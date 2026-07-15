La reina Letizia, unida a sus hijas por el blanco en la Costa Brava: de las originales joyas de la princesa Leonor al top ceñido de la infanta Sofía

Leonor y Sofía con los reyes tras visitar el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

La princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia han convertido este miércoles en la Costa Brava una visita institucional a Empúries en una imagen de coordinación estética: las tres han recurrido al blanco para afrontar el calor tras los Premios Princesa de Girona 2026, con accesorios, prendas recuperadas de sus armarios y calzado cómodo adaptado al terreno del yacimiento.

La heredera ha concentrado la atención en los complementos con un bolso de Heimat Atlántica y joyas de Suma Cruz, entre ellas los pendientes modelo Ocaso, a la venta por 250 euros, mientras la infanta Sofía ha recuperado un top cruzado de Rivera estrenado el 16 de julio de 2025 y la reina Letizia ha repetido un vestido de Hugo Boss con un tejido de materiales reciclados en un 60%.

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Solo unas horas después de ver en familia la semifinal del Mundial entre España y Francia y tras la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Gran Teatro del Liceo el martes, Leonor y Sofía han retomado este miércoles la agenda en Cataluña con una visita al Complejo Arqueológico de Empúries. A su llegada al yacimiento, han sido recibidas al pie de la muralla por la directora del complejo, Mónica Borrell, y la coordinadora del MAC Empúries, Marta Santos.

Leonor y Sofía visitan el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

El ‘look’ de la princesa Leonor

La visita se ha desarrollado bajo altas temperaturas y sobre un terreno de piedra y tierra, un contexto que ha marcado dos estilismos construidos desde la funcionalidad. Las dos hermanas han apostado por tejidos frescos y por el blanco, aunque Leonor ha introducido contraste con una blazer en tono fresa de la firma Mirto. La pieza elegida por Leonor es un diseño acolchado de lino con correas, en tono azalea, más oscuro que la chaqueta y en sintonía con ella. A eso ha sumado varios toques dorados sobre la combinación de blanco y rosa.

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Los pendientes eran el elemento más visible: el modelo Ocaso de Suma Cruz, con base de latón y baño de oro amarillo de 24 quilates. La princesa ya los había llevado en su debut en la recepción a la sociedad balear en Marivent el año pasado. La firma madrileña también aparece en los dos anillos del conjunto. Uno es el mini Coco, con figura de cocodrilo; el otro, el Capitolio, rematado con varias perlas de río en los extremos.

Leonor y Sofía visitan el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

La infanta Sofía sigue de blanco

La infanta Sofía ha recurrido a un recurso que ya había mostrado en fechas recientes: marcar la cintura con prendas cruzadas o con cintas anudadas sobre la cadera. En Empúries lo ha hecho con un top blanco cruzado con lazada en la cintura y corte asimétrico geométrico. La prenda es el modelo Elini de la firma española Rivera, estrenado durante la entrega de los Reales Despachos de Empleo de la Academia Naval Militar en Pontevedra el 16 de julio de 2025. Hasta esta visita no lo había vuelto a llevar.

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La infanta también ha recuperado uno de los anillos asociados a su madre, el de Karen Hallam. La reina Letizia lo había lucido por primera vez el día anterior junto a su anillo de Coreterno, mientras que la benjamina de los Borbones lo estrenó en el almuerzo y la posterior entrega de los Premios Princesa de Girona del 23 de julio de 2025 y, con la aparición de este miércoles 15 de julio de 2026, lo ha llevado en seis ocasiones, incluida la felicitación navideña del pasado año.

Leonor y Sofía visitan el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

El reciclaje de prendas ha continuado en la parte inferior del estilismo con unos pantalones culotte muy anchos en verde menta, el diseño Biella de Rivera. La infanta Sofía los estrenó el 24 de julio de 2025 en Sant Martí Vell, dentro del programa de los premios del pasado año, entonces combinados con una chaqueta corta a juego de la misma firma, y esta vez los ha rematado con alpargatas planas.

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La aparición de la reina Letizia

Tras la visita a las ruinas griegas y romanas, Leonor y Sofía han compartido agenda con los reyes en la reunión del Consejo Asesor Joven de la FPdGi. Este órgano consultivo, creado a finales de 2023 y presidido por Felipe Campos, Premio Princesa de Girona Social 2013, reúne a 18 jóvenes de perfiles diversos: premiados, participantes en programas de talento y miembros independientes.

Leonor y Sofía con los reyes tras visitar el yaciemiento arqueológico de Empúries (EFE)

La foto de familia ha subrayado la coherencia cromática de la jornada. La princesa Leonor ha reservado el blanco para top y pantalón, la infanta Sofía para la blusa y la reina Letizia para el vestido. La reina ha escogido un diseño de Hugo Boss ya conocido en su armario, usado antes en 2022 durante unas audiencias en el Palacio de la Zarzuela y recuperado el año pasado para la apertura de la Feria del Libro. Se trata de un vestido camisero pensado para el calor, con una composición parcialmente reciclada.

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En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

Frente al predominio del blanco, la reina Letizia ha introducido contraste con calzado negro. Ha llevado unas alpargatas atadas al tobillo de la firma murciana Calzados Picón, elaboradas con materiales 100% naturales y habituales en su vestidor. La novedad del conjunto ha estado en el peinado. La reina ha retirado mechones laterales entrelazados y ha dejado el rostro despejado, una elección que permitía ver los pendientes con forma de flor.