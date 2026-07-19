Ni España, ni Mundial ni fútbol cuando empiece la función: “Ni siquiera la mitad del país está viendo el fútbol ni nos importa”

De izquierda a derecha: César Camino, Sara Escudero y Agustín Jiménez. (Teatro Bellas Artes)

A las 21 de la noche de este domingo, no serán pocas las personas que estén sentadas en sus sillas mirando a una misma dirección. Quizá haya nervios, un silencio tenso, ganas de aplaudir e incluso de insultar lo que se está viendo, aunque en este tipo de situaciones siempre cabe esperar un poco de decoro y de respeto. Estamos hablando, por supuesto, de las salas de cine, de teatro o de conciertos que, también durante la final del Mundial, seguirán con sus actividades de siempre, tanto para aquellos que busquen refugio del fútbol como para los que, simplemente, tengan algo mejor que hacer.

“No soy futbolero ni sigo a ningún equipo ni me interesan mucho las ligas, pero creo que este partido lo habría visto”, dice César Camino, actor que, mientras España y Argentina se disputan la Copa del Mundo, se encontrará en plena función de la obra Pero no se lo digas en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Aunque la función acabará sobre las 22, todo el equipo se perderá buena parte del encuentro. “Durante la función intento no saber nada absolutamente del mundo exterior, ni del fútbol ni nada. Cualquier cosa que rompa la concentración es mala para mí”, ríe.

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Camino, que ha participado en series como Los Misterios de Laura, Hospital Central, Impares, Bicho Malo y Frágiles y cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del teatro, adivina que la sala estará más vacía de lo habitual. “Contra algo tan grande como una final del Mundial no se puede competir”, reconoce. “En el teatro coinciden siempre cosas. Cuando no es el fútbol, es cualquier otra historia y estamos acostumbrados a competir contra todo tipo de eventos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A mí me gusta pensar que ofrecemos un refugio a todos aquellos que quieran huir de la omnipresencia del fútbol".

Imágenes de la representación de la obra de teatro 'Pero no se lo digas'. (Teatro Bellas Artes)

“No entiendo la importancia que se le da al fútbol”

Pero no se lo digas no será la única obra que se representará mientras se disputa la final del Mundial. La suerte de César Camino la compartirán otros actores como Pepe Viyuela, que se encuentra ahora mismo en Mérida para el Festival de Teatro Clásico. En su caso, sin embargo, será a la inversa: la obra empezará a las 22.45 y, por lo tanto, no sabrá del resultado final hasta que la representación acabe. “Ya lo sentimos, pero le vamos a quitar espectadores al fútbol”, comentaba a los periodistas hace unos días en la ciudad extremeña.

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Actores, músicos, proyeccionistas... El mundo de la cultura no se detendrá aunque la pelota gire. También ha habido quien, aun pudiendo ver el partido, ha preferido no hacerlo, como el escritor David Uclés (que ha informado en sus redes sociales que se encontrará viendo La Odisea mientras España juega la final) o la novelista Laura C. Vela, que ha compartido una reflexión en su perfil sobre su falta de entusiasmo por el hecho de que España gane o pierda el Mundial. “No entiendo la importancia que se le da al fútbol”, escribe. “No todo un país, y ni siquiera la mitad, está viendo el fútbol ni nos importa”.

Alineación confirmada de España para el duelo ante Argentina en la final del Mundial.

Aunque no importe, existe el riesgo de que la celebración de aficionados de uno u otro equipo se cuele en alguno de los planes alternativos que ofrece la cultura. Por eso, le preguntamos a César Camino: ¿qué ocurriría si, en plena función, alguien grita un gol? “Pues hombre, si en mitad de una frase se escucha, como es algo que lo va a escuchar todo el patio de butacas, creo que dará bastante alegría, te guste el fútbol o no”, responde con naturalidad. “Y de todos modos, el fútbol forma parte de la vida y siempre que la vida entra en un teatro se agradece”.

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