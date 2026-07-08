España

El fresno o el níspero, los cinco árboles que ayudan a combatir el calor extremo en las ciudades: hasta 3,5 grados menos

Un estudio de la Universidad de Granada analiza las especies que más contribuyen a bajar las temperaturas mediante sensores en zonas verdes

Guardar
Google icon
Vista general de una de las zonas del Parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
Vista general de una de las zonas del Parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

El calor estás asfixiando España. Con la segunda ola de calor del verano, los termómetros han alcanzando cifras superiores a los 40 grados en muchos sitios del país, sucediéndose las alertas por altas temperaturas. Especialmente aumenta la sensación térmica en las ciudades en las que escasean las zonas verdes, debido sobre todo al efecto isla de calor urbano, que se produce cuando los materiales (como el asfalto, el hormigón o los edificios) absorben y retienen el calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche.

Los árboles pueden ayudar a combatir el calor extremo en las ciudades y un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha publicado recientemente un estudio en la revista Urban Forestry & Urban Greening en el que determinan cuáles son las especies más eficaces en este sentido.

PUBLICIDAD

Para llevar a cabo la investigación, los científicos —pertenecientes al departamento de Ecología de la UGR y al Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía— han colocado sensores en zonas verdes de la ciudad de Granada para identificar los árboles que más contribuyen a bajar las temperaturas. Estos son el olivo, el fresno, el níspero, el plátano de sombra y el naranjo amargo.

Varias personas en un parque, a 5 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)
Varias personas en un parque, a 5 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Hasta 3,5 grados menos

Los investigadores han demostrado que estas especies pueden reducir la temperatura aproximadamente 2 grados de media, pudiendo alcanzarse picos máximos de enfriamiento de hasta 3,5 grados. Así, los árboles pueden suavizar el calor extremo del verano y mejorar la calidad de vida de las personas.

PUBLICIDAD

El estudio, que se enmarca en el proyecto BIOCITREES, se ha realizado entre julio de 2024 e inicios del 2026. Las especies analizadas han sido 19 distintas y parte de los experimentos se han realizado en el parque Federico García Lorca. Los datos obtenidos mediante los sensores se han comparado con registros de zonas de control sin vegetación.

“Este enfoque permite cuantificar con precisión los servicios ecosistémicos de regulación climática que cada árbol aporta a su entorno inmediato”, explica la investigadora de la UGR Nuria Pistón Caballero, una de las autoras del estudio.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

La importancia de la planificación urbana

En una fase previa de la investigación, el equipo científico cartografió los puntos críticos de Granada y su entorno metropolitano. Han podido localizar cuatro zonas prioritarias donde la exposición térmica coincide con una elevada vulnerabilidad social, es decir, con bajos ingresos y población mayor de 65 años. Estas áreas están dentro de los barrios del Zaidín, la Chana, Centro y parte del norte del municipio de Armilla.

“La investigación muestra un hallazgo fundamental para la planificación urbana: la configuración espacial de las zonas verdes en el interior de la ciudad es tan importante como su tamaño”, señala Regino Zamora, catedrático de Ecología de la UGR." Los resultados indican que una distribución en mosaico, es decir, espacios verdes más pequeños, pero conectados con una alta densidad de bordes, es más efectiva para reducir la temperatura que una gran masa forestal aislada”.

El proyecto BIOCITREES, en el que se enmarca el trabajo, no solo busca mitigar las islas de calor, sino también entender cómo los árboles actúan a modo de sumideros de contaminantes y son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones de insectos urbanos, garantizando una infraestructura verde más equitativa y resiliente.

Temas Relacionados

Investigación EspañaCiencia EspañaCalorTemperaturaMedioambienteÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La combinación de vivienda asequible, servicios cercanos y un ritmo tranquilo convierte esta capital de provincia en una opción muy atractiva

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Las reglas indispensables para regar tus plantas en verano: desde cuál es la mejor hora hasta la forma correcta de aprovechar el agua

Estos consejos ofrecen una guía sencilla para evitar errores comunes y disfrutar de los meses de calor con plantas saludables

Las reglas indispensables para regar tus plantas en verano: desde cuál es la mejor hora hasta la forma correcta de aprovechar el agua

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más caros en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Qué pasa si como queso todos los días

El queso aporta calcio y proteínas, pero también es rico en grasas saturadas y sodio

Qué pasa si como queso todos los días

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes

En Porqueros se mantiene el nivel 2 del IGR y en Picos de Europa continúa el riesgo de nuevos desprendimientos

Las tormentas eléctricas prenden fuego a León: cuatro incendios activos, vecinos confinados y cortes en carreteras y trenes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”