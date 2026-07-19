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Arturo Pérez-Reverte opina sobre la final del Mundial y fulmina con un comentario a un usuario: “Prefiero que sea con los primos hermanos argentinos”

El escritor de sagas como la de ‘El capitán Alatriste’ o ‘Falcó’ ha señalado que, entre los posibles finalistas que podían jugar contra España, ha tocado su favorito

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Arturo Pérez Reverte portada
El escritor Arturo Pérez-Reverte.

No se ha prodigado Arturo Pérez-Reverte en comentar el Mundial de fútbol de 2026. El escritor de las novelas del Capitán Alatriste no es un gran aficionado al deporte rey, y ha pasado estas semanas trabajando en sus proyectos literarios, como el nuevo libro que publicará en octubre o la promoción de su biografía como reportero de guerra, Enviado especial.

Con todo, el autor ha sorprendido este domingo al comentar la final de España contra Argentina, con un extenso post en su perfil de X (su red social predilecta) donde ha expresado su voluntad de que la Roja consiga su segunda estrella. “Deseo, naturalmente, que esta noche gane España”, ha confirmado.

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No obstante, el autor también ha expresado que, en caso de perder, preferiría que fueran “los primos hermanos argentinos” los que se llevaran el título, y no la selección inglesa, que, tras perder contra la albiceleste en semifinales, se ha hecho con el tercer puesto este fin de semana. “En familia las cosas son diferentes”, ha asegurado Pérez-Reverte, que ha terminado deseando un “feliz partido” y deseando “que revienten los esquinados, los envidiosos, los miserables y los malos”.

Arturo Pérez-Reverte presenta nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa'
Arturo Pérez-Reverte presenta nueva novela, 'La hipótesis más peligrosa', que se publicará en octubre.

El ‘zasca’ de Arturo Pérez-Reverte a un usuario de X

El mensaje del escritor no ha pasado desapercibido, con gente a favor y en contra de su posicionamiento. Tampoco ha faltado el típico troll de internet, que ha querido avergonzar al autor de la trilogía de Falcó señalando que su mensaje ‘a favor’ de Argentina se debía a que llevaba mal el divorcio y está “preparando el terreno” para cuando encuentre a “·alguna prima hermana de Sudamérica" que satisfaga sus deseos sexuales.

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“Tiene usted razón, en efecto”, ha respondido Arturo Pérez-Reverte, preparando su réplica mordaz: “Pero compréndame, su señora madre ya empieza a aburrirme. Tiene poca imaginación y, además, ha subido las tarifas”. La respuesta del escritor ha provocado un gran entusiasmo entre sus seguidores, que han visto el zasca como un ejemplo más de la agilidad mental y la inteligencia del autor.

Al margen de este tipo de escaramuzas, en las que Pérez-Reverte parece manejarse igual de bien que con cualquiera de las espadas de su colección, lo cierto es que el novelista guarda un parentesco inesperado con el fútbol: su sobrino, Arturo Rodríguez Pérez-Reverte, es jugador profesional. Actualmente juega como delantero en el club Mazarrón FC de Tercera Federación y ha jugado para equipos como el Córdoba CF, el FC Cartagena, el CE Sabadell o el Deportivo de La Coruña. “Hay mucha gente que no sabe mi segundo apellido y me conoce por Arturo. Luego se sorprenden cuando saben que es familia mía”, explicaba él mismo en una entrevista para As.

Tráiler de 'Old Money', la serie turca de Netflix que ha enganchado a Arturo Pérez-Reverte. (Netflix)

En esa misma conversación, explicó que al escritor no le gusta demasiado el fútbol, pero que aun así es consciente de que su tío sigue su trayectoria. “Sabe todos mis movimientos, pero no le gusta mucho“. Por otro lado, ante la pregunta del equipo predilecto del jugador del Mazarrón, fue tajante: ”Del que esté jugando yo, si no... Aunque no es muy seguidor del fútbol".

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