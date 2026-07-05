Si eres fan de ‘The White Lotus’ y ‘Downton Abbey’, no puedes perderte esta miniserie de seis episodios en Netflix: “Lo tiene todo”

Imagen de 'Verano del 36'. (Netflix)

La lista de lo más visto en Netflix suele estar ocupada por películas y series en inglés. Sin embargo, la plataforma también sirve de vez en cuando para aupar otras producciones tanto españolas como europeas, que logran destacar entre las novedades de cada mes. Esto mismo es lo que ha ocurrido este mes de julio, donde una nueva miniserie de suspense clásico ha logrado hacerse un hueco en el top y ya acumula millones de visualizaciones en todo el mundo.

Estamos hablando de Verano del 36, una producción de seis episodios que apuesta por la elegancia, el crimen y secretos familiares en un entorno histórico cuidadosamente reconstruido. La ficción sitúa su relato en el verano de 1936, donde un grupo de familiares y amigos se reúne en una casa de campo para unas vacaciones que, muy pronto, se ven interrumpidas por un asesinato. De este modo, la trama se desarrolla en un espacio cerrado donde todos son sospechosos, recordando a todas esas novelas de Agatha Christie donde, a medida que avanza la investigación, crecen las dudas y aumenta la tensión.

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Sin embargo, la escritora británica no ha sido la única que ha aflorado en las comparaciones con esta miniserie recién llegada al catálogo de Netflix. Otras producciones, como Downton Abbey o The White Lotus, han servido también para evaluar una producción que destaca tanto por la reconstrucción de ese convulso periodo del siglo XX como por el hecho de que es un asesinato irrumpe en la aparente armonía de un hotel de lujo el que convierte las vacaciones en una lucha por descubrir la verdad.

Tráiler de 'Verano del 36', el nuevo éxito de Netflix que mezcla una sólida ambientación histórica con una trama de suspense clásico. (Netflix)

Un juego de sospechas en un escenario histórico recreado con gran esmero

La atención al detalle, desde la arquitectura hasta el vestuario y los vehículos, transporta al espectador a la Europa de entreguerras, generando una atmósfera envolvente y auténtica. La producción evita centrarse en un único protagonista. En cambio, distribuye el foco entre los miembros del grupo, permitiendo que el espectador explore sus motivaciones y sospeche de todos por igual, a la vez que se encuentra con diferentes arquetipos de la época. Como dice una reseña del portal especializado en cine y series, ImdB: “Lo tiene todo: elegancia francesa de primera clase. El vestuario y la cinematografía son una delicia para una película de época, ¿y a quién no le encanta la Riviera?“.

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La elegancia de una época en transición es el sello que la serie trata de imprimir desde el primer momento. El hotel Riviera, donde transcurre gran parte de la acción, ofrece un escenario de opulencia donde se reflejan las tensiones sociales propias de 1936, año en que Francia aprobó las primeras vacaciones pagadas y el acceso de la clase trabajadora a espacios antes reservados a la élite.

Imágenes de la miniserie 'Verano del 36'. (Netflix)

La miniserie explora, además, los secretos y las fachadas de sus personajes. Detrás de la imagen impecable y los cócteles al sol, se esconden infidelidades, traiciones y mentiras que sostienen la convivencia. Especial atención reciben las cuatro mujeres centrales, cuyas historias personales aportan capas de complejidad al enigma principal. El resultado final es un thriller de época que combina la elegancia visual y los conflictos de clase, sin renunciar a la tensión criminal y a cierto punto de cinismo en todo lo relativo a lo que envuelve al misterio central.

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