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Las reglas indispensables para regar tus plantas en verano: desde cuál es la mejor hora hasta la forma correcta de aprovechar el agua

Estos consejos ofrecen una guía sencilla para evitar errores comunes y disfrutar de los meses de calor con plantas saludables

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Primer plano de una planta lengua de suegra siendo regada por una regadera blanca, con gotas de agua brillando al sol, y una casa borrosa al fondo.
La manera correcta de regar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano transforma la rutina de quienes cuidan jardines y plantas en una tarea diaria cargada de dudas y atención. Las altas temperaturas obligan a modificar los hábitos y a prestar una vigilancia especial al riego, que se convierte en un factor determinante para la salud vegetal. Hay quienes, ante el temor de perder sus plantas por culpa del calor, terminan regando más de la cuenta, mientras otros, por descuido o desconocimiento, caen en el error opuesto.

El sol intenso y la sequedad ambiental hacen que el agua se evapore rápidamente, lo que puede llevar a pensar que regar frecuentemente es la mejor solución. Sin embargo, este impulso puede ser perjudicial tanto para el césped como para las flores, ya que el exceso de agua es tan dañino como la falta. Por eso, es clave encontrar el equilibrio y conocer las reglas indispensables para que el jardín atraviese la temporada cálida sin sobresaltos.

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Para quienes no cuentan con sistemas automáticos de riego, o desean reforzar el cuidado en zonas donde el sistema no llega, resulta fundamental aplicar un conjunto de pautas prácticas. Estas reglas de oro ofrecen una guía sencilla para evitar errores comunes y disfrutar del verano con plantas saludables y un consumo de agua eficiente.

Menos riegos y la mejor hora para regar

Contrario a lo que suele creerse, regar en exceso no es recomendable ni siquiera en verano. Cada tipo de planta tiene sus propias necesidades, pero existe un principio general: es preferible espaciar los riegos y aumentar la profundidad, en lugar de regar todos los días en pequeñas cantidades. Por ejemplo, los lechos de flores suelen requerir de dos a tres riegos semanales, pero cada uno debe ser abundante. Así, las raíces acceden a reservas de agua que les permiten soportar el calor y desarrollar mayor resistencia.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

El momento elegido para regar juega un papel esencial. Las primeras horas del día y las últimas de la tarde son los periodos ideales, tanto para el césped como para las plantas en maceta. En estas franjas, el suelo se encuentra más fresco y la evaporación es mucho menor, lo que ayuda a conservar la humedad durante más tiempo. Además, regar fuera de las horas de mayor insolación evita que las gotas de agua en las hojas actúen como lupas y provoquen quemaduras. Elegir bien la hora significa aprovechar mejor cada litro y proteger la estructura vegetal.

La frecuencia y el horario del riego en verano son determinantes para el bienestar de las plantas. Lo más eficaz es regar de dos a tres veces por semana en profundidad, eligiendo el amanecer o el atardecer. De este modo, se reduce el estrés hídrico y se aprovecha mejor el agua disponible, haciendo frente a las altas temperaturas sin poner en riesgo la salud del jardín.

Técnicas correctas y uso responsable del agua

Hay costumbres que conviene revisar al regar en verano. Una de ellas es mojar las hojas. Aunque parezca natural refrescar la planta por completo, este gesto puede ser contraproducente: las hojas húmedas son más propensas a enfermedades y, bajo el sol, a sufrir quemaduras. El riego debe concentrarse en la base, dirigiendo el agua directamente a la tierra para que las raíces la absorban de manera eficiente.

La cantidad también requiere atención. Es un error pensar que encharcar la tierra es sinónimo de eficacia. Cada especie tiene requerimientos distintos y, en todos los casos, es fundamental permitir que el agua se infiltre antes de volver a regar. Para el césped, es esencial evitar charcos, ya que el exceso de agua priva a las raíces de oxígeno y puede terminar asfixiándolas. Un buen riego es aquel que humedece la tierra de forma uniforme y permite que la planta disponga de agua durante varias horas.

Manos de persona adulta riegan una planta en maceta con hojas amarillas usando una regadera de metal. Se observan otras plantas verdes y una pala de jardinería.
Cómo regar sin matar las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la humedad constante sin pasarse es el objetivo. Esto favorece que las plantas no sufran deshidratación, pero también es importante dejar que el sustrato se seque ligeramente entre riegos para estimular el desarrollo de raíces más fuertes. La alternancia entre humedad y sequedad controlada contribuye a un crecimiento equilibrado.

Por último, el compromiso con el uso responsable del agua nunca debe quedar fuera. El agua es un recurso limitado y cuidar su consumo en el jardín es parte de una actitud consciente hacia el medioambiente. Aprovechar al máximo cada riego, evitar el derroche y ajustar las cantidades a las necesidades reales de las plantas no solo es una forma de ahorrar, sino también de respetar la importancia vital de este elemento para la naturaleza y para las personas.

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