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Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Un informe oficial revela que el PIB por habitante ajustado por poder adquisitivo en el país luso equivale al 82% de la media europea, mientras que en España alcanza el 92%

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) junto a su homólogo portugués, Luis Montenegro. Francisco J. Olmo / Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) junto a su homólogo portugués, Luis Montenegro. Francisco J. Olmo / Europa Press

Portugal y España comparten frontera, historia y una creciente integración económica. Sin embargo, cuando se comparan algunos de los principales indicadores sociales y económicos, las diferencias siguen siendo notables. Portugal logra mejores resultados que España en ámbitos como el empleo, el abandono escolar, el equilibrio de las cuentas públicas, la deuda o la implantación de energías renovables. España, en cambio, lo aventaja en renta por habitante, productividad, salarios y nivel de formación superior.

Ese es el retrato que dibuja la 22ª edición de Península Ibérica en Cifras, publicada este jueves por los institutos nacionales de estadística de ambos países. El informe recopila decenas de indicadores económicos, sociales, demográficos y ambientales correspondientes principalmente a 2023 y 2024 y permite comparar la evolución de las dos economías dentro del contexto de la Unión Europea.

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La publicación refleja también dos países que siguen creciendo gracias a la inmigración. A comienzos de 2025, Portugal contaba con 10,75 millones de habitantes, mientras que España alcanzaba los 49,08 millones. Ambos recuperaron en la última década el crecimiento demográfico impulsados fundamentalmente por los flujos migratorios. En 2024, la tasa de crecimiento migratorio fue del 13,4 por mil en Portugal y del 11,8 por mil en España.

Rendimiento educativo

El informe muestra que Portugal mantiene una natalidad superior a la española. En 2024 registró una tasa de 7,9 nacimientos por cada mil habitantes, frente al 6,5 de España. También conserva una fecundidad más elevada, con una media de 1,4 hijos por mujer, mientras que España se queda en 1,1. Sin embargo, esa ventaja no evita que el país luso presente una población más envejecida: el 24% de sus habitantes tiene al menos 65 años, frente al 20% del lado español.

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Las diferencias también aparecen en el sistema educativo. Portugal ha conseguido reducir de forma significativa el abandono escolar temprano. Apenas un 6,6% de los jóvenes deja prematuramente los estudios, prácticamente la mitad que España, cuya tasa alcanza el 13%, muy por encima de la media europea, situada en el 9,4%.

España, no obstante, conserva una ventaja clara en educación superior. El 51,7% de los jóvenes de entre 30 y 34 años ha completado estudios universitarios o equivalentes, frente al 41,9% de Portugal y al 44,7% de media en la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. Alberto Díaz / Europa Press.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro. Alberto Díaz / Europa Press.

Menos paro, pero también menos riqueza

El mercado laboral es uno de los ámbitos donde Portugal obtiene mejores resultados. Su tasa de desempleo se situó en el 6,5% durante 2024, apenas seis décimas por encima de la media comunitaria. España, por el contrario, volvió a registrar el porcentaje de paro más elevado de toda la Unión Europea, con un 11,4%.

Los trabajadores portugueses también permanecen más tiempo en sus puestos de trabajo cada semana. La jornada habitual a tiempo completo alcanza las 41,2 horas semanales, una más que las 40,2 horas registradas en España.

Sin embargo, esa mayor intensidad laboral no se traduce en mayores niveles de riqueza. El PIB por habitante ajustado por poder adquisitivo equivale al 82% de la media europea en Portugal, mientras que España alcanza el 92%. La productividad también continúa siendo notablemente superior en la economía española. En 2023, la productividad por trabajador representó el 97% de la media comunitaria en España frente al 81% portugués. La diferencia se amplía todavía más cuando se mide por hora trabajada: el 95% frente al 71%.

El contraste en las cuentas públicas

Uno de los apartados donde Portugal marca mayores distancias es el de las finanzas públicas. El país cerró 2024 con un superávit equivalente al 0,7% del PIB —redondeado al 1% en el informe—, mientras que tanto España como el conjunto de la Unión Europea registraron un déficit del 3,2%.

También la deuda pública ofrece una fotografía más favorable para Lisboa. Portugal redujo su endeudamiento hasta el 94,9% del PIB, por debajo del 101,8% español, aunque ambos continúan superando ampliamente la media comunitaria, situada en el 81%.

España sí lideró el crecimiento económico durante 2024. Su economía avanzó un 3,2%, frente al 1,9% de Portugal y al 1% registrado por el conjunto de la Unión Europea. La inflación, en cambio, evolucionó de forma muy similar en ambos países: un 2,7% en Portugal y un 2,9% en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Renovables, salud y comercio

Portugal también aventaja a España en transición energética. Las energías renovables representaron el 35% de su consumo final bruto de energía en 2023, diez puntos más que el 25% registrado por España.

No ocurre lo mismo con la percepción del estado de salud. Solo el 53,6% de los portugueses considera que goza de una salud buena o muy buena, frente al 70,1% de los españoles. Tampoco obtiene mejores resultados en seguridad vial: Portugal contabiliza 6,1 fallecidos por accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes, mientras que España registra 3,7, uno de los mejores datos europeos.

El informe también refleja el estrecho vínculo económico entre ambos países. España continúa siendo el principal socio comercial de Portugal tanto para sus exportaciones como para sus importaciones.

Aun así, la economía portuguesa depende en mayor medida del mercado comunitario: el 71% de sus exportaciones y el 75% de sus importaciones tienen como destino u origen la Unión Europea, frente al 62% y el 56%, respectivamente, de España. Ambos países mantienen déficits comerciales, aunque de distinta magnitud: 28.300 millones de euros en Portugal y 44.100 millones en España.

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