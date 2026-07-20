Little Spain, el mercado de José Andrés y los hermanos Adrà en Nueva York que se ha convertido en refugio español durante el Mundial 2026

Little Spain, el mercado gastronómico convertido en sede de los aficionados españoles en Nueva York (Montaje Infobae)

Un mar de camisetas rojas —y algunas blancas, por la ya icónica segunda equipación— inundó las calles de Nueva York entonando un único canto. “¡Yo soy español, español, español!”. La selección española acaba de ganar la final del Mundial 2026 y cientos de aficionados, españoles residentes y visitantes, se dirigen hacia el vecindario Hudson Yards, un multimillonario proyecto inmobiliario de oficinas, tiendas de lujo y edificios residenciales situado entre el río Hudson y la Octava avenida.

Allí, en pleno Manhattan, se encuentra el Mercado Little Spain, más de 3.200 metros cuadrados que acogen todas las formas típicas de la restauración española: desde restaurantes de mantel hasta barras para tomar unas tapas y un vino con D.O. Un espacio convertido en hogar provisional para cientos de españoles que, desde que España lograra un hueco entre los finalistas de la Copa del Mundo, se dan cita para animar y disfrutar entre sus mesas.

PUBLICIDAD

Este espacio fue impulsado por los reconocidos chefs hermanos Albert y Ferran Adrià, catalanes, y el chef y empresario José Andrés, asturiano; tres grandes figuras de la gastronomía nacional e internacional que aunaron sus fuerzas por primera vez en la cocina de elBulli, en su día, el mejor restaurante del mundo.

Ferrán Adrià y José Andrés en Mercado Little Spain (Instagram / @littlespain)

Años después, unieron fuerzas con el objetivo de exportar la tapa española más allá de nuestras fronteras, inaugurando en 2019 este moderno mercado que se ha convertido, durante semanas, en el punto de encuentro ideal para los ibéricos residentes en Nueva York o visitantes de la ciudad.

PUBLICIDAD

El recinto ha colaborado durante todo el torneo con los vinos de sello Rioja, que ha colocado una gran pantalla en el centro del mercado donde se reúnen centenares de españoles cada día de partido de la selección hasta llegar al aforo completo. También ha recibido la confianza de la RFEF, que convirtió durante las últimas horas el mercado en la ‘Casa España’, en punto de encuentro oficial para los españoles en la Gran Manzana.

Aficionados de España celebran el triunfo de su selección durante la transmisión del partido de octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Portugal este 6 de julio de 2026, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares

Allí se pueden comprar productos españoles en los quioscos y en el colmado, pero también se puede disfrutar a otro ritmo, quedándose a comer en una de sus mesas y viviendo la experiencia propia de cualquier mercado gastronómico que podemos disfrutar en España.

PUBLICIDAD

El espacio cuenta con restaurantes como La Barra y Txula Stake, aunque la zona del mercado es el auténtico corazón: un espacio bullicioso inspirado en los numerosos mercados cubiertos históricos de toda España. En esta zona, encontramos opciones de toda clase, recetas españolas como el bocadillo de jamón, bravas, churros, tortilla de patatas o xuixos, un postre catalán que se ha convertido en dulce fetiche de este market.

Una celebración a la española, con gildas y paella

El propio José Andrés, líder de este espacio y gran representante de la cocina española en los Estados Unidos, se reconoce como un ferviente aficionado del fútbol, del Barça y de La Roja.

PUBLICIDAD

“Llevo toda la vida viendo fútbol y eso significa que tengo algunas tradiciones. Los días de partido, cuando estoy en casa, mi mujer y mis hijas están conmigo en la cocina; cocinamos todos juntos y preparamos tapas sencillas como endibias con naranja y queso de cabra, mejillones con patatas fritas o, quizá, unas gildas”, contaba en una de sus publicaciones a través de su newsletter ‘Longer Tables’.

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

“Cuando llegan los invitados, todos toman algo… ¡una copa de cava o incluso un vaso de gazpacho! A veces preparamos una paella al aire libre, sobre fuego abierto, tal y como solíamos hacer cuando era niño en España”, recuerda con cariño el chef, que ha acompañado además a la selección en partidos como la semifinal frente a Francia.

PUBLICIDAD