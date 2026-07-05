‘Agujero negro’, la obra maestra de terror que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación

Cubierta de 'Agujero negro', la novela gráfica de Charles Burns. (Ediciones La Cúpula)

Pocos dibujos se les han quedado a los lectores más grabados que los que, en su momento, creó Charles Burns para Agujero negro. Publicada originalmente en doce entregas entre 1995 y 2005 y reeditada ahora por Ediciones La Cúpula, esta pieza clave del cómic independiente norteamericano revolucionó por completo el sector editorial al demostrar (tal y como habían hecho también Watchmen de Alan Moore o Maus de Art Spiegelman) que las novelas gráficas no eran solo un formato pensado para el público infantil o para los fans del superhéroe.

Al contrario, la obra de Burns mostraba una madurez literaria incuestionable, cuyo desarrollo le llevó una década a su autor. Burns trabajó para distintos sellos editoriales con los que iba publicando diferentes números de un universo de terror que, gracias al boca a oreja, se convertiría en un fenómeno cultural. La trama, ambientada a mediados de los años 70 en un adormecido e hipócrita suburbio de Seattle, nos sumerge en la vida de un grupo de adolescentes de clase media baja que se ven azotados por una extraña y terrorífica enfermedad de transmisión sexual conocida simplemente como “la plaga”.

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Con una estética impecable basada en un uso magistral del blanco y negro, donde las sombras densas parecen tragarse a los personajes, Burns dio forma a una atmósfera opresiva y gótica que capturó a la perfección la angustia existencial de la juventud. Y es que, a través de este horror corporal y de la metáfora del contagio, Agujero negro se convierte en un retrato descarnado, turbio y dolorosamente real sobre el despertar sexual, el miedo al rechazo, la alienación y el trauma de la metamorfosis hacia la madurez.

Imagen de 'Agujero negro', de Charles Burns. (Ediciones La Cúpula)

Netflix y Brad Pitt confían en una “joven promesa” del terror para la adaptación

A pesar de la fama del cómic de Burns, el camino para trasladarla a imagen real ha sido largo y tortuoso. A lo largo de las últimas dos décadas, numerosos estudios, directores y equipos creativos intentaron poner en marcha una versión cinematográfica de su obra, pero las complejidades tonales de la historia hicieron que ninguno de esos proyectos lograra materializarse en la gran pantalla. Finalmente, parece que el streaming ganará la batalla, después de que Netflix haya decidido apostar sobre seguro encargando directamente la producción en formato de serie televisiva.

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Con este formato, la plataforma promete dar el espacio y el tiempo necesarios para desarrollar la compleja psicología de los personajes. Un ambicioso proyecto para el que se ha aliado con la productora New Regency y un equipo ejecutivo de primer nivel que incluye a la prestigiosa firma Plan B (compañía de Brad Pitt), además del propio creador y nombres destacados de la industria como Erin Levy, Yariv Milchan, Arnon Milchan, Natalie Lehmann y Laura Delahaye.

Beatriz Martínez inaugura la nueva sección de Infobae, 'Una peli, una serie y un libro', con las mejores recomendaciones. Descubre la película española 'Iván y Hadoum', la temporada final de la serie 'El Inmortal' y la divertida novela 'El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina'.

Detrás de las cámaras se encuentra una de las mentes más singulares y estimulantes del cine de género contemporáneo. Jane Schoenbrun ha sido la elegida para escribir, adaptar y dirigir la serie, un fichaje que ha despertado el entusiasmo de la crítica especializada gracias a su afinidad natural con las historias de alienación juvenil y terror psicológico. Schoenbrun viene de encadenar grandes éxitos en el circuito independiente, destacando su aclamada película de A24 I Saw the TV Glow, que causó sensación en el Festival de Cine de Sundance en 2024, así como su próximo largometraje, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, producido también por Plan B, con el que cautivó en el último Festival de Cannes.

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