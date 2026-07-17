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Uno de los campos de lavanda más llamativos de España: está en Guadalajara, es el más grande del país y el mejor mes para visitarlo es julio

Cuenta con 2.000 hectáreas de cultivo y su espectacular color violeta atrae cada verano a miles de visitantes

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Campos de lavanda (Ayuntamiento de Brihuega)
Campos de lavanda (Ayuntamiento de Brihuega)

La lavanda es una de las plantas más llamativas y apreciadas por su intenso color violeta y su inconfundible aroma. Además de aportar un toque decorativo a jardines, terrazas y balcones, destaca por su resistencia y por su capacidad para atraer abejas y otros insectos polinizadores.

Pero además, su belleza la ha convertido en un importante reclamo turístico. Cada verano, miles de personas visitan los extensos campos de lavanda en plena floración para contemplar el paisaje, tomar fotografías y disfrutar del intenso olor que desprenden estas plantaciones.

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Esto es algo que conocen a la perfección en Brihuega, un pequeño pueblo de algo más de 3.000 habitantes que se encuentra en Guadalajara. Conocido como el Jardín de la Alcarria, el municipio ha convertido estos terrenos en su gran reclamo turístico gracias a las políticas que han desarrollado alrededor de estos campos.

El interés que despierta el municipio queda patente en las redes sociales del Ayuntamiento y en su página web. Frases como “Turismo creciente” o “Atractivo para visitantes internacionales” aparecen en las descripciones oficiales del departamento de turismo de Brihuega.

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Líderes en la producción de lavanda

Lejos de ser únicamente un atractivo paisajístico, los campos de Brihuega constituyen una de las mayores zonas de cultivo de lavanda de España. La comarca reúne 2.000 hectáreas dedicadas a esta planta aromática, cuya producción se destina principalmente a la obtención de aceites esenciales utilizados en la industria de la perfumería y la cosmética. El mejor momento para visitarlos es durante el mes de julio, cuando la floración alcanza su punto álgido y el paisaje se tiñe de un color intenso.

Una planta aromática
Lavanda. (Magnific)

Además, este año se celebra el 10º aniversario del Festival de la Lavanda, dando lugar a conciertos mientras se disfruta de la luz del atardecer. Aunque el cartel empezó el 10 y 11 de julio con las actuaciones de Sidecars y Luz Casal, el 17 y 18 de julio tendrá lugar las actuaciones de Taburete y Duncan Dhu.

Más allá del espectáculo y los invitados, el festival se ha centrado en construir una identidad propia. Esto se puede ver en la forma de vestir de la gente, llevando como seña de identidad el blanco.

Cómo llegar a los campos de lavanda

En la temporada de floración, el Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial para facilitar el acceso a los campos, ya que la afluencia de visitantes aumenta de forma considerable. Para evitar problemas de circulación, el estacionamiento dentro del casco urbano queda reservado a residentes y vehículos autorizados, mientras que los turistas disponen de un aparcamiento habilitado por 3,5 euros al día y de un servicio de autobús lanzadera hasta las plantaciones que no superan los 2 euros.

Un extenso campo de lavanda
Campo de lavanda en Brihuega. (tuscasasrurales.com)

La localidad se encuentra a poco más de 90 kilómetros de Madrid, lo que la convierte en una escapada muy popular desde la capital. Además, también es un destino accesible para quienes viajan desde otras ciudades, como Zaragoza, situada a unos 234 kilómetros, o Barcelona, a unos 538 kilómetros. Durante la campaña de la lavanda, el municipio también refuerza las conexiones en autobús desde Guadalajara para facilitar la llegada de los visitantes.

Mucho más que campos de lavanda

Parte dle patrimonio de Brihuega
Castillo de Brihuega. (Turismo Castilla-La Mancha)

Más allá de sus famosos campos de lavanda, Brihuega cuenta con un interesante patrimonio histórico que merece una visita. Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de la Peña Bermeja, las antiguas murallas medievales y la Real Fábrica de Paños, uno de los edificios industriales más importantes del siglo XVIII en España. También es recomendable pasear por sus calles empedradas, descubrir la Plaza del Coso y visitar las cuevas árabes situadas bajo el casco histórico.

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