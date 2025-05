Se retira Pepe Reina, el campeón del mundo que fue mucho más que el animador de la Selección: “He aprendido lo que significa un vestuario”

Pepe Reina anuncia su retirada (REUTERS/Pablo Morano)

En España, muchos le recuerdan por su aporte de diversión en La Roja, pero sobre el terreno de juego es toda una leyenda. A sus 42 años, José Manuel Pepe Reina ha anunciado su retirada del fútbol. Con una de las carreras más prolongadas de nuestro fútbol, el guardameta madrileño ha decidido que era el momento de aportar desde otra posición.

El curso pasado disfrutó de su última experiencia en el fútbol de su país, disputando la temporada con el Villarreal. Desde que se marchó del conjunto amarillo en el año 2005, no había vuelto a España, hasta su retorno hace tres cursos. Dos décadas y media de trayectoria, en la que ha levantado algunos de los mejores títulos.

Su último equipo ha sido el Como italiano, entrenado por su excompañero Cesc Fàbregas. Ha disputado 13 partidos, antes de decidir que era el momento de guardar los guantes. “Creó que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí“, anunció el portero en su comunicado de despedida.

Su decisión de retirada

Reina reconoce que él mismo se ha sorprendido viendo los años que ha jugado. “Doy gracias a Dios porque han sido muchos años, no me los esperaba, pensaba que la carrera iba a durar un poco menos”, dice en su comunicado. 26 años de carrera profesional dan para mucho.

No obstante, no es una despedida, pues aseguró que seguirá en el panorama, aunque de otra forma. “Creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí y seguir ligado al fútbol“, afirmó. Explicó más adelante que busca proyectos nuevos que le ilusionen, y parece que esto podría estar en los banquillos.

El portero está convencido con su decisión. “Ahora sí que estoy vacío. Al fútbol, desde esta posición, ya no puedo ofrecerle más“, aseguró tras explicar que el verano pasado sí que buscó un puesto en una plantilla, pues sentía que todavía podía aportar en el terreno de juego.

Parada de Pepe Reina (EFE/EPA/Anatoly Maltsev/Archivo)

Querido en España, Italia e Inglaterra

Pepe Reina apareció en el primer equipo del FC Barcelona en la temporada 2000/01, llegando a disputar 33 encuentros. Permaneció dos años, pero, tras perder protagonismo, decide trasladarse a Castellón y defender la camiseta del Villarreal. Jugó a un gran nivel entre el año 2002 y el 2005.

Su desempeño le permitió fichar por el Liverpool, el entonces campeón de Champions League, que buscaba renovar su portería. Aquí, obtuvo su prime. Bajo las órdenes de Rafa Benítez, ganó en tres ocasiones el premio a mejor portero de la competición. Estuvo más de seis años en Inglaterra, pero, en 2013, tocaba un cambio.

Pone rumbo a Nápoles, donde, a pesar de ya ser un portero veterano, vive una segunda juventud, demostrando un gran nivel. Tuvo una aventura como cedido en el Bayern de Múnich. En sus últimas temporadas, intercala un rol más secundario en Milán, Aston Villa, Lazio, Villarreal y Como, con momentos en el equipo español y el romano en los que todavía peleaba por la titularidad.

En su palmarés, figuran distintos campeonatos nacionales y, por supuesto, el histórico tridente con la Selección, con las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. Como Reina dice, “ha aprendido lo que significa un vestuario, en mayúsculas”. Su rol de hacer grupo y de líder de las fiestas siempre será recordado, pero su impresionante carrera no debe olvidarse.