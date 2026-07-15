El peligro del divorcio en la tercera edad: las probabilidades de separarte de tu pareja aumentan después de los 60 años

Dos personas enfadadas. (Magnific)

Durante los últimos años, el aumento de los divorcios es, cuanto menos, llamativo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 86.595 separaciones y divorcios, lo que supone un aumento del 8,2% con respecto al año anterior.

Aunque se trata de una cifra elevada, hay otra estadística todavía más sorprendente. Según explica un informe elaborado por el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, más del 50% de los matrimonios en España se acaban separando.

PUBLICIDAD

En esta decisión influyen diferentes variables, desde los problemas de convivencia y las dificultades económicas hasta la falta de comunicación o las diferencias irreconciliables entre la pareja. Sin embargo, parece que la edad es un factor determinante a la hora de dar este paso.

Esta tendencia se ha establecido en países como Italia, donde los divorcios entre personas mayores de 60 años han experimentado un importante crecimiento en la última década. Tal como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT), las separaciones en esta franja de edad casi se han triplicado en los últimos años, reflejando un cambio en la forma de entender las relaciones de pareja durante la vejez.

PUBLICIDAD

Por qué se separan más las parejas a esta edad

El aumento de los divorcios entre personas mayores responde a un cambio en la forma de afrontar las relaciones después de décadas de convivencia. El desgaste acumulado durante los años de crianza de los hijos, la pérdida de conexión emocional o la sensación de haber tomado caminos diferentes son algunos de los motivos que pueden llevar a una pareja a poner punto final a su matrimonio.

Uno de los momentos clave llega con la jubilación. Pasar más tiempo juntos después de años con rutinas independientes puede sacar a la luz problemas que antes quedaban ocultos por las obligaciones laborales y familiares. Para algunas parejas, esta nueva etapa supone descubrir que ya no comparten los mismos objetivos ni la misma forma de entender la vida.

PUBLICIDAD

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Además, el aumento de la esperanza de vida ha cambiado la percepción sobre la vejez. Con más años por delante, muchas personas deciden iniciar una nueva etapa y priorizar su bienestar. En el caso de algunas mujeres, esta decisión está relacionada con la búsqueda de una mayor autonomía después de haber dedicado gran parte de su vida al cuidado de la familia, mientras que entre los hombres aparecen con frecuencia motivos vinculados a la pérdida de la conexión con su pareja o al deseo de comenzar una relación diferente.

Las dificultades de afrontar un divorcio en la tercera edad

Separarse no solo implica poner fin a la relación de pareja. También supone dejar atrás espacios, rutinas e incluso empezar de nuevo en otro lugar. Todo ello puede hacerse aún más difícil cuando las reacciones de la familia y del entorno cercano suponen un extra de presión. Algunas situaciones pueden derivar en problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, estrés prolongado o dificultades para adaptarse a la nueva realidad.

PUBLICIDAD