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Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Con solo tres ingredientes podremos montar esta riquísima salsa asiática, que normalmente se sirve junto con el clásico ‘tonkatsu’ japonés

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La salsa tonkatsu es la receta ideal para acompañar filetes empanados al estilo asiático (Magnific)
La salsa tonkatsu es la receta ideal para acompañar filetes empanados al estilo asiático (Magnific)

Las salsas forman una parte fundamental de la cocina asiática y, más concretamente, de la japonesa. Existen cientos de combinaciones, más o menos espesas, con sabores intensos y otros suaves, algunas picantes y otras rozando lo dulce. Hoy hablaremos de la salsa tonkatsu, una de las más ricas y fáciles de la gastronomía nipona.

Esta salsa nació como acompañante del tonkatsu (豚カツ), un plato típico de la gastronomía japonesa actual que nació influenciado por la cocina europea y que consiste en una chuleta de cerdo empanada en pan rallado japonés, conocido como panko. Habitualmente, esta carne se acompaña de una ración de arroz y verduras, además de esta salsa que aporta un sabor irresistible.

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Existen muchas variedades de esta salsa y, en realidad, su elaboración es muy laboriosa cuando se prepara de manera tradicional. Hoy día, en Japón se vende salsa tonkatsu ya preparada en supermercados y tiendas, y existen versiones mucho más rápidas y sencillas de replicar en casa. En nuestro caso, montaremos esta salsa mezclando otras tres: kétchup, salsa de ostras y salsa Worcestershire, junto con un toque de azúcar blanco que equilibrará el intenso sabor final.

Todos estos ingredientes se mezclan y se calientan a fuego bajo hasta conseguir una textura homogénea, que podemos aligerar con una cucharada de agua. El resultado es una salsa sabrosísima que podemos utilizar para acompañar una de las clásicas chuletas de cerdo empanadas japonesas, o bien una ración de pollo empanado, una tempura de verduras o incluso unas simples patatas fritas.

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Receta de salsa tonkatsu

La salsa tonkatsu es una salsa espesa y oscura que se elabora mezclando salsa de ostras, salsa Worcestershire (o salsa inglesa), kétchup y azúcar. La preparación es muy sencilla y consiste en mezclar los ingredientes a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla adquiera una textura homogénea y brillante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 8 minutos
    • Preparación: 3 minutos
    • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 3 cucharadas de salsa de ostras
  • 2 cucharadas de salsa Worcestershire o salsa inglesa
  • 4 cucharadas de kétchup
  • 1,5 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de agua (opcional, para ajustar la textura)

Cómo hacer salsa tonkatsu, paso a paso

  1. Mezcla todos los ingredientes en un bol pequeño: salsa de ostras, salsa Worcestershire, kétchup y azúcar.
  2. Vierte la mezcla en un cazo pequeño y lleva a fuego bajo.
  3. Remueve constantemente con una cuchara para evitar que el azúcar se quede en el fondo.
  4. No dejes que hierva; solo calienta hasta que el azúcar se disuelva por completo y la salsa espese ligeramente.
  5. Si la textura es demasiado espesa, añade 1 cucharada de agua y remueve hasta integrar.
  6. Retira del fuego y deja enfriar a temperatura ambiente.
  7. Guarda la salsa en un tarro limpio y tapa herméticamente. Almacena en la nevera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para 4 porciones (suficiente para 4 filetes tonkatsu).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60 kcal aprox.
  • Proteínas: 0,5 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Grasas: 0,1 g
  • Azúcares: 10 g
  • Sodio: 550 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa tonkatsu casera se conserva en la nevera hasta 2 semanas, en un tarro hermético. Remueve antes de usar, ya que puede separarse ligeramente.

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