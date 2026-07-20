Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 20 al viernes 24 de julio: Gabriel vuelve a señalar a Begoña y Cloe anuncia su marcha

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sueños de libertad encara una nueva semana en Antena 3 con cinco episodios cargados de emociones, giros inesperados y conflictos que prometen alterar el futuro de varios de sus protagonistas. Entre el adiós de uno de los personajes más queridos, la llegada de un rostro del pasado que pondrá todo patas arriba y decisiones que marcarán el rumbo de distintas tramas, la ficción diaria vivirá una de sus semanas más intensas. A continuación, repasamos lo que sucederá en los capítulos del 20 al 24 de julio.

Episodio 607 del lunes 20 de julio

La semana comienza con un nuevo choque entre Gabriel y Begoña. El empresario responsabiliza a la enfermera de que Juan haya decidido apartarse de ella, reabriendo un enfrentamiento que parece no tener fin. Mientras tanto, llega una noticia que deja completamente descolocadas a Marta y Fina. Cloe les comunica que ha aceptado la oferta laboral de Brossard y que muy pronto pondrá rumbo a Nueva York para comenzar una nueva etapa profesional.

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En paralelo, Pablo deberá pronunciarse sobre la propuesta empresarial impulsada por Gabriel, una decisión que tendrá importantes consecuencias dentro de la colonia. También habrá espacio para la sorpresa cuando Mabel vuelva a encontrarse con Marisol y descubra una información relacionada con ella que cambiará por completo su percepción de la situación. Por su parte, Tasio negará cualquier implicación en la elaboración del polémico informe de Gabriel.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 608 del martes 21 de julio

El martes estará marcado por la emoción. Andrés comenzará a sospechar que Tasio podría no haber contado toda la verdad sobre el informe de Gabriel, mientras el resto de personajes se vuelca en preparar una comida muy especial para despedir a Cloe antes de su viaje.

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La marcha de la joven dará lugar a uno de los momentos más emotivos de la semana, especialmente durante su despedida de Marta, con quien compartirá una escena cargada de sentimientos. En otro frente, Roque tratará de averiguar qué ocurrió realmente entre Eduardo y su padre, un conflicto que sigue despertando numerosas incógnitas.

Además, Hugo comunicará la decisión definitiva sobre el proyecto empresarial de Gabriel y la preocupación aumentará por el delicado estado de salud de Marisol, cuyos dolores se intensificarán haciendo temer que su embarazo pueda complicarse.

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Roque y Eduardo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 609 del miércoles 22 de julio

El ecuador de la semana traerá importantes movimientos. Mabel decidirá sincerarse con Salva y compartir con él el complicado momento familiar que está atravesando. Por su parte, Begoña seguirá preocupada por la relación entre Antonia y el pequeño Juan, considerando que la niñera pasa demasiado tiempo con el niño, una situación que continúa alimentando sus inseguridades.

Mientras Miguel rechazará una cita con Claudia, Digna sorprenderá a Begoña con una propuesta totalmente inesperada. En el ámbito profesional, Gabriel intentará demostrar que la reducción del precio de los perfumes no supone una merma en la calidad del producto.

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Sin embargo, el gran sobresalto llegará con la inesperada visita que recibirá Valentina y, especialmente, con el regreso de Bianca, la antigua pareja de Fina durante su estancia en Argentina. Su aparición en Toledo reabrirá heridas que parecían cerradas y pondrá en jaque la estabilidad sentimental de la protagonista.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 610 del jueves 23 de julio

El jueves llegará uno de los reencuentros más esperados cuando Marisol vuelva a ver a Pablo, un momento especialmente emotivo dadas las circunstancias que atraviesa. Al mismo tiempo, Begoña propondrá a Gabriel un pacto que podría beneficiar a ambos, mientras Miguel decidirá hablar con absoluta sinceridad con Claudia sobre el futuro de su relación tras el regalo del anillo.

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Además, el joven conseguirá acercar posturas con su padre, en un intento por dejar atrás viejas diferencias. Andrés, por su parte, empezará a inquietarse por la situación de Valentina, mientras Tasio sorprenderá anunciando una decisión completamente inesperada que podría modificar el rumbo de los acontecimientos.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 611 del viernes 24 de julio

La semana concluirá con varios frentes abiertos. Mabel dejará la cantina en manos de Salva para asistir a su curso de arte, mientras Nieves realizará una importante confesión a Begoña que podría alterar profundamente su relación.

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Tasio también dará un paso adelante al presentar a su padre una inesperada oferta, al tiempo que Dorotea recurrirá a Andrés en busca de ayuda para afrontar un delicado problema. Por otro lado, Digna volverá a sorprender con una propuesta dirigida esta vez a Nieves.

El broche final llegará con una visita inesperada que dejará completamente desconcertada a Fina. La irrupción de Bianca en su vida amenaza con remover su pasado sentimental y abrir un nuevo conflicto cuando Marta descubra que la antigua pareja de la fotógrafa ha regresado a España.

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'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).