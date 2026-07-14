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Cubarsí: “Había un poco de ‘run, run’ con la defensa y hemos callado muchas bocas”

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Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Pau Cubarsí, defensa de la selección española, explicó este martes, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 con una victoria por 0-2 contra Francia, que “había un poco de ‘run, run’” con la línea de atrás y la portería y han “callado muchas bocas” con su actuación hasta ahora en esta competición.

“Es de las cosas más importantes en el mundo del fútbol tener la portería a cero. Te ayuda muchísimo. Sí que había un poco de ‘run, run’ que la defensa y la portería no estábamos bien y hemos callado muchas bocas. Estamos haciendo un trabajo impresionante y eso es trabajo de todos, tanto de los que juegan como los que están en el banquillo”, afirmó en zona mixta al término del encuentro en Dallas.

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Cubarsí manifestó la felicidad por alcanzar la final. “Estamos muy contentos por todo el trabajo que ha hecho todo el equipo hoy. Sabíamos que sería un partido muy complicado, tienen jugadores espectaculares, pero nosotros también los tenemos. Somos una familia, nos hemos ayudado los 90 minutos, nos ha salido un partido espectacular y estamos muy orgullosos con el resultado”, declaró.

“Soy bastante tranquilo. Estoy muy contento por dentro, ahora con mi familia y con el equipo en el vestuario lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. El sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas de que llegue el partido”, afirmó.

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“Es un sueño cumplido, estoy muy orgulloso tanto para mí como para mi familia. Estamos en una final, es una cosa única y todo esto se lo debo a ellos porque me han ayudado desde siempre”, continuó el central, que anunció: “Estamos en una final del mundo y vamos a ir por todas”.

Y no mostró preferencia por el rival en la final, ya sea Inglaterra o Argentina: “Que venga el que venga. Y nosotros, a descansar, estirar piernas, tenemos un viaje largo mañana y ya estudiaremos quien tenga que venir”. EFE

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