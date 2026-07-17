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Caos en Atocha: una avería en la estación provoca cortes, retrasos y desvíos en tres líneas de Cercanías

La falta de suministro eléctrico en Atocha y una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico en Colmenar Viejo han complicado la circulación de la C-3, la C-4 y C-5

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Andenes de la estación de Atocha en verano.
Varias personas en el andén de un tren de cercanías en la estación Atocha (Gabriel Luengas/Europa Press)

Mañana de caos y retrasos en Atocha. Este viernes se ha registrado a primera hora un colapso en el servicio de Cercanías de Madrid tras una avería en la infraestructura de la estación de Atocha. “Todos los trenes de la red de Cercanías sufren retrasos, paradas y es posible que su ruta habitual se vea modificada debido a una avería en la infraestructura de la estación de Atocha Renfe”, anunciaba a las 6:00 am Cercanías de Madrid desde su cuenta de X.

La incidencia ha coincidido con el inicio de obras en varias líneas clave: la C-3, C-4 y C-5: este ha sido uno de los motivos más relevantes. Según ha aclarado Adif, se ha debido a causa de una “falta de suministro eléctrico producida durante la realización de trabajos en Atocha Cercanías“.

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Unos minutos después, desde las cuentas de redes sociales de Cercanía Madrid, se proponía a los miles de usuarios que pretendían desplazarse hasta sus lugares de trabajo que utilizasen “medios de transporte alternativos”. Y, más tarde, avisaban de que “los trenes están recuperando progresivamente su frecuencia de paso, aunque aún pueden producirse interrupciones ocasionales en el servicio”.

Decenas de personas esperan a que se restablezca el servicio en la estación de Puerta de Atocha. (Fernando Sánchez/Europa Press)
Decenas de personas esperan a que se restablezca el servicio en la estación de Puerta de Atocha. (Fernando Sánchez/Europa Press)

Y así ha sido. Entre las 7:50 y las 8:07 horas de esta mañana, otra avería en la infraestructura entre las estaciones de Colmenar y Tres Cantos ha obligado a suspender la circulación entre ambas. En este caso, la incidencia se ha registrado “en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario en la estación de Colmenar Viejo”, según ha informado Adif.

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De esta manera, la línea C-4b ha iniciado su recorrido desde la estación de Tres Cantos durante unos minutos, lo que ha obligado a numerosos viajeros que esperaban en Colmenar, en plena hora punta, a modificar sus desplazamientos habituales.

Un verano afectado por las obras en el Cernanías de Madrid

Como ya comunicó Adif hace unas semanas, para la mejora de la capacidad de la estación de Atocha Cercanías, los trenes del núcleo de cercanías se verán afectados de la siguiente manera. Desde el 17 hasta el 22 de julio, los trenes de las líneas C3, C4 y C5 tendrán una frecuencia de paso reducida y algunos trenes finalizarán su recorrido en Atocha y en Villaverde Bajo.

Desde el 23 de julio hasta el 31 de julio, los trenes de la línea C5 verán reducida su frecuencia de paso. Además, las circulaciones con origen y destino Móstoles El Soto iniciarán y finalizarán su recorrido en Embajadores. Los trenes de esta misma línea con origen y destino Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán su recorrido en Villaverde Alto.

Desde el 1 hasta el 16 de agosto, la reducción de la frecuencia de paso de trenes también afectará a las líneas C2, C7, C8 y C10. Durante este periodo, los trenes de las líneas C5 continuarán iniciando y finalizando su recorrido en Embajadores y Villaverde Alto.

Desde el 16 hasta el 30 de agosto continuará la reducción de las frecuencias de paso de las líneas C2, C7, C8 y C10. Mientras que la circulación de la línea C5 volverá a ser la habitual.

Con el calendario de actuaciones previsto por Adif y Renfe, se contemplan nuevas intervenciones y cortes en la red de Cercanías Madrid durante los próximos meses, lo que anticipa más alteraciones en el servicio y obliga a los viajeros a estar atentos a los avisos oficiales sobre cambios y restricciones en los trayectos habituales.

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