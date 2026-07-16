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Lola Índigo responde a las declaraciones de Unai Simón: “La Lola Índigo esta...”

El portero de la Roja confesó escuchar uno de los últimos éxitos de la cantante durante el Mundial, aunque la forma en que lo hizo llamó la atención de todo el mundo

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La cantante española Lola Índigo.
La cantante española Lola Índigo. (Europa Press)

La selección española masculina de fútbol inició su concentración oficial previa al Mundial el 30 de mayo de 2026, sumando un total de 48 días concentrados. En este periodo, el equipo se ha preparado tanto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) como en su cuartel general en Estados Unidos, lo que ha dado para compartir momentos de todo tipo, no solo entre los jugadores, sino también entre el staff técnico y las decenas de periodistas que han acompañado a la Roja en esta aventura.

Durante las múltiples entrevistas que los jugadores del combinado nacional han concedido a los medios, se ha hablado también de temas extradeportivos. Así se vio, por ejemplo, a principios de semana con la conversación que el portero titular del equipo, Unai Simón, mantuvo con el programa El Partidazo de COPE, charla en la que fue invitado a revelar sus gustos musicales y su playlist más reciente. Su respuesta desató risas: “Últimamente escucho mucho a la Lola Índigo esta”, admitía, refiriéndose al tema El bachatón de la L.

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La forma en la que Unai Simón se refirió a la cantante de Huétor Tájar, que acumula casi 7 millones de oyentes mensuales en Spotify y es una de las artistas españolas más populares del momento, originó carcajadas entre el equipo de periodistas, lo que llevó a Simón a ofrecer disculpas a la artista en tono distendido: “Perdona, Lola”. El momento, sin embargo, no pasaría desapercibido para la artista, que ha reaccionado en sus redes sociales compartiendo un vídeo donde se reproduce la entrevista. “La Lola Índigo esta”, escribe, acompañando el mensaje con la canción de fondo y dos banderas de España, además de la cabeza de la gatita Hello Kitty.

El portero Unai Simón durante las semifinales contra Francia. (Reuters/Jerome Miron)
El portero Unai Simón durante las semifinales contra Francia. (Reuters/Jerome Miron)

Así está sonando el Mundial de España

El nombre de Lola Índigo no es el único que ha sonado durante el Mundial de la Roja. A las victorias de la selección las han acompañado diferentes canciones que se han cantado en un momento u otro de su incursión en Estados Unidos. La última de ellas, NUEVAYoL, canción de Bad Bunny que, debido a que los chicos de Luis de la Fuente jugarán el partido en esta ciudad, ha aumentado en escuchas un 40% en España. La plataforma de streaming Spotify, que ya contabilizaba 1.387 millones de reproducciones globales para el tema, ha reportado este crecimiento tras el último triunfo de la selección frente a Francia.

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Otro de los himnos de la afición es La Graciosa, de Quevedo y Elvis Crespo, que se ha convertido en la banda sonora de las celebraciones de los goles españoles, manteniéndose como la canción más escuchada en España en Spotify desde mayo. A este éxito se añade Superestrella de Aitana, cuyo pico de popularidad subió un 220% tras la semifinal ante Francia, acumulando ya 215 millones de reproducciones, lo que refleja la tendencia de los hinchas a vincular la música con los momentos de gloria deportiva.

A Lola Índigo se le cae la peluca durante un concierto. (Instagram)

El encuentro de semifinales también impulsó las cifras de Bad Romance de Lady Gaga, cuyo verso “I don’t wanna be friends” se ha transformado en “I don’t wanna be french”. Ha habido otras sorpresas, como Alice’s Theme de la banda sonora de la película Alicia en el país de las maravillas, muy asociada a la primera estrella que España se cosió a la camiseta tras el mundial de 2010, mientras que clásicos como La Roja baila de Sergio Ramos y RedOne vieron un salto del 24.000% en reproducciones tras la victoria en semifinales.

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