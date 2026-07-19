España Cultura

Así vivirán la final del Mundial los pilotos de avión en pleno vuelo: “En 2010 anuncié por megafonía el gol de Iniesta y fue un orgullo”

Ángel Luis Arias dice que es una “tradición de la aviación” anunciar si alguien ha marcado algún gol, aunque hay que hacerlo con tranquilidad por si algún pasajero se emociona demasiado

Guardar
Google icon
Interior de la cabina de un avión.
Interior de la cabina de un avión. (Imagen generada con IA)

La final del Mundial no detendrá el mundo este domingo, pero sí hará que, al menos en apariencia, gire más despacio. Se calcula que unos dos mil millones de personas verán el partido que enfrentará a España y Argentina. Y es que ¿a qué futbolero no le interesará el encuentro? Sin embargo, lo cierto es que habrá gente que, sobre todo por sus trabajos, no podrá verlo, como Ángel Luis Arias, piloto de líneas aéreas de Iberojet que, a las 22.15, apenas haya empezado la segunda parte, despegará desde Madrid en un vuelo de 12 horas hasta Bangkok.

“No podré ver el partido”, responde Ángel Luis cuando le preguntamos por qué podrá hacer en esta situación. Al fin y al cabo, deberá estar pendiente de pilotar la nave y, como él mismo comenta entre risas, “la seguridad del vuelo es prioritaria”. “Es cierto”, añade a continuación, “que vuelo en un avión muy moderno; está hiperconectado porque es el Airbus más moderno que existe y tenemos acceso a Internet en el avión, tanto nosotros como los pasajeros”. La conexión no es lo suficientemente potente como para ver el partido en directo, pero al menos se podrá consultar el resultado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, si el WiFi de a bordo fallara, quedaría la opción por antonomasia “desde tiempos remotos”, que es Radio Exterior de España, una cadena pública dependiente de Radio Nacional de España (RNE) que se recibe en todo el planeta. “Nosotros, en nuestros equipos de a bordo del avión, podemos recibirla”, explica Ángel Luis, “siempre que no interfiera con las fases del vuelo en las que sea prioritario atender a otras cosas”. Tan pronto como estén en vuelo de crucero, podrán escuchar la retransmisión.

Avión Airbus A350-900 de Iberojet blanco despegando de pista asfaltada con marcas blancas. Fondo de vegetación tropical y cielo azul matinal.
Un avión Airbus A350-900 de Iberojet despega de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los goles de España sonarán por megafonía

Quizá el mejor síntoma para el fútbol español sea que esta no es la primera vez que el piloto de Iberojet vive una final del mundial a 10.000 metros de altura. “El de 2010 me tocó también”, recuerda. Entonces, le tocó comunicarle a los pasajeros que España había ganado el partido contra Holanda y que la Roja era, por primera vez en su historia, bordaba una estrella de campeón del mundo. “Fue una sensación indescriptible, un orgullo y una alegría. Te sientes un poco mensajero de buenas noticias”, dice Ángel Luis.

PUBLICIDAD

Informar por megafonía de los goles es “prácticamente una tradición de la aviación”. “Cuando haya alguno, se lo diremos junto con el nombre del marcador”, asegura el piloto. Eso sí, habrá que tener cuidado con la forma en que se dice, no vaya a ser que a unos pasajeros les alegre mucho y a otros... les enfade. “Mi máxima admiración a las tripulaciones españolas que ese día y a esa hora estén volando hacia Buenos Aires o a cualquier otro sitio de Argentina porque va a ser algo delicado”, reconoce.

En 2010, pese a la alegría que sintió en el minuto 116 cuando Iniesta mandó el balón al fondo de la red en Johannesburgo, se limitó a decir: “Gol de España, gol de Iniesta. Señores pasajeros, estamos de enhorabuena”. “Las emisiones que hagamos a los pasajeros serán de alegría, pero de respeto. Se procura que los mensajes sean neutros porque nunca se sabe qué tipo de pasajeros llevas”, explica. Al fin y al cabo, se trata de un juego y la seguridad del vuelo es prioritaria. “Puede que haya una euforia evidente si ganamos, pero va a estar todo dentro de un orden, no me cabe ninguna duda”.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Lunes de celebración o de consolación

Por reglamento, la tripulación del vuelo de Iberojet no podrá vestir camisetas de España durante el vuelo, ya que, por seguridad durante las emergencias, la tripulación debe estar localizable y visible, razón por la que el uniforme es fundamental. Con todo, Ángel Luis informa de que sí habrá “camisetas, bufandas y banderas de España”. El lunes 20 de julio aterrizarán a las 15.30 en la capital de Bangkok, y solo entonces podrán ver al fin los goles de España o Argentina en la final, y podrán celebrar o lamentar el destino de la selección en esta final de la Copa del Mundo.

“Por supuesto, si ganamos, tanto la tripulación como nosotros lo celebraremos con muchísima euforia”. Incluso durante el vuelo, “seguro que alguien informalmente asomará por algún sitio”. Independientemente del resultado, para el piloto este domingo será “un día festivo para todos”: “La fiesta del fútbol, incluso la fiesta de nosotros como españoles, que nos sentiremos muy orgullosos del resultado y de nuestra selección”.

Temas Relacionados

PilotoMundial 2026Selección española Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Fútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guerra Civil Española: el miliciano sin nombre de Hans Gutmann vuelve a mirar al Ebro

Instalarán en Cataluña una escultura basada en la imagen de 1938. Nunca se supo la identidad del combatiente

Guerra Civil Española: el miliciano sin nombre de Hans Gutmann vuelve a mirar al Ebro

‘Posesión infernal: en llamas’: un banquete de sangre y violencia más cercano al extremismo francés que a los orígenes de la franquicia

Tras reiniciar la saga en 2013 con Fede Álvarez y continuarla diez años después con ‘Posesión infernal: El despertar’, la franquicia creada por Sam Raimi vuelve a romper todas las normas

‘Posesión infernal: en llamas’: un banquete de sangre y violencia más cercano al extremismo francés que a los orígenes de la franquicia

El cíclope de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan se inspira en este cuadro de Goya que se puede ver en el Museo del Prado: “Da más miedo que cualquier monstruo”

El director reveló cual fue la influencia del pintor español en uno de los momentos clave de la película que acaba de llegar a cines

El cíclope de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan se inspira en este cuadro de Goya que se puede ver en el Museo del Prado: “Da más miedo que cualquier monstruo”

‘He-Man y los Masters del universo’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica película de fantasía medieval

Protagonizada por Nicholas Galitzine, la película naufragó en taquilla pero ahora puede obtener su redención en la pequeña pantalla

‘He-Man y los Masters del universo’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica película de fantasía medieval

Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”

El actor ha alabado el trabajo práctico del director para sacar adelante algunas de las escenas más fantásticas de la obra original de Homero

Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: La Roja de 2010 anima a la selección con un vídeo motivador: “¿Y por qué no?”

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo: La Roja de 2010 anima a la selección con un vídeo motivador: “¿Y por qué no?”

El emotivo mensaje motivador de Lamine Yamal antes de la final contra Argentina: “Por ti y por la calle”

Borja Iglesias se queja del elevado precio de las entradas de la final del Mundial 2026 en Nueva York: “Es una vergüenza”

Así fue la victoria de España en la final del Mundial de 2010: un partido aburrido y con récord de tarjetas que Iniesta resolvió en el último momento

Las parejas españolas y argentinas tienen que elegir entre el amor y la camiseta para la final del Mundial 2026: “Yo no me voy a poder quedar callada”