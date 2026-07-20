La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

El rey Felipe VI de España levanta el trofeo rodeado por el delantero español Lamine Yamal (n.º 19, a la izquierda), la princesa Leonor, la reina Letizia y la princesa Sofía, tras la victoria de la selección española de fútbol en la final del Mundial de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)

La histórica victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de 2026 no solo ha acaparado titulares por el éxito deportivo. La presencia de los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también ha despertado un notable interés en la prensa internacional, que ha analizado con detalle tanto la actitud de la familia real como el simbolismo de su participación en una noche inolvidable para el fútbol español.

Desde Alemania, Francia y los países nórdicos, varios medios especializados en información de la realeza han coincidido en destacar la imagen de unidad y cercanía que proyectaron los cuatro miembros de la familia durante la final y en la posterior celebración sobre el césped junto a los campeones del mundo.

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El rey Felipe VI de España levanta el trofeo rodeado por el delantero español Lamine Yamal (n.º 19, a la izquierda), la princesa Leonor (segunda por la izquierda), la princesa Sofía y la reina Letizia, después de que los jugadores españoles ganaran la final del Mundial de fútbol de 2026. (Reuters/Mark J Rebilas).

Uno de los aspectos más comentados ha sido el carácter histórico de la presencia de los reyes junto a sus dos hijas. La revista alemana Bunte subraya que se trató de un momento sin precedentes para la monarquía española. “Por primera vez los reyes asistieron a una final de la Copa Mundial con sus hijas”, destaca la publicación, que recuerda que la familia siguió al combinado nacional desde el inicio del partido: “Desde el palco animaron al equipo que habían seguido desde el principio del torneo. Predominaba el rojo en su ropa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), estrecha la mano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (segundo por la izq.), el rey Felipe VI de España (centro) y la reina Letizia de España (segunda por la der.) antes de la final del torneo de fútbol de la Copa Mundial de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

El semanario también pone el foco en uno de los momentos más emotivos de la celebración: el abrazo entre Felipe VI y Rodri durante la entrega de medallas. Un gesto que, según el medio alemán, reflejó la emoción del monarca tras el triunfo de España: “Fue especialmente emotivo”. Asimismo, recoge el mensaje difundido por la Casa Real en redes sociales tras conquistar la segunda estrella mundialista: “Otro capítulo inolvidable en nuestra historia, otra estrella. Otro sueño cumplido”, acompañado de un reconocimiento al talento, el esfuerzo, la humildad y el trabajo de toda la plantilla.

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En Francia, la revista Gala centra su análisis en la imagen familiar ofrecida por los reyes y sus hijas. La publicación destaca la complicidad mostrada por todos ellos y la elección de pequeños guiños en color rojo para representar a la selección española. También hace referencia al dispositivo de seguridad desplegado durante el encuentro, señalando que Felipe y Letizia siguieron el partido desde un palco acristalado, mientras que Leonor y Sofía ocuparon una zona diferente del estadio.

Los Reyes Felipe y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, viajaron a Estados Unidos para apoyar a la selección española en la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina.

“Sin tener ni idea de lo que les depararía el futuro”

El semanario francés recuerda además la evolución de las dos hermanas desde el Mundial de 2010, cuando aparecieron siendo niñas junto al trofeo en el Palacio de la Zarzuela. Dieciséis años después, ambas han regresado a una celebración mundialista con un papel institucional muy distinto, especialmente en el caso de la princesa Leonor, cuya creciente presencia pública tras completar buena parte de su formación militar no ha pasado desapercibida para la prensa europea.

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También en los países nórdicos la victoria española ha recibido una amplia cobertura. La revista danesa SE og HØR destaca el homenaje que la familia real brindó a los futbolistas tras levantar la Copa del Mundo. El medio describe cómo Felipe VI felicitó personalmente a todos los jugadores durante la ceremonia de entrega de medallas y cómo fue el propio Lamine Yamal quien entregó al monarca el trofeo para que pudiera levantarlo junto a la plantilla, una imagen que fue recibida con una gran ovación en el estadio: “El rey español pudo saborear la victoria al levantar el trofeo de la Copa del Mundo en medio de los vítores ensordecedores tanto de la selección nacional como de los espectadores”.

El rey Felipe VI de España levanta el trofeo rodeado por el delantero español Lamine Yamal (n.º 19, a la izquierda), la princesa Leonor (segunda por la izquierda), la princesa Sofía y la reina Letizia, después de que los jugadores españoles ganaran la final del Mundial de fútbol de 2026. (Reuters/Mark J Rebilas).

Por su parte, la edición noruega del medio pone el foco en Leonor y Sofía y en el paso del tiempo desde el primer Mundial conquistado por España: “Por aquel entonces, Leonor y Sofía eran dos niñas pequeñas celebrando una histórica medalla de oro en la Copa del Mundo, sin tener ni idea de lo que les depararía el futuro. Ahora, como adultas representantes de la familia real, se encontraban en las gradas de Nueva Jersey, compartiendo la alegría con el resto de la nación española”.

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