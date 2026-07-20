Luz verde al primer estudio español que predice la probabilidad de sufrir cáncer de mama: Mamorisk, una ‘calculadora’ de riesgo de cada mujer

Dos profesionales sanitarias observan una prueba en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid (Comunidad de Madrid)

Arranca el primer estudio español que puede determinar el riesgo de cáncer de mama en cada mujer en función de su estilo de vida, su genética, y sus características mamográficas. El estudio validará un modelo estadístico que predice el riesgo de cada mujer de desarrollar cáncer de mama según factores de riesgo no genéticos, genéticos y mamográficos, mediante la combinación de lectura radiológica e inteligencia artificial.

Mamorisk, como se llama el proyecto, es una “calculadora” donde se introducen los factores de riesgo de cada mujer y se obtiene una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, a dos y cinco años vista, explica el equipo investigador liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).

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El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia a través del Instituto de Salud Carlos III con 1,2 millones, acaba de comenzar en Galicia y a él se sumarán Andalucía, Madrid, Extremadura, Murcia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias. En total, serán 10.000 las mujeres de las que se recojan datos, todas ellas seleccionadas aleatoriamente entre participantes en los programas de cribado de las 14 comunidades autónomas que forman parte del estudio.

Un estudio con 10.000 mujeres de 14 comunidades

MamoRISK acaba de comenzar en Galicia, donde tanto pacientes de cáncer de mama como mujeres sanas han comenzado a recibir una invitación para participar en el estudio. En total se invitará a 4.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y a 6.000 sanas, seleccionadas de forma aleatoria entre mujeres seguidas durante al menos seis años en los programas de detección precoz. El proyecto validará en España un nuevo modelo estadístico que predice el riesgo de cada mujer de desarrollar cáncer de mama según factores de riesgo no genéticos, genéticos y mamográficos.

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Con sus datos clínicos y epidemiológicos, y su información genética obtenida de una muestra de saliva, se les aplicará el modelo y se cotejará su predicción con la realidad de lo ocurrido en los años de seguimiento. Si el modelo de predicción de riesgo funciona, y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas a recibir un seguimiento mucho más intenso.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

Detectar precozmente el cáncer de mama

El objetivo es detectar antes el cáncer o, si es posible, aplicar medidas preventivas dirigidas, informan el CNIO y el Ministerio de Ciencia en sendos comunicados. MamoRisk comienza con la recogida de datos clínico-epidemiológicos y muestras; sigue con el análisis genético y de imágenes utilizando Inteligencia Artificial (IA); y culmina con la evaluación de la eficacia del modelo.

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El modelo que validará emplea el algoritmo BOADICEA (siglas en inglés de Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence and Carrier Estimation Algorithm), que combina información genética, familiar y clínico-epidemiológica para estimar probabilidades individuales de desarrollar cáncer de mama y ovario.

Es el resultado de décadas de investigación, que han aportado el conocimiento actual sobre qué influye en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. En concreto se han identificado centenares de variantes genéticas asociadas a un mayor riesgo, entre ellas las localizadas en los genes BRCA1 y BRCA2, que confieren alto riesgo; otras de riesgo moderado; y algunas de menor impacto, aunque presentes en un porcentaje amplio de población.

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El cáncer de mama en España

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres en España. Para 2026, se estima que se diagnosticarán 38.318 nuevos casos, y se calcula que 1 de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

En las últimas décadas, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido de forma significativa gracias a la implantación de los programas de cribado y a los avances en el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en la población femenina. En 2025, esta enfermedad fue responsable de 6.518 fallecimientos en España.

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La mayor incidencia se registra a partir de los 50 años, aunque aproximadamente el 10% de los diagnósticos corresponde a mujeres menores de 40 años. Además, la incidencia del cáncer de mama en mujeres jóvenes está aumentando. Aunque todavía no existen datos oficiales que confirmen esta tendencia en España, diversos estudios realizados en países de nuestro entorno han observado un incremento de los casos en este grupo de edad.

El estadio en el momento del diagnóstico es uno de los principales factores que determina el pronóstico de la enfermedad. La supervivencia a cinco años supera el 98% en los tumores diagnosticados en estadio I, mientras que en los casos detectados en estadio IV desciende hasta aproximadamente el 24%.

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*Con información de EFE