Regresa el actor cancelado por mensajes sobre canibalismo con una película ‘antimigración’ vetada en Alemania: “Es repugnante”

El actor Armie Hammer antes de sus polémicas

Durante unos años, Armie Hammer se convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood. Lo tenía todo para triunfar, físico, carisma y versatilidad. Su carrera comenzó a despuntar a partir de su participación en La red social, de David Fincher y, a partir de ese momento, le llovieron los papeles.

El punto álgido de su carrera sería mucho más temprano de lo que habría querido, con la película de Luca Guadagnino Call Me By Your Name, junto por el entonces desconocido Timothée Chalamet. Poco después, saldrían a la luz unos mensajes que parecían contener incitaciones al canibalismo y denuncias por varias de sus ex parejas por agresión sexual.

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Después de varios años apartado de los focos, Armie Hammer ha regresado para protagonizar la película Citizen Vigilante, de Uwe Boll, reabriendo la controversia en torno a su figura.

La mala fama de Uwe Boll

Uwe Boll nunca se ha caracterizado por ser un buen director. Suele hacer entre cuatro o cinco películas al año y todas son de serie B, aunque ha estado al frente de proyectos como En el nombre del rey, con Jason Statham o cintas de terror como Alone in the Dark con Christian Slater.

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La cuestión es que Citizen Vigilate ha sido criticada por su contenido ‘antimigración’ y Armie Hammer no ha defendido la película, sino que ha dicho que solo aceptó participar en ella porque hacía cinco años que nadie le ofrecía ningún papel.

Armie Hammer en 'Citizen Vigilante'

En Rotten Tomatoes, Citizen Vigilante tiene un 6% de aprobación entre la crítica, y un 93% entre el público. El filme se centra en un personaje interpretado por Hammer que busca castigar a criminales, la mayoría retratados como migrantes, y ha llegado a ser vetado en Alemania por temor a que incitara a la violencia contra inmigrantes.

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La cuestión es que, el director alemán, tampoco ha hecho una campaña ‘positiva’ para promocionar la película. En un turno de preguntas en Reddit respondió con hostilidad a buena parte de los mensajes. En ese intercambio, un usuario le preguntó por qué seguía rodando películas después de haber hecho “algunas de las peores de la historia”. El cineasta contestó: “Para superarlas todas”.

La conversación se fue endureciendo a medida que avanzaba. Cuando otro participante recordó que Boll había llamado en el pasado “putas” a los actores y le preguntó si él mismo era “una puta que complace a la derecha”, dado que sectores conservadores han respaldado la película por sus temas antiinmigración, el director respondió en alemán: “Absolutamente”.

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El director de cine Uwe Boll

A otra pregunta sobre cómo consigue seguir trabajando, contestó con una sola palabra: “Dinero”. Y cuando le plantearon por qué había elegido a Hammer “pese a sus polémicas y acusaciones”, su respuesta fue: “Gran actor y encaja en la película”.

La película ya había generado titulares antes de ese episodio. Elon Musk la ofreció brevemente gratis en X después de que el largometraje quedara fuera de circulación en Alemania. El cineasta también ha presumido en redes sociales de su rendimiento en plataformas digitales y ha insinuado una posible secuela.

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La versión de Armie Hammer

Para Armie Hammer, el proyecto ha sido uno de sus primeros largometrajes desde que la agencia de representación William Morris lo apartó en 2021, cuando salieron a la luz varias acusaciones de conducta sexual inapropiada. En una entrevista el actor recordó que se emocionó al conseguir el papel: “Habría hecho hasta un puto anuncio de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar”.

Así que este papel ha sido su regreso después de un largo periodo fuera de la industria. Hammer, de 39 años, aseguró que pasó cinco años sin recibir una sola oferta y que la propuesta de Boll fue la primera oportunidad real de volver a un rodaje.

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El actor Armie Hammer

También relató que la investigación abierta por el Departamento de Policía de Los Ángeles por una denuncia de violación acabó cerrándose sin cargos formales. Aun así, perdió representación profesional, quedó sin agentes, sin mánager y sin publicista, y quien quisiera contratarlo debía localizar a su abogado a través de IMDb Pro.

El actor negó los hechos de los que fue acusado, pero admitió responsabilidad en el deterioro de su situación. “Yo mismo me metí en estos problemas. Esto no me pasó por casualidad”, dijo. En esa misma reflexión añadió: “No hice lo que la gente dice que hice. Pero dejé entrar en mi vida a personas muy peligrosas y poco fiables, y también hice enfadar a gente de mi entorno. Y aquí estamos”.

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El encuentro profesional con Boll no ha sido vivido por Hammer como una recuperación limpia. Una fuente próxima al actor sostiene que se sumó al proyecto después de leer solo un tratamiento de guion de 50 páginas y que no anticipó del todo la naturaleza de la película.

Armie Hammer vende su camioneta

Esa misma fuente aseguró que, al ver el resultado final, Hammer reaccionó con angustia: “La primera vez que Armie vio la película, se echó a llorar”. Y añadió que el actor se puso a gritar: “Esta no es la película que yo pensaba”, hasta sufrir un ataque de nervios.

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Hammer habría cobrado unos 250.000 dólares por el trabajo y ahora considera la película “odiosa y repugnante”. Aceptar una secuela solo sería imaginable si le ofrecieran “el salario de su vida”. Entre tanto, el actor ya ha rodado otras tres producciones de bajo presupuesto: Frontier Crucible, Night Driver y un cuarto proyecto filmado en Bulgaria aún no anunciado.