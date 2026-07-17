La Unión Europea ya tiene su primera pastilla GLP-1 para el control del peso: Bruselas da luz verde a ‘Wegovy’ oral

Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)

La Comisión Europea ha concedido la autorización de comercialización a Wegovy oral, el primer tratamiento en pastillas de la clase de agonistas del receptor GLP-1 aprobado en la Unión Europea para el control del peso.

Este fármaco, elaborado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, supone una alternativa oral a los tratamiento inyectables. El medicamento puede prescribirse a adultos con obesidad (con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m²) o sobrepeso con al menos una comorbilidad asociada (con un IMC igual o superior a 27 kg/m²).

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Esta nueva presentación en comprimidos mantiene el mismo principio activo que el Wegovy inyectable, que es la semaglutida. Sin embargo, tiene algunos cambios: mientras que el formato inyectable debe administrarse semanalmente mediante una pluma precargada, la pastilla es de toma diaria.

Wegovy oral. (Hannah Beier/REUTERS)

De esta manera, Novo Nordisk amplia las opciones terapéuticas, especialmente para los pacientes que rechacen las inyecciones, lo que incrementa el acceso a los tratamientos frente a la obesidad.

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“La aprobación por parte de la Comisión Europea supone un nuevo hito en el abordaje de uno de los retos sanitarios más importantes a nivel global y un paso decisivo en el compromiso de Novo Nordisk para seguir avanzando y ofreciendo innovaciones terapéuticas adaptadas a las necesidades de todas las personas con obesidad y sobrepeso que las necesitan”, señala Paula Barriga, director general de Novo Nordisk en España.

¿Cuándo llegará a España?

El visto bueno por parte de la Unión Europea es la quinta autorización regulatoria de este fármaco oral: ya la había obtenido en Estados Unidos, Reino Unido (siendo el primer mercado europeo en aprobar y poner a disposición esta formulación oral), Emiratos Árabes Unidos y Baréin. En el segundo semestre de 2026, la farmacéutica danesa prevé lanzar Wegovy oral en más países de Europa.

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Inyecciones de Wegovy en una línea de envasado en las instalaciones de Novo Nordisk en Hillerod, Dinamarca. (Tom Little/REUTERS)

En la Unión Europea, la aprobación se produce después de que en mayo el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diese un dictamen positivo a Wegovy oral. Ahora, con luz verde por parte de la Comisión Europea, este medicamento obtiene una autorización centralizada para todos los Estados miembros.

No obstante, su llegada a cada país va a depender de los procedimientos nacionales relacionados con el precio, la financiación y la comercialización. En el caso de España, el Ministerio de Sanidad deberá decidir si el tratamiento se incorpora a la financiación pública.

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¿Cuáles son los resultados de Wegovy oral?

La semaglutida es el mismo principio activo presente en los medicamentos inyectables de Wegovy, para la pérdida de peso, y Ozempic, su fármaco inyectable para la diabetes, ambos propiedad de Novo Nordisk. La versión oral debe tomarse una vez al día y combinarse con una dieta baja en calorías, así como con un aumento de la actividad física.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio OASIS 4, las personas que recibieron el comprimido de 25 mg lograron reducción su peso corporal en un promedio del 17 %, mientras que el grupo placebo obtuvo una bajada promedio del 2,7 %.

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Como ocurre con el resto de agonistas del receptor GLP-1, los efectos adversos más frecuentes de Wegovy oral son de carácter gastrointestinal, especialmente náuseas, vómitos y diarrea. En la mayoría de los casos son de intensidad leve o moderada y suelen aparecer durante el periodo de escalado de dosis, disminuyendo con el tiempo.