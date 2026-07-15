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Los trabajos póstumos de Ascen López: de ‘Muertos S.L.’ a la película inspirada en el primer caso de vampirismo documentado en España

La actriz ha fallecido a los 69 años dejando pendientes el estreno de la cuarta y última temporada de la comedia negra y de ‘UPIRO’, una película de terror histórico que llegará a los cines en febrero de 2027

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Ascen López en el primer episodio de 'Muertos S.L.'.
Ascen López en el primer episodio de 'Muertos S.L.'. (Movistar Plus)

Ascen López, actriz de dos de las comedias más populares de los últimos años, Muertos S.L. y Machos Alfa, falleció hace unos días a los 69 años. La noticia la dio a conocer este martes la Unión de Actores y Actrices. “Gracias por tanta risa, bondad y sabiduría, amiga querida”, escribió la organización en un comunicado.

Nacida como Ascensión López Ferreras y conocida artísticamente como Ascen López, comenzó su carrera sobre los escenarios tras licenciarse en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Después de décadas de trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, el reconocimiento masivo le llegó en la recta final de su carrera gracias a las series Machos Alfa, estrenada en 2022, y, sobre todo, Muertos S.L., en 2024, cuyo estreno de la cuarta temporada será uno de sus trabajos póstumos. No será el único: la actriz también forma parte del reparto de UPIRO, el thriller histórico de terror inspirado en el primer caso de vampirismo documentado en España, que llegará a los cines el 19 de febrero de 2027.

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Será precisamente este próximo 7 de agosto cuando se estrene la cuarta y última temporada de Muertos S.L, una comedia negra en formato mockumentary creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, autores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Ascen dio vida a Nieves Torralba, la viuda que toma las riendas de la funeraria familiar tras la muerte de su marido. El personaje se convirtió en el papel “de su vida”, tal y como confesó en una entrevista con Moobys. A la actriz le llegó el trabajo cuando estaba “preparando los papeles para la jubilación”. “Esto es el premio más grande de un oficio al que amas”, relató.

Trailer De Muertos S.L

La temporada final arranca con una pregunta que marcará el futuro de Torregrosa: ¿quién ocupará el sillón de director? Dámaso (Carlos Areces) nunca había estado tan cerca del puesto con el que siempre ha soñado. Sin embargo, Chemi (Diego Martín) tiene otros planes y está decidido a convertirse en el nuevo jefe, aunque sea “solo un ratito”. La disputa desata una guerra soterrada entre ambos aspirantes al mando que acaba arrastrando al resto de empleados y convierte la empresa funeraria en un lugar todavía más caótico de lo habitual.

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Del humor al terror histórico

Pero la serie no será el único estreno póstumo de la actriz. El 19 de febrero de 2027 llegará a los cines UPIRO, la nueva película del director Óscar Martín (Amigo), en la que López forma parte de un amplio reparto encabezado por Diego Anido (As Bestas, Rapa, La Infiltrada), la actriz belga Pauline Brisy y Victoria Cerrada (Fin de fiesta).

La cinta supone un cambio radical de registro respecto a los papeles cómicos por los que se hizo especialmente conocida en televisión. En esta ocasión participa en un thriller histórico con elementos sobrenaturales inspirado en el primer caso de vampirismo documentado por la Iglesia Católica en España, sucedidos en un convento entre montañas en Calasparra, y aborda el mito inspirándose en los hechos reales registrados por la Iglesia Católica.

Ascen López, actriz de series como 'Muertos SL' y 'Machos Alfa'.
Ascen López, actriz de series como 'Muertos SL' y 'Machos Alfa'. (Isasi Management)

Ambientada en 1755, la historia traslada al espectador a un monasterio de clausura donde varias novicias comienzan a padecer una extraña enfermedad de la sangre. Un fraile franciscano decide investigar unos sucesos que parecen desafiar toda explicación racional, mientras sus métodos chocan con el pensamiento científico propio del Siglo de las Luces.

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