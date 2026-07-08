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Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”

El cocinero navarro propone un picoteo que tiene como protagonista esta receta de paté de sardinillas, un untable casero, cremoso y con todo el sabor del mar

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Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin, desvela su receta favorita del verano (Montaje Infobae)
Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin, desvela su receta favorita del verano (Montaje Infobae)

Las latas de conserva son un básico de fondo de armario, uno de esos productos que nos salvan de un apuro en cenas, aperitivos o incluso en picoteos entre amigos. Incluso grandes chefs con estrellas Michelin aprovechan en ocasiones las bondades de una buena lata, como muchas veces ha demostrado el cocinero Jesús Sánchez, del triestrellado restaurante Cenador de Amós.

El chef, navarro de nacimiento aunque cántabro de adopción, suele compartir algunos consejos y recetas a través de sus redes sociales, acercando así la alta cocina a nuestras casas sin grandes esfuerzos ni desembolsos. Utilizando, en ocasiones, productos tan económicos y accesibles como una sencilla lata de conservas.

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En esta ocasión, la propuesta del chef pasa por aprovechar una lata de sardinas, convirtiéndola en la protagonista de un picoteo perfecto para sorprender este verano. “Hoy venimos a solucionaros el picoteo de las vacaciones con una combinación que es puro espectáculo y se prepara en un abrir y cerrar de ojos. ¡Atentos a la jugada!“, comienza el cocinero su publicación.

El primer paso consiste en convertir esta lata en un riquísimo untable, que conformará unas tostadas ideales para el aperitivo. “Primero, preparamos un paté de sardinillas casero, de esos cremosos y con todo el sabor del mar. A continuación, cogemos un buen pan de aceite, lo tostamos para hacer unas pequeñas bases crujientes y untamos el paté generosamente”. Todo ello, explica el chef, va coronado con aguacate, tomate, rúcula, pepinillo y mayonesa de chipotle; una explosión de sabor que conquista desde el primer mordisco.

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“El contraste del crujiente del pan de aceite con la cremosidad del paté, la suavidad del aguacate y la frescura del tomate es, sencillamente, delicioso”, avisa el cocinero, demostrando que no se necesitan grandes lujos para preparar un bocado de sobresaliente. En conclusión: “Una receta fácil, rápida y con ese toque sofisticado que os va a hacer quedar como reyes”.

La receta de tostadas de paté de sardinillas de Jesús Sánchez

El paté de sardinillas casero se prepara triturando sardinillas en lata con queso crema y un toque de limón, logrando una pasta untuosa y sabrosa. Se presenta sobre pan tostado y se remata con láminas de aguacate, tomate, rúcula, pepinillos y mayonesa de chipotle.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Montaje final: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 lata de sardinillas en aceite de oliva (aprox. 120 g)
  • 100 g de queso crema natural
  • Zumo de 1/2 limón
  • 1 pan de aceite tipo cristal, ciabatta o chapata
  • 1 aguacate maduro
  • 1 tomate pequeño firme
  • Un puñado de hojas de rúcula
  • 2 pepinillos en vinagre
  • 2 cucharadas de mayonesa de chipotle (puede ser casera o comercial)
  • Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer las tostadas de paté de sardinillas de Jesús Sánchez, paso a paso

  1. Escurre las sardinillas y colócalas en un vaso batidor junto al queso crema y el zumo de limón. Para un toque extra de sabor, añade un poco de ralladura de limón al paté.
  2. Tritura hasta obtener una pasta fina y homogénea. Ajusta el punto de sal y pimienta.
  3. Corta el pan en rebanadas finas y tuéstalo hasta que quede bien crujiente.
  4. Unta generosamente el paté sobre las bases de pan aún templadas.
  5. Lamina el aguacate y el tomate en cortes finos. Seca ligeramente el tomate para evitar que humedezca el pan. Si quieres un punto más fresco, añade unas gotas extra de limón al final sobre el aguacate.
  6. Coloca encima del paté las láminas de aguacate y tomate, unas hojas de rúcula y pepinillo a rodajas finas.
  7. Corona con un hilo de mayonesa de chipotle. Sirve inmediatamente para mantener el pan crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 tostadas individuales (entrante para 3 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Omega 3: alto
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El paté de sardinillas puede guardarse en la nevera, tapado, hasta 2 días. El montaje final debe hacerse justo antes de servir para que el pan no pierda textura.

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