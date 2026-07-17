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La Unión Europea ya tiene su primera pastilla GLP-1 para el control del peso: Bruselas da luz verde a ‘Wegovy’ oral

Su llegada a España dependerá de procedimientos relacionados con el precio, la financiación y la comercialización

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Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)
Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)

La Comisión Europea ha concedido la autorización de comercialización a Wegovy oral, el primer tratamiento en pastillas de la clase de agonistas del receptor GLP-1 aprobado en la Unión Europea para el control del peso.

Este fármaco, elaborado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, supone una alternativa oral a los tratamiento inyectables. El medicamento puede prescribirse a adultos con obesidad (con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m²) o sobrepeso con al menos una comorbilidad asociada (con un IMC igual o superior a 27 kg/m²).

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Esta nueva presentación en comprimidos mantiene el mismo principio activo que el Wegovy inyectable, que es la semaglutida. Sin embargo, tiene algunos cambios: mientras que el formato inyectable debe administrarse semanalmente mediante una pluma precargada, la pastilla es de toma diaria.

Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)
Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)

De esta manera, Novo Nordisk amplia las opciones terapéuticas, especialmente para los pacientes que rechacen las inyecciones, lo que incrementa el acceso a los tratamientos frente a la obesidad.

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“La aprobación por parte de la Comisión Europea supone un nuevo hito en el abordaje de uno de los retos sanitarios más importantes a nivel global y un paso decisivo en el compromiso de Novo Nordisk para seguir avanzando y ofreciendo innovaciones terapéuticas adaptadas a las necesidades de todas las personas con obesidad y sobrepeso que las necesitan”, señala Paula Barriga, director general de Novo Nordisk en España.

¿Cuándo llegará a España?

El visto bueno por parte de la Unión Europea es la quinta autorización regulatoria de este fármaco oral: ya la había obtenido en Estados Unidos, Reino Unido (siendo el primer mercado europeo en aprobar y poner a disposición esta formulación oral), Emiratos Árabes Unidos y Baréin. En el segundo semestre de 2026, la farmacéutica danesa prevé lanzar Wegovy oral en más países de Europa.

Inyecciones de Wegovy en una línea de envasado en las instalaciones de Novo Nordisk en Hillerod, Dinamarca. (Tom Little/REUTERS)
Inyecciones de Wegovy en una línea de envasado en las instalaciones de Novo Nordisk en Hillerod, Dinamarca. (Tom Little/REUTERS)

En la Unión Europea, la aprobación se produce después de que en mayo el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diese un dictamen positivo a Wegovy oral. Ahora, con luz verde por parte de la Comisión Europea, este medicamento obtiene una autorización centralizada para todos los Estados miembros.

No obstante, su llegada a cada país va a depender de los procedimientos nacionales relacionados con el precio, la financiación y la comercialización. En el caso de España, el Ministerio de Sanidad deberá decidir si el tratamiento se incorpora a la financiación pública.

¿Cuáles son los resultados de Wegovy oral?

La semaglutida es el mismo principio activo presente en los medicamentos inyectables de Wegovy, para la pérdida de peso, y Ozempic, su fármaco inyectable para la diabetes, ambos propiedad de Novo Nordisk. La versión oral debe tomarse una vez al día y combinarse con una dieta baja en calorías, así como con un aumento de la actividad física.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio OASIS 4, las personas que recibieron el comprimido de 25 mg lograron reducción su peso corporal en un promedio del 17 %, mientras que el grupo placebo obtuvo una bajada promedio del 2,7 %.

Como ocurre con el resto de agonistas del receptor GLP-1, los efectos adversos más frecuentes de Wegovy oral son de carácter gastrointestinal, especialmente náuseas, vómitos y diarrea. En la mayoría de los casos son de intensidad leve o moderada y suelen aparecer durante el periodo de escalado de dosis, disminuyendo con el tiempo.

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