‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

Tráiler de 'El Extranjero', de François Ozon. (BTEAM Pictures)

Decía el crítico literario Roland Barthes que El extranjero de Albert Camus se escribe con “palabras transparentes”. El escritor francés, Nobel de Literatura en 1957 (el segundo más joven de la historia en conseguirlo), había logrado en su primera novela una ausencia total de estilo que descolocó a los lectores de la época al encontrarse con una novela y un protagonista totalmente vacíos, desconectados de cualquier atisbo de vida.

“Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé”. Así empieza uno de los libros más emblemáticos de la literatura del siglo XX. Quien habla es Mersault, un hombre que parece no tener emociones y que, además, rechaza mentir y aparentar que sí siente como los demás. Vive sin ilusiones, sin fe ni consuelo alguno frente al absurdo que le rodea, y eso, a ojos de los demás, lo convierte automáticamente en un extranjero: alguien a quien castigar de forma ejemplar cuando, en el momento menos pensado, se ve envuelto en un asesinato difícil de entender por el que será juzgado.

Más de 80 años después, el director François Ozon, conocido por películas como En la casa o Frantz, adapta este clásico de la literatura del siglo XX con una premisa tan radical como acertada. En vez de seguir el texto, o incluso introducirlo en la película (como Luchino Visconti hizo en su adaptación de 1967), lo invierte. Transforma esa “ausencia de estilo” en una película estilizada, en ocasiones casi fotográfica, pero cuyo absurdo se respira, precisamente, en ese contraste entre la belleza de las imágenes y el vacío existencial de su protagonista.

"El extranjero" de Albert Camus es recomendado por el escritor Jorge Eslava.

Mersault y la tentación del nihilismo en el mundo actual

“Leí El extranjero como todo el mundo en Francia, siendo un adolescente en el instituto”, nos cuenta Ozon durante una entrevista con Infobae España. “Como ocurre con todas esas lecturas obligadas, no le prestas demasiada atención, pero recuerdo que Mersault me fascinó por completo”. El cineasta nos cuenta que, hace un par de años, se reencontró con el libro de Camus por casualidad y que, al volver a leerlo, se quedó “atónito” frente a las profundas ideas que escondía en su historia, aparentemente sencilla. “Y pensé que debía hacer una adaptación que, aunque se situara en 1942, debía ser vista con la mirada desde 2025”.

Para Ozon, El Extranjero es un libro “muy complicado, que plantea muchas preguntas y aporta muy pocas respuestas”. Pero es precisamente este hecho lo que le llevó a vincular el texto de Camus a nuestro mundo de hoy. “Mersault es un personaje que se distancia, que se aleja del mundo porque lo considera absurdo, y me parece que existe un gran paralelismo con el presente, con Trump en Estados unidos y guerras absurdas (pero igualmente horribles) como las de Gaza o Ucrania”.

Imágenes de 'El extranjero'. (BTEAM Pictures)

Ante este panorama, afirma que la tentación es, precisamente, ese “nihilismo” bajo el que se ampara el protagonista de la novela... por lo menos hasta su última escena. Y es que al final del libro, y de la película, que se adhiere a la historia original casi por completo, se produce una discusión con otro personaje en la que Mersault acaba rebelándose contra “todas las ideologías que existen”. Es en ese momento clave cuando, para Ozon y Camus, “Mersault llega al mundo por primera vez”.

Una revisión del colonialismo francés

La mayor diferencia de la nueva película de El Extranjero respecto al texto original es el inicio. “Releí la novela, otra cosa que me chocó mucho fue la invisibilización absoluta de los árabes”, explica Ozon. Cabe recordar que el clásico de Camus se ambienta en la ciudad de Argel, capital de la colonia francesa de Argelia, y donde Camus pasó la mitad de su vida. “Invisibilizar a los árabes no tiene el mismo significado ni la misma importancia que hoy, de modo que una de mis primeras decisiones fue no empezar con la primera frase del libro”.

Imágenes de 'El extranjero'. (BTEAM Pictures)

En vez de la voz de Mersault diciéndonos que su madre ha muerto, la versión de François Ozon empieza por la frase que el protagonista pronuncia cuando entra en la cárcel, le meten en una celda “con unos 50 árabes” y le preguntan: “Pero tú por qué estás aquí”. Una cuestión ante la que él, impasible, contesta: “Maté a un árabe”. “En el momento en el que se pronuncia esa frase”, afirma el cineasta, “ves una película distinta”. La sociedad mestiza de las colonias ofrece una serie de paisajes, mezclas y tensiones enfocadas con otro prisma en la relectura del clásico.

Junto a esta decisión, Ozon adapta el clásico centrándose sobre todo en la fotografía. “Yo no quería explicar absolutamente nada de Mersault ni de su historia: quería que se viera y se sintiera todo lo que ocurre y que mi película fuera una experiencia totalmente sensorial”, resalta el director. Por eso, la palabra transparente es la que no se dice, y la cinta acaba llenándose de silencios: una ausencia de voces que convierte El extranjero en una experiencia cinematográfica y en la que laten, en cada una de sus imágenes, todas las dudas filosóficas que nos lanzaba su autor.