Antonio Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad

"Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebbel, que 'vivir significa tomar partido'. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes". Es un textual de Gramsci. Aparece en un libro que acaba de editar el sello Ariel bajo el título Odio a los indiferentes. Reúne discursos y escritos de alto valor intelectual.