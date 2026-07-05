España Cultura

‘Agujero negro’, la obra maestra de terror que revolucionó la novela gráfica y de la que Netflix y Brad Pitt preparan una adaptación

La plataforma, junto a la productora del conocido actor, han anunciado una serie que adaptará este cómic de culto junto a la directora Jane Schoenbrun

Guardar
Google icon
Cubierta de 'Agujero negro', la novela gráfica de Charles Burns.
Cubierta de 'Agujero negro', la novela gráfica de Charles Burns. (Ediciones La Cúpula)

Pocos dibujos se les han quedado a los lectores más grabados que los que, en su momento, creó Charles Burns para Agujero negro. Publicada originalmente en doce entregas entre 1995 y 2005 y reeditada ahora por Ediciones La Cúpula, esta pieza clave del cómic independiente norteamericano revolucionó por completo el sector editorial al demostrar (tal y como habían hecho también Watchmen de Alan Moore o Maus de Art Spiegelman) que las novelas gráficas no eran solo un formato pensado para el público infantil o para los fans del superhéroe.

Al contrario, la obra de Burns mostraba una madurez literaria incuestionable, cuyo desarrollo le llevó una década a su autor. Burns trabajó para distintos sellos editoriales con los que iba publicando diferentes números de un universo de terror que, gracias al boca a oreja, se convertiría en un fenómeno cultural. La trama, ambientada a mediados de los años 70 en un adormecido e hipócrita suburbio de Seattle, nos sumerge en la vida de un grupo de adolescentes de clase media baja que se ven azotados por una extraña y terrorífica enfermedad de transmisión sexual conocida simplemente como “la plaga”.

PUBLICIDAD

Con una estética impecable basada en un uso magistral del blanco y negro, donde las sombras densas parecen tragarse a los personajes, Burns dio forma a una atmósfera opresiva y gótica que capturó a la perfección la angustia existencial de la juventud. Y es que, a través de este horror corporal y de la metáfora del contagio, Agujero negro se convierte en un retrato descarnado, turbio y dolorosamente real sobre el despertar sexual, el miedo al rechazo, la alienación y el trauma de la metamorfosis hacia la madurez.

Imagen de 'Agujero negro', de Charles Burns.
Imagen de 'Agujero negro', de Charles Burns. (Ediciones La Cúpula)

Netflix y Brad Pitt confían en una “joven promesa” del terror para la adaptación

A pesar de la fama del cómic de Burns, el camino para trasladarla a imagen real ha sido largo y tortuoso. A lo largo de las últimas dos décadas, numerosos estudios, directores y equipos creativos intentaron poner en marcha una versión cinematográfica de su obra, pero las complejidades tonales de la historia hicieron que ninguno de esos proyectos lograra materializarse en la gran pantalla. Finalmente, parece que el streaming ganará la batalla, después de que Netflix haya decidido apostar sobre seguro encargando directamente la producción en formato de serie televisiva.

PUBLICIDAD

Con este formato, la plataforma promete dar el espacio y el tiempo necesarios para desarrollar la compleja psicología de los personajes. Un ambicioso proyecto para el que se ha aliado con la productora New Regency y un equipo ejecutivo de primer nivel que incluye a la prestigiosa firma Plan B (compañía de Brad Pitt), además del propio creador y nombres destacados de la industria como Erin Levy, Yariv Milchan, Arnon Milchan, Natalie Lehmann y Laura Delahaye.

Beatriz Martínez inaugura la nueva sección de Infobae, 'Una peli, una serie y un libro', con las mejores recomendaciones. Descubre la película española 'Iván y Hadoum', la temporada final de la serie 'El Inmortal' y la divertida novela 'El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina'.

Detrás de las cámaras se encuentra una de las mentes más singulares y estimulantes del cine de género contemporáneo. Jane Schoenbrun ha sido la elegida para escribir, adaptar y dirigir la serie, un fichaje que ha despertado el entusiasmo de la crítica especializada gracias a su afinidad natural con las historias de alienación juvenil y terror psicológico. Schoenbrun viene de encadenar grandes éxitos en el circuito independiente, destacando su aclamada película de A24 I Saw the TV Glow, que causó sensación en el Festival de Cine de Sundance en 2024, así como su próximo largometraje, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, producido también por Plan B, con el que cautivó en el último Festival de Cannes.

Temas Relacionados

CómicLibrosBrad PittNetflixLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia del español que revolucionó el fútbol uniendo a Pelé, Maradona y Cruyff en un momento icónico de los Mundiales

Hans Henningsen, un hombre nacido en Canarias y de padres alemanes, fue el responsable de convencer a algunas de las estrellas más grandes del momento para transformar el marketing deportivo

La historia del español que revolucionó el fútbol uniendo a Pelé, Maradona y Cruyff en un momento icónico de los Mundiales

Si eres fan de ‘The White Lotus’ y ‘Downton Abbey’, no puedes perderte esta miniserie de seis episodios en Netflix: “Lo tiene todo”

Ambientada en la ciudad de Niza en 1936, esta producción sigue a cuatro mujeres envueltas en un asesinato ocurrido en el seno de un lujoso hotel

Si eres fan de ‘The White Lotus’ y ‘Downton Abbey’, no puedes perderte esta miniserie de seis episodios en Netflix: “Lo tiene todo”

Tom Hanks sorprendió a todo el mundo al elegir esta película de Prime Video como la mejor de su carrera: un fracaso absoluto convertido en “clásico incomprendido”

El actor se unió a las hermanas Wachowski, aupadas por el éxito de ‘Matrix, en una película que adaptaba una compleja novela cuya trama abarca más de cinco siglos de historia

Tom Hanks sorprendió a todo el mundo al elegir esta película de Prime Video como la mejor de su carrera: un fracaso absoluto convertido en “clásico incomprendido”

José Ortega y Gasset, filósofo español: “La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”

El autor de ‘La rebelión de las masas’ y ‘Meditaciones del Quijote’ hablaba de cómo el sentido de nuestras vidas se construye, además de por lo que nos ha ocurrido, por nuestras aspiraciones de cara al porvenir

José Ortega y Gasset, filósofo español: “La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”

‘La muerte de Robin Hood’: Hugh Jackman da vida al icónico arquero en una adaptación desmitificadora tan violenta como tediosa

El australiano encarna una versión oscura y veterana del legendario forajido, aquí a las puertas del final de su epopeya

‘La muerte de Robin Hood’: Hugh Jackman da vida al icónico arquero en una adaptación desmitificadora tan violenta como tediosa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo