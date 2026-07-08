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Ali G está de vuelta: Sacha Baron Cohen ha estado rodando en secreto una nueva película de su icónico personaje

El británico que dio vida a Borat o Brüno retoma el primer papel que le dio la fama

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Sacha Baron Cohen caracterizado como Ali G.
Sacha Baron Cohen caracterizado como Ali G.

El actor Sacha Baron Cohen ha concluido la filmación de una nueva película protagonizada por Ali G, el personaje que lo lanzó a la fama internacional. El rodaje se mantuvo en secreto, siguiendo el patrón que el actor ya había empleado con Borat en 2006 y Borat película film secuela en 2020, dos de sus éxitos más reconocidos. Esta estrategia de confidencialidad permitió que el proyecto avanzara sin filtraciones hasta ahora, cuando trascendió públicamente que Ali G regresará al cine más de dos décadas después de Ali G anda suelto.

El proyecto se mantuvo fuera del radar durante toda la producción. Según la información difundida, la filmación se realizó bajo estricta reserva y sin anuncios previos, replicando una fórmula que Cohen ha perfeccionado para preservar el elemento sorpresa en sus trabajos. El método de rodaje en secreto ha sido característico de su carrera, permitiendo la obtención de reacciones genuinas y evitando la intervención de terceros antes del estreno. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama ni sobre la fecha prevista de estreno. Un portavoz de Cohen declinó hacer comentarios sobre la naturaleza del filme o su contenido, reforzando el hermetismo que ha rodeado la producción.

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Ali G debutó como personaje en The 11 O’Clock Show del canal británico Channel 4, donde rápidamente se distinguió por su estilo irreverente y su particular sentido del humor. El personaje es un entrevistador que utiliza la jerga de la cultura hip hop, lo que a menudo desconcierta a los invitados, entre los que se han contado figuras como Noam Chomsky, Andy Rooney y Newt Gingrich. La popularidad alcanzada en el Reino Unido permitió que Ali G tuviera su propio programa, Da Ali G Show, a inicios de los años 2000. Posteriormente, el personaje ganó notoriedad en Estados Unidos tras la emisión del programa en la cadena HBO, consolidando su estatus como un referente de la comedia satírica.

Imagen de 'Ali G anda suelto'
Imagen de 'Ali G anda suelto'

La historia de Ali G

La primera película de Ali G, titulada Ali G anda suelto, se estrenó en 2002 y llevó al personaje al formato cinematográfico. La cinta fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Cohen, quienes vieron en el filme una extensión del humor absurdo y provocador que caracteriza a sus sketches. Desde entonces, el personaje se mantuvo presente en la cultura popular, aunque sin nuevas incursiones cinematográficas hasta este anuncio. En la actualidad, el regreso de Ali G genera expectativas entre los fanáticos y observadores de la comedia. El personaje es reconocido por su capacidad de poner en aprietos a sus entrevistados y por su influencia en la televisión de sátira, un género que ha evolucionado significativamente desde su debut.

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En los últimos años, Sacha Baron Cohen ha diversificado su carrera con participaciones en distintos géneros. Fue nominado al Oscar por su interpretación de Abbie Hoffman en The Trial of the Chicago 7. También ha formado parte de elencos en producciones como Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, The Dictator, Hugo, Alice Through the Looking Glass, Les Misérables y varias entregas de la franquicia animada Madagascar. Recientemente, Cohen actuó en las películas Ladies First y Balls Up, ambas disponibles en la plataforma Netflix. En el ámbito del streaming, compartió pantalla con Kevin Kline y Cate Blanchett en la serie Disclaimer, dirigida por Alfonso Cuarón para Apple+. Además, Cohen fue creador de Who is America en 2019, un programa de sketches que le valió nominaciones a los premios Emmy, al igual que Da Ali G Show. Sus trabajos en Borat y Borat Subsequent Moviefilm también le significaron candidaturas a los premios de la Academia por los guiones.

La primera información sobre la finalización del rodaje de la nueva película de Ali G fue reportada por The Insider. Hasta el momento, los representantes de Cohen no han ofrecido comentarios oficiales acerca de la producción ni detalles adicionales sobre el reparto o el equipo técnico involucrado. El hermetismo de la producción, sumado al historial del actor en proyectos de comedia satírica y provocadora, mantiene la expectativa sobre el tipo de enfoque que tendrá este regreso. El estreno de una nueva película de Ali G representa el retorno de uno de los personajes más influyentes y recordados de la carrera de Sacha Baron Cohen.

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