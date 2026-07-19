Así vivirán la final del Mundial los pilotos de avión en pleno vuelo: “En 2010 anuncié por megafonía el gol de Iniesta y fue un orgullo”

Interior de la cabina de un avión. (Imagen generada con IA)

La final del Mundial no detendrá el mundo este domingo, pero sí hará que, al menos en apariencia, gire más despacio. Se calcula que unos dos mil millones de personas verán el partido que enfrentará a España y Argentina. Y es que ¿a qué futbolero no le interesará el encuentro? Sin embargo, lo cierto es que habrá gente que, sobre todo por sus trabajos, no podrá verlo, como Ángel Luis Arias, piloto de líneas aéreas de Iberojet que, a las 22.15, apenas haya empezado la segunda parte, despegará desde Madrid en un vuelo de 12 horas hasta Bangkok.

“No podré ver el partido”, responde Ángel Luis cuando le preguntamos por qué podrá hacer en esta situación. Al fin y al cabo, deberá estar pendiente de pilotar la nave y, como él mismo comenta entre risas, “la seguridad del vuelo es prioritaria”. “Es cierto”, añade a continuación, “que vuelo en un avión muy moderno; está hiperconectado porque es el Airbus más moderno que existe y tenemos acceso a Internet en el avión, tanto nosotros como los pasajeros”. La conexión no es lo suficientemente potente como para ver el partido en directo, pero al menos se podrá consultar el resultado.

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Por otro lado, si el WiFi de a bordo fallara, quedaría la opción por antonomasia “desde tiempos remotos”, que es Radio Exterior de España, una cadena pública dependiente de Radio Nacional de España (RNE) que se recibe en todo el planeta. “Nosotros, en nuestros equipos de a bordo del avión, podemos recibirla”, explica Ángel Luis, “siempre que no interfiera con las fases del vuelo en las que sea prioritario atender a otras cosas”. Tan pronto como estén en vuelo de crucero, podrán escuchar la retransmisión.

Un avión Airbus A350-900 de Iberojet despega de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los goles de España sonarán por megafonía

Quizá el mejor síntoma para el fútbol español sea que esta no es la primera vez que el piloto de Iberojet vive una final del mundial a 10.000 metros de altura. “El de 2010 me tocó también”, recuerda. Entonces, le tocó comunicarle a los pasajeros que España había ganado el partido contra Holanda y que la Roja era, por primera vez en su historia, bordaba una estrella de campeón del mundo. “Fue una sensación indescriptible, un orgullo y una alegría. Te sientes un poco mensajero de buenas noticias”, dice Ángel Luis.

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Informar por megafonía de los goles es “prácticamente una tradición de la aviación”. “Cuando haya alguno, se lo diremos junto con el nombre del marcador”, asegura el piloto. Eso sí, habrá que tener cuidado con la forma en que se dice, no vaya a ser que a unos pasajeros les alegre mucho y a otros... les enfade. “Mi máxima admiración a las tripulaciones españolas que ese día y a esa hora estén volando hacia Buenos Aires o a cualquier otro sitio de Argentina porque va a ser algo delicado”, reconoce.

En 2010, pese a la alegría que sintió en el minuto 116 cuando Iniesta mandó el balón al fondo de la red en Johannesburgo, se limitó a decir: “Gol de España, gol de Iniesta. Señores pasajeros, estamos de enhorabuena”. “Las emisiones que hagamos a los pasajeros serán de alegría, pero de respeto. Se procura que los mensajes sean neutros porque nunca se sabe qué tipo de pasajeros llevas”, explica. Al fin y al cabo, se trata de un juego y la seguridad del vuelo es prioritaria. “Puede que haya una euforia evidente si ganamos, pero va a estar todo dentro de un orden, no me cabe ninguna duda”.

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Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Lunes de celebración o de consolación

Por reglamento, la tripulación del vuelo de Iberojet no podrá vestir camisetas de España durante el vuelo, ya que, por seguridad durante las emergencias, la tripulación debe estar localizable y visible, razón por la que el uniforme es fundamental. Con todo, Ángel Luis informa de que sí habrá “camisetas, bufandas y banderas de España”. El lunes 20 de julio aterrizarán a las 15.30 en la capital de Bangkok, y solo entonces podrán ver al fin los goles de España o Argentina en la final, y podrán celebrar o lamentar el destino de la selección en esta final de la Copa del Mundo.

“Por supuesto, si ganamos, tanto la tripulación como nosotros lo celebraremos con muchísima euforia”. Incluso durante el vuelo, “seguro que alguien informalmente asomará por algún sitio”. Independientemente del resultado, para el piloto este domingo será “un día festivo para todos”: “La fiesta del fútbol, incluso la fiesta de nosotros como españoles, que nos sentiremos muy orgullosos del resultado y de nuestra selección”.

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