actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Agustin Marcarian / Reuters)
BTS actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Agustin Marcarian / Reuters)

El K-Pop alcanzó este domingo uno de sus mayores escaparates internacionales. BTS actuó durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, dentro del primer gran espectáculo musical celebrado en el intermedio de un partido de estas características.

La presencia del grupo surcoreano ante millones de espectadores refleja el impacto que tiene el fenómeno. En España, más del 85% de los seguidores del K-Pop destina entre 20 y 100 euros al mes a productos de moda, artículos coleccionables, decoración, papelería y otras compras ligadas a las tendencias.

PUBLICIDAD

Este gasto equivale a entre 240 y 1.200 euros al año. Los datos proceden de una encuesta elaborada en 2026 por la cadena MINISO a partir de 1.000 respuestas, distribuidas por distintas áreas geográficas de España.

El K-Pop tiene más seguidores entre los adultos

El estudio señala que el 14% de la población española se considera fan del K-Pop. Sin embargo, el seguimiento no se reparte por igual entre todas las edades y rompe con la idea de que se trata de un movimiento principalmente adolescente.

PUBLICIDAD

El 19% de las personas de entre 31 y 45 años se declara seguidora, frente al 11% registrado entre quienes tienen de 18 a 30 años. La presencia del K-Pop es, por tanto, ocho puntos mayor entre los adultos de mediana edad que entre los más jóvenes analizados.

La encuesta dibuja además un público muy relacionado con el coleccionismo. El 83% de los fans se define como coleccionista activo y el 91% valora de forma positiva la estética asiática.

Entre los productos más habituales aparecen la ropa, los objetos para decorar la casa, la papelería y las figuras coleccionables. Algunos se compran porque están vinculados a un grupo o artista, mientras que otros ganan popularidad después de hacerse virales en redes sociales.

Españoles celebrando la victoria del Mundial frente Argentina en Alcorcón

Instagram y TikTok impulsan las compras

Más de ocho de cada diez seguidores utilizan Instagram y TikTok para estar al día de las novedades y conocer qué productos se están poniendo de moda. Las redes se han convertido así en un escaparate constante de nuevas colecciones, figuras y objetos relacionados con la cultura coreana.

El 57% de los fans asegura que comparte siempre o muy a menudo contenido sobre sus compras. El consumo no termina al pagar el producto: muchos usuarios enseñan sus adquisiciones, graban cómo abren los paquetes y recomiendan artículos a otras personas de la comunidad.

Las llamadas blind boxes o cajas sorpresa ofrecen una experiencia particular. El comprador no sabe qué figura concreta encontrará dentro hasta que abre el envase, lo que anima a repetir la compra para completar una colección. El 91% de los fans considera esta experiencia divertida o emocionante.

La tienda física sigue teniendo importancia. El 54% acude expresamente a un establecimiento porque valora poder buscar personalmente los productos, descubrir las novedades y compartir ese momento con otros seguidores.

El crecimiento del K-Pop forma parte de una expansión más amplia de la cultura surcoreana, que reúne música, moda, belleza, series, películas y productos de consumo. Según datos citados por la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional y el Ministerio de Cultura surcoreano, estos movimientos culturales generaron 19.000 millones de dólares en exportaciones durante 2025, mientras que las ventas musicales al exterior aumentaron un 84% respecto al año anterior.

Temas Relacionados

Consumo DigitalConsumo EspañaMúsicaMundial 2026Última Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciencia demuestra que los corazones de los espectadores sincronizaron sus latidos viendo a España ganar a Argentina en la final del Mundial

Un estudio de la Universidad de Tsukuba (Japón) revela que el ritmo cardiaco se sincroniza entre los espectadores de un partido

La ciencia demuestra que los corazones de los espectadores sincronizaron sus latidos viendo a España ganar a Argentina en la final del Mundial

Little Spain, el mercado de José Andrés y los hermanos Adrà en Nueva York que se ha convertido en refugio español durante el Mundial 2026

España es bicampeona del mundo y los aficionados españoles en Nueva York lo han celebrado en uno de los epicentros de la gastronomía nacional en Estados Unidos

Little Spain, el mercado de José Andrés y los hermanos Adrà en Nueva York que se ha convertido en refugio español durante el Mundial 2026

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

El fuego ha obligado a desalojar a 1.200 vecinos de la región

El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en su quinto día con más de 26.000 hectáreas quemadas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “Ahora las condiciones son peores. Te contratan por 24 horas, 14 o 12 horas, y te exigen demasiado”

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

DEPORTES

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

La celebración de España del Mundial 2026, en directo: última hora del aterrizaje y recorrido de los campeones en Madrid

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡Ahora toca celebrar!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo