Don Omar anuncia ‘The Last King World’, su nueva gira para 2027 con muchas paradas en España

Don Omar vuelve a Europa con su 'The Last King Tour'

El cantante Don Omar anuncia su regreso a Europa en 2027 con su espectáculo The Last King World Tour, una gira que recorrerá trece ciudades del continente y que tiene prevista una presencia destacada en España. El tour marca el reencuentro del artista puertorriqueño con sus seguidores europeos y se presenta como una celebración de más de dos décadas de trayectoria en la música urbana. El anuncio se produce en un momento de especial significado para el intérprete. Coincide con el décimo quinto aniversario de Danza Kuduro, tema que continúa batiendo récords al consolidarse como la canción latina con más reproducciones en Spotify. La canción permanece en el Top 50 Global de la plataforma, lo que demuestra la vigencia y el alcance internacional del repertorio de Don Omar.

La gira The Last King World Tour llevará a Don Omar a escenarios de ciudades clave en Europa. Entre las trece fechas confirmadas, se encuentran seis conciertos en España, así como presentaciones en Suiza, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El espectáculo está concebido como una producción de gran formato. La propuesta incluye un despliegue audiovisual que acompañará un repertorio repleto de éxitos, repasando toda la carrera del artista. Según el material de prensa, se busca ofrecer una experiencia que conecte con el público de distintas generaciones y que subraye la influencia de Don Omar en el desarrollo y la internacionalización del reguetón. Las fechas confirmadas para la gira en Europa comienzan el 24 de junio de 2027 en Zúrich, Suiza. El tour continúa el 26 de junio en La Haya, Países Bajos, y el 27 en Düsseldorf, Alemania. El 30 de junio Don Omar actuará en París, Francia, seguido de dos fechas en Italia: 2 de julio en Milán y 4 de julio en Nápoles. El 6 de julio será el turno de Londres, Reino Unido.

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España tendrá una presencia especialmente relevante en la agenda del artista. Don Omar ha confirmado seis conciertos en el país, distribuidos en diferentes regiones. El 8 de julio actuará en Bilbao, el 10 en Valencia, el 11 en Murcia, el 15 en Madrid, el 16 en Málaga y el 18 de julio en Galicia. Esta programación refuerza la histórica conexión entre Don Omar y el público español, que se remonta a los inicios de su carrera. Desde hace más de veinte años, sus temas han ocupado lugares destacados en radios, festivales y listas de éxitos en España.

Imagen de la gira de Don Omar

Dónde y cómo conseguir las entradas

Considerado uno de los pioneros del reguetón, Don Omar ha sido una figura central en la expansión global del género. Desde comienzos de los años 2000, su propuesta fusiona ritmos urbanos y letras reconocibles, con una capacidad de conectar con públicos diversos. El éxito de Danza Kuduro es un ejemplo de su permanencia en la industria. A quince años de su lanzamiento, el tema sigue acumulando millones de reproducciones y mantiene posiciones destacadas en rankings internacionales, consolidando a Don Omar como uno de los referentes de la música latina en la era digital.

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El repertorio de Don Omar abarca grandes himnos del reguetón y la música urbana. Canciones como ‘Dale Don Dale’, ‘Pobre Diabla’, ‘Salió el Sol’, ‘Bandoleros’, ‘Taboo’, Danza Kuduro y ‘Hasta Abajo’ siguen formando parte de la banda sonora de distintas generaciones. Su legado se refleja también en la influencia ejercida sobre nuevos artistas y en la consolidación del reguetón como uno de los géneros más escuchados a nivel mundial. Las cifras respaldan su impacto: millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Próximamente se anunciarán los detalles sobre la venta de entradas, paquetes VIP y experiencias especiales para cada una de las ciudades incluidas en la gira. Los interesados pueden realizar el pre registro en donomar.com para recibir información actualizada y acceder a las novedades de forma anticipada. Con la confirmación de The Last King World Tour, Europa se prepara para recibir a uno de los nombres más influyentes de la música latina. El regreso de Don Omar representa una oportunidad para revivir los grandes éxitos que han marcado la historia del reguetón y celebrar junto a miles de seguidores su extensa trayectoria sobre los escenarios.

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