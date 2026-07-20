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Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos

El consistorio ha previsto unas 65.000 personas entre las 18.00 y las 23.00 horas del 20 de julio y ha advertido de saturaciones peatonales y afecciones al tráfico en el centro

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Recorrido completo de los Campeones del Mundo por Madrid (Selección española)
Recorrido completo de los Campeones del Mundo por Madrid (Selección española)

Aún no nos lo creemos, pero la Selección española es campeona del mundo. Y toda España espera este lunes al equipo a los campeones en una jornada que quedará para recuerdo colectivo. La ciudad de Madrid será el escenario en el que el equipo pueda encontrarse con su afición y celebrar con miles y miles de personas la consecución de la segunda estrella.

Tras las recepciones y actos oficiales en Zarzuela con los miembros de Casa Real y Moncloa, arrancará la expedición de los campeones del mundo con una una multitudinaria rúa en un autobús descapotable con el que recorrerán los lugares más emblemáticos de la capital.

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La Selección ya ha facilitado el itinerario completo, que comenzará sobre las 19:00 horas desde Moncloa y llegará a Cibeles sobre las 21:00 horas.

Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán

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Mapa de los cortes de tráfico de Madrid
Mapa de los cortes de tráfico de Madrid

Cortes de tráfico desde las 15:00 horas

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha activado un plan especial de movilidad, una jornada en la que prevé alrededor de 65.000 asistentes entre las 18.00 y las 23.00 horas y en la que anticipa saturaciones peatonales y afecciones al tráfico en el centro de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento de Madrid, el cierre total al tráfico en los viales del entorno de Cibeles se prolongará desde las 15.00 horas del 19 de julio hasta las 5.00 del 21 de julio, aunque algunos carriles de la plaza quedarán afectados ya desde las 0.00 horas del 18 de julio por los preparativos del evento.

La mayor concentración de aficionados se espera en Plaza de Cibeles, donde culminará el acto, en el límite de los distritos de Centro, Retiro y Salamanca. El Ayuntamiento recomienda evitar la circulación en vehículo privado por la zona y optar por el transporte público.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España
. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

La plaza y sus alrededores quedarán configurados como una zona cerrada al tráfico rodado, aunque el Ayuntamiento asegura que los cortes previstos tienen carácter aproximado y podrán ampliarse o modificarse en función de la afluencia de público y de las necesidades que detecten los agentes desplegados sobre el terreno.

Las restricciones también pueden afectar a los accesos de varios aparcamientos públicos municipales durante el desarrollo del evento. A eso se suma el montaje y desmontaje del escenario, que forma parte de las operaciones que justifican el calendario ampliado de cierres entre el 19 y el 21 de julio.

Dos aficionados se abrazan en Cibeles después de que España se proclamara vencedora del Mundial. (REUTERS/Ana Beltran)
Dos aficionados se abrazan en Cibeles después de que España se proclamara vencedora del Mundial. (REUTERS/Ana Beltran)

En materia de accesibilidad, el recinto mantendrá itinerarios sin obstáculos ni barreras arquitectónicas para garantizar el acceso universal. Además, habrá una zona reservada para personas con movilidad reducida y sus acompañantes con 20 plazas.

Cómo llegar a Cibeles en transporte público

En transporte público, las estaciones de Metro más próximas son Sevilla, Banco de España y Retiro, todas de la línea 2. También quedan cerca Sol, con líneas 1, 2 y 3; Serrano, línea 4; Estación del Arte, línea 1; Gran Vía, líneas 1 y 5; y Chueca, línea 5.

Foto: Europa Press
Foto: Europa Press

El consistorio ha previsto refuerzos en las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 hasta el final del servicio, junto con más personal de atención en las estaciones para informar y ayudar a los viajeros. El 20 de julio por la tarde, por motivos de seguridad, está previsto el cierre de la estación de Banco de España.

Por la zona de Cibeles circulan habitualmente las líneas de EMT 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, E1, M1, M3, C03 y Exprés Aeropuerto. La publicación municipal señala que los cortes afectarán a un número aún mayor de líneas, incluidas varias nocturnas entre la N1 y la N27, y que el tramo desviado de cada una puede consultarse en la web de incidencias de la EMT.

La EMT dispondrá de entre 5 y 10 autobuses en periodo nocturno para absorber posibles aumentos de demanda. En Cercanías, las referencias de acceso más próximas son Recoletos, Sol y Atocha, con conexiones en las líneas C-2, C-7, C-8, C-8a, C-10, C-3, C-4a, C-4b y C-5 según la estación.

La celebración también provocará el cierre el 20 de julio de las estaciones de BiciMAD 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A. El Ayuntamiento indica, en cambio, que en principio no se verá afectada ninguna reserva durante la celebración en la Plaza de Cibeles.

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