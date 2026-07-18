La Región de Murcia se vuelca con la final del Mundial y llena plazas y playas de pantallas gigantes

La Región de Murcia se volcará este domingo con la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. La práctica totalidad de los municipios instalará pantallas gigantes en plazas, playas y recintos públicos para que miles de aficionados puedan seguir juntos el encuentro y animar a la Selección Española en busca de su segunda estrella.

Pocas horas después de que España superara a Francia en la semifinal disputada en Dallas, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, anunció que la capital apoyaría a la selección desde la plaza Belluga. Finalmente, el Ayuntamiento ha decidido trasladar la ubicación a la plaza Martínez Tornel, lo que permitirá que los aficionados puedan ocupar también la avenida Teniente Flomesta hasta la altura de la calle Ceballos.

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La zona contará con animación musical y un 'speaker' encargado de dinamizar el ambiente durante la espera previa al encuentro.

Las pedanías murcianas también dispondrán de sus propios puntos de seguimiento, con pantallas en Santiago y Zaraiche (plaza Santiago Apóstol), El Raal (recinto de fiestas), Alquerías (Francisco José Vicente Ortega), El Palmar (exterior del Espacio Joven, en la calle Obispo Francisco Lerma), Puente Tocinos (recinto de fiestas), Sucina (plaza Arteaga), Gea y Truyols (plaza Triangular), Espinardo (jardín Presbítero Miguel Conesa), Los Martínez del Puerto (salón de actos del Centro Municipal), La Ñora (salón municipal), Santa Cruz (recinto de fiestas), Beniaján (calle Mayor), Sangonera la Verde, Era Alta y Churra.

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En Cartagena se instalarán hasta seis pantallas repartidas por distintos puntos del municipio. La principal, a cargo de la Autoridad Portuaria, estará ubicada en la explanada del Puerto, donde se habilitará un espacio con capacidad para unas 2.000 personas.

El dispositivo se completará con otras cinco ubicaciones: Cabo de Palos, en la playa de Levante; Santa Ana Pueblo; Los Urrutias; Los Nietos; e Isla Plana. Además, el Ayuntamiento permitirá a los establecimientos hosteleros ampliar el espacio de sus terrazas con más mesas y sillas para facilitar el seguimiento del partido.

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Los aficionados de Lorca tendrán su cita en el Coso de Sutullena, donde se instalará una pantalla de 6 por 8 metros. El recinto cuenta con un aforo cercano a las 4.000 personas y dispondrá de 1.000 sillas en el ruedo.

Las puertas abrirán a las 18.30 horas y, antes del inicio del encuentro, actuará el DJ lorquino Koni Deejay. El Ayuntamiento mantendrá la ambientación y el reparto de artículos de 'merchandising'. Además, los establecimientos hosteleros también podrán ampliar sus terrazas y colocar televisores para seguir el partido.

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Molina de Segura mantendrá la pantalla instalada en la plaza de España para la semifinal, mientras que Cieza repetirá ubicación y celebrará desde las 20.00 horas su fiesta mundialista.

PANTALLAS, DJS Y ACTIVIDADES PARA ANIMAR A LA SELECCIÓN

También se sumarán a la iniciativa para animar a la Selección Bullas, con una pantalla en el jardín Adolfo Suárez; Cehegín, en la Gran Vía; Caravaca de la Cruz, en la plaza de toros, donde habrá servicio de barra, 'food trucks' y la actuación del DJ Salva Torralba; Alcantarilla, en la plaza Adolfo Suárez; Abanilla, en la plaza de la Constitución, con pintacaras, DJ, regalos y servicio de barra; y Albudeite, que habilitará una pantalla gigante en la plaza de España.

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En Alhama de Murcia se ha preparado una fiesta previa y posterior al partido en el recinto ferial Nueva Espuña, con música, hinchables, pintacaras y una fiesta de la espuma tras la finalización del encuentro.

Asimismo, Las Torres de Cotillas abrirá el Auditorio Municipal Juan Baño; Blanca contará con dos pantallas, en el parque municipal y en la calle Mayor; Calasparra repetirá ubicación en el Auditorio Cine Rosales; Lorquí instalará una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento; Puerto Lumbreras permitirá ver el partido y colaborar con Adica a través de una barra solidaria en el patio del Centro Cívico; Torre Pacheco reunirá a sus vecinos en la plaza del Ayuntamiento; Totana celebrará el encuentro en la plaza de la Constitución con tres DJ desde las 19.00 horas; y Yecla instalará una pantalla en la plaza de toros.

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LA COSTA TAMBIÉN SE SUMA A LA FIESTA

La costa murciana también se prepara para vivir la final con pantallas instaladas en varios municipios para que vecinos y visitantes puedan seguir el encuentro al aire libre.

San Javier contará con cuatro pantallas: una en la plaza de España, otra en la explanada Barnuevo y una tercera frente al Club Náutico, estas dos últimas en Santiago de la Ribera, además de otra en la plaza del Castillo de Mar, en La Manga.

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San Pedro del Pinatar y Los Alcázares también se sumarán a la iniciativa. El primero habilitará dos pantallas, en la plaza de la Constitución y en el parque del Mar, en Lo Pagán, mientras que el segundo instalará tres, en la plaza Manuel Floreal Menárguez, en el parque situado junto al Centro Integral de Seguridad, en la avenida Mariano Ballester, y en el recinto de la feria de atracciones.

Mazarrón volverá a salir a la calle, como ya hizo en anteriores partidos, con dos ubicaciones: la plaza del Ayuntamiento y el paseo del Puerto de Mazarrón.

Por su parte, Águilas reunirá a sus vecinos en la explanada del Auditorio, donde dos DJ animarán el ambiente desde las 19.00 horas.