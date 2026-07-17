La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

Una pareja joven mira atentamente un cartel de "Se Vende" colgado en el balcón de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el acceso a la vivienda en España ha estado condicionado por el precio de las hipotecas, la evolución de los tipos de interés o el coste de las cuotas mensuales. Sin embargo, el verdadero obstáculo aparece mucho antes de sentarse frente al director de una sucursal bancaria para solicitarle financiación. Esto es debido a que antes de pedir un préstamo, cualquier comprador debe demostrar que dispone de un ahorro equivalente al 30% del precio de la vivienda: un 20% para la entrada y otro 10% destinado a impuestos y gastos asociados a la operación.

Ese requisito, asumido como norma por el sistema financiero, se ha convertido en una barrera cada vez más difícil de superar en un mercado donde los precios continúan creciendo y el alquiler absorbe buena parte de la renta disponible de quienes aspiran a comprar su primera casa.

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Un análisis elaborado por pisos.com pone cifras a esa realidad. El estudio calcula en cuántas de las 50 capitales de provincia españolas es posible cubrir ese 30% de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados partiendo de tres niveles de ahorro distintos —30.000, 40.000 y 50.000 euros—, tomando como referencia los precios de venta de mayo de 2026.

La conclusión es contundente: incluso una cantidad que para buena parte de la población representa el ahorro de muchos años resulta insuficiente para acceder a una casa en la mayoría de las grandes ciudades españolas.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

30.000 euros no abren la puerta a una vivienda

El escenario más llamativo aparece con un ahorro previo de 30.000 euros. Esa cantidad no permite comprar un piso de 90 metros cuadrados en ninguna de las cincuenta capitales de provincia. Ni siquiera Jaén, la ciudad más barata del país para adquirir una casa, entra dentro de ese presupuesto. Allí, el 30% necesario para afrontar la operación asciende a 34.320 euros, más de 4.000 euros por encima del ahorro disponible.

La situación mejora muy poco cuando el capital acumulado alcanza los 40.000 euros. En ese caso, únicamente cinco capitales —Jaén, Zamora, Cáceres, Ciudad Real y Ávila— permiten cubrir la entrada y los gastos asociados a la compra. El margen resulta tan estrecho que Huelva queda fuera por apenas 1.250 euros.

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Un mapa que refleja la brecha territorial

Más allá de las cifras, el estudio identifica una realidad que trasciende el mercado inmobiliario. Según Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com, “lo verdaderamente revelador no es cuántas capitales quedan fuera, sino cuáles quedan dentro. El ahorro alcanza justo allí donde el empleo escasea y el dinamismo económico es menor, y se queda corto precisamente donde se concentran las oportunidades laborales”.

Elevar el ahorro para la entrada y los gastos hasta los 50.000 euros amplía el abanico de posibilidades, aunque de forma muy limitada. Con esa cantidad sería posible acceder a una vivienda tipo en 21 capitales de provincia, entre ellas Lleida, Lugo, Castellón, Córdoba, Murcia, Huesca, Teruel o Tarragona.

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Ese esfuerzo económico continúa siendo insuficiente para entrar en algunos de los principales mercados residenciales del país. La diferencia es especialmente visible en ciudades como Donostia-San Sebastián, donde la entrada y los gastos de compra alcanzan los 178.487 euros. Madrid exige disponer de 172.987 euros antes de solicitar una hipoteca, mientras que Palma necesita 145.074 euros y Barcelona, 140.361. Es decir, entre tres y cuatro veces más que los 50.000 euros utilizados como referencia en el estudio.

Bloques de pisos. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

El ahorro, un privilegio inalcanzable para muchos jóvenes

El informe también pone el foco en una realidad generacional. Acumular entre 30.000 y 50.000 euros resulta inalcanzable para buena parte de los jóvenes que intentan emanciparse. La explicación es sencilla. El elevado precio de los alquileres reduce de forma considerable la capacidad de ahorro, creando un círculo difícil de romper: para comprar una vivienda es necesario ahorrar, pero el coste del alquiler impide precisamente reunir ese capital inicial.

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“Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible: la renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón“, advierte Font.

La consecuencia es que el acceso a la vivienda deja de depender únicamente del esfuerzo personal y pasa a estar condicionado por el patrimonio familiar, la capacidad de recibir apoyo económico o incluso una herencia.

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Comprar donde hay vivienda... o donde hay trabajo

El análisis concluye dibujando una geografía inmobiliaria marcada por el desequilibrio territorial. Las provincias donde el ahorro permite acceder a la compra pertenecen mayoritariamente a la denominada España vaciada o a mercados interiores con menor actividad económica.

Teruel, Cuenca, Zamora, Ávila, León, Palencia, Lugo, Huesca u Ourense aparecen como destinos donde resulta posible comprar con un ahorro relativamente contenido. En cambio, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Sevilla permanecen fuera del alcance para quienes no disponen de un elevado colchón económico.

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Ese contraste obliga a miles de compradores potenciales a elegir entre dos opciones que rara vez coinciden: una vivienda asequible o un mercado laboral con oportunidades suficientes para desarrollar una carrera profesional.

“Llevamos años centrando el debate en la cuota mensual de la hipoteca, cuando el obstáculo decisivo aparece mucho antes: reunir el dinero de entrada. Quien no parte de ese colchón inicial ni siquiera llega a sentarse a negociar con el banco“, concluye Font. Su reflexión resume uno de los grandes cambios del mercado inmobiliario español: el acceso a la vivienda ya no depende solo de poder pagar una hipoteca, sino, sobre todo, de haber conseguido ahorrar lo suficiente para empezar a pedirla.

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