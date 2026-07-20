La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

Rodri levanta la Copa del Mundo. (DPA via Europa Press Bradley Collyer/PA Wire/dpa)

La selección española masculina de fútbol aterrizará este lunes a las 13:50 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una hora más tarde de lo previsto, según ha informado Aena. Los campeones del mundo viajan en el vuelo de Iberia IB410 desde Nueva York para celebrar con los aficionados la victoria ante Argentina.

El avión, un Airbus A350, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark (Nueva York) a las 02:00 horas de la mañana (hora local), una hora más tarde de lo anticipado. El retraso se debió tanto a la prórroga del partido, que obligó a alargar el juego hasta alcanzar el desempate, como a la posterior celebración de la victoria en la ciudad estadounidense.

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Aunque los jugadores no pisarán suelo español hasta cerca de las 14:00 horas, la afición ya les espera. Según Efe, decenas de personas aguardan desde primera hora de la mañana en la Terminal 4 del aeropuerto madrileño, ataviadas con camisetas de la selección, con la ilusión de encontrarse con el equipo que les ha dado la segunda estrella. Les acompaña una multitud de periodistas, más de 200 acreditados para cubrir la llegada y la celebración.

La Roja levantará la Copa del Mundo en Cibeles esta noche

Miles de personas celebran en el centro de Madrid la victoria de España en el Mundial de Fútbol. (RFEF)

Una vez en Madrid, está previsto que los reyes reciban al equipo sobre las 17:30 horas en el Palacio de la Zarzuela. Tras el encuentro con Sus Majestades, los jugadores comenzarán su recorrido de celebración por la capital española. Desde allí se trasladarán a Moncloa por la A-6, desde donde partirá el autobús de la selección, sobre las 19:00 horas. El vehículo estará descubierto, permitiendo a los deportistas encontrarse con los aficionados.

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“La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración”, ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En concreto, el recorrido discurrirá por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova (en sentido contrario), Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, junto al Palacio de Cibeles.

Miles de aficionados españoles estallan de alegría en diferentes puntos del país tras el gol de Ferrán Torres.

Ya en la sede del Ayuntamiento comenzará el acto central de la celebración con la presentación de los futbolistas. El lugar estará preparado desde las 18.00 horas para recibir a los hinchas, con un escenario instalado junto al Palacio de Cibeles. La programación incluye “música, animación y espectáculos que amenizarán la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas”, han especificado desde la RFEF.

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