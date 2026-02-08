David Uclés presenta ‘La ciudad de las luces muertas’: “Creo en el poder del arte para cambiar la conciencia y crear esperanza en tiempos oscuros”

Retrato del escritor David Uclés, ganador del 82 Premio Nadal 2026. (Xavier Torres-Bacchetta)

Ayer David Uclés no llevaba boina. Nadie le preguntó por ello, él tampoco lo explicó y seguramente ni siquiera fuera consciente de ello. Quizá era su manera de mostrar que, por muchas cosas que se le presupongan y que se han puesto en su boca, no tienen por qué ser ciertas. Es por ello que el propio autor ha querido aclarar algunas cuestiones y resolver otras tantas en su encuentro con la prensa con motivo de la presentación de su última novela, La ciudad de las luces muertas (Ed. Destino, 2026), flamante Premio Nadal 2026.

“La idea se me ocurrió en 2021, antes de escribir La península de las casas vacías“, comienza recordando Uclés, en alusión a la novela que le puso en el mapa y le valió el reconocimiento como uno de los escritores más prominentes del panorama literario actual. “En 2021 estaba en París y me enteré de las becas Montserrat Roig, que debían girar en torno a Barcelona. Solo había estado allí un día en toda mi vida, pero concibo el oficio del escritor como el del corresponsal de guerra, que te mandan a un territorio ignoto y que tienes que hacerte con él. Pronto me di cuenta de que, más allá del eslogan de ciudad cosmopolita, realmente es un sitio por el que ha pasado mucha gente fundamental de la literatura”, rememoraba el escritor natural de Úbeda, Jaén.

Si La península de las casas vacías era una gran novela de realismo mágico enmarcada en la Guerra Civil y con la propia familia del autor como hilo conductor, en esta ocasión Uclés opta por el puro surrealismo. Un apagón en Barcelona provoca que varios grandes artistas de distintas épocas se crucen entre sí, en una suerte de Medianoche en París, de Woody Allen, pero con figuras que van desde Carmen Laforet a Salvador Dalí o Rosalía.

Medianoche en Barcelona

“Empieza como una fábula onírica, como una fantasmagoría entre el mundo mágico, pero se va tornando en las últimas partes en algo más de ciencia ficción y de distopía. No solamente se mezclan toda la Barcelona arquitectónica, sino también todos los personajes. Todos los intelectuales o artistas que han vivido en Barcelona y le han dado su forma contemporánea son los protagonistas y los que intentarán averiguar por qué se fue la luz e intentar hacer que vuelva, si es que es posible”, explica Uclés, quien utiliza a la autora de Nada —y, casualmente, primera ganadora del Premio Nadal— como hilo conductor, aunque llega un punto en que no hay orden ni concierto entre capítulo y capítulo. Pero, ¿qué significa ese apagón?

“Depende del lector. Puede ser la oscuridad para Barcelona por el turismo masivo y la gentrificación. Para los personajes puede ser el devenir del ser humano, la muerte, la desaparición con el paso de los años. Y desde un punto de vista político, puede ser el fascismo. Sobre todo porque los personajes que reviven pertenecen al siglo XX, que sufrieron la dictadura o el exilio”, aclara Uclés. Aun con todo, el final de la novela pretende ser algo de luz arrojada contra esa oscuridad, ese fascismo del que habla el escritor.

“No sé si el fascismo lee, pero sí el resto. Y el resto lo que necesita es una cosa que no existe y tenemos que crear, la esperanza. El arte ha sido siempre la herramienta para inspirar. Por eso en mi libro no hay ningún político, todos son artistas. Yo creo en el poder del arte para cambiar la conciencia y crear esperanza, tan necesaria en tiempos oscuros. Ahora necesitamos mucha esperanza, porque tenemos todos un poco la sensación de que vamos cuesta abajo”, señala Uclés, quien menciona La voz de Hind como última inspiración, y alude a la situación en países como Francia o Dinamarca para ejemplificar esa “oscuridad” tan presente en la novela.

Los tiempos cambian

Aunque reconoce que prefiere no analizar el presente, es inevitable que Uclés no valore también la situación literaria actual, más teniendo en cuenta que su formación ha sido principalmente en el extranjero y que, de sus personajes en La ciudad de las luces muertas, solo Rosalía pertenece al siglo XXI. “Creo que los tiempos están cambiando. Cuando vivía en Francia, escribí dos novelas en francés. Yo decía: ‘Ya que en España no me publican, voy a intentar a ver si aquí en Francia lo hacen’. Allí hay premios para jóvenes que están considerados casi igual que el Goncourt. Y este país hasta hace poco se ha centrado mucho en gente que está consagrada”, confiesa Uclés, aunque anima a mirar con ilusión al relevo generacional, al que pone nombres y apellidos.

“España está cambiando. Está cambiando porque hay novelas maravillosas de Luis Mario, de Julia Peró, de Irene Solà, Pol Guach... Hay un montón de autores con voces distintas. Siempre hay un relevo generacional que tarda en llegar, pero cuando ocurre, ocurre de golpe. Y veo que en cuestión de aquí a unos diez años se va a notar mucho. Es ley de vida”, concluye el escritor. Y asegura que pronto se pondrá a trabajar en su próxima novela, para la cual espera hacer un viaje por la vieja Europa que le inspire tanto como lo ha hecho la ciudad condal. ¿Se llevará la boina?