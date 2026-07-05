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José Ortega y Gasset, filósofo español: “La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”

El autor de ‘La rebelión de las masas’ y ‘Meditaciones del Quijote’ hablaba de cómo el sentido de nuestras vidas se construye, además de por lo que nos ha ocurrido, por nuestras aspiraciones de cara al porvenir

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Fotografía del filósofo español José Ortega y Gasset.
Fotografía del filósofo español José Ortega y Gasset. (Montaje de Infobae España)

El pensador español más influyente del siglo XX es, sin lugar a dudas, José Ortega y Gasset. A través de obras fundamentales y traducidas a múltiples idiomas, logró que la filosofía en lengua castellana dialogara de igual a igual con las corrientes más vanguardistas de su época. Así, títulos como La rebelión de las masas o Meditaciones del Quijote cruzaron rápidamente las fronteras de su país natal, consolidándolo como una figura de referencia absoluta en Europa e Hispanoamérica.

Nacido en Madrid en 1883 y formado en países como Alemania, Ortega y Gasset trabajó durante años en desarrollar un pensamiento que permitiera superar el idealismo europeo, derivado de otros filósofos básicos como Immanuel Kant. El español entendió que el pensamiento no puede aislarse de la realidad existencial, uniendo de forma indisoluble su propia trayectoria vital e intelectual con los convulsos acontecimientos históricos que le tocó presenciar.

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En este sentido, dejó para la posteridad un concepto, el de “razón vital”, para aclarar que no se puede entender la vida humana solo como un fenómeno biológico e irracional, así como tampoco a una razón abstracta y pura. Del mismo modo, afirmó en una de sus sentencias más celebres: “La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser“. Un pensamiento que, complementado con el anterior, nos recuerda que la existencia humana no es un hecho estático ni puramente determinado. Existir consiste en proyectarse, en una constante tensión creativa con el porvenir.

Retrato del filósofo español José Ortega y Gasset, pintado por Ignacio Zuloaga en 1935.
Retrato del filósofo español José Ortega y Gasset, pintado por Ignacio Zuloaga en 1935.

El significado de la frase de José Ortega y Gasset

Las palabras del filósofo español subrayan el caracter “abierto” del ser humano, un individuo capaz de construirse activamente mediante sus decisiones cotidianas. Ortega rechazaba firmemente la idea de que nuestra identidad sea un conjunto cerrado de hechos ya ocurridos. Al contrario, definía nuestra naturaleza como una tarea permanente, un dinamismo esencial, recordando en sus textos que “la vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada”.

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Bajo esta perspectiva, el pasado no es un destino inevitable, sino simplemente el punto de partida o la plataforma desde la cual saltamos hacia el mañana. El filósofo madrileño insistía con frecuencia en este enfoque prospectivo de nuestra existencia al escribir que “vivimos originariamente hacia el futuro, disparados hacia él”. No somos un producto terminado, sino una constante e inevitable navegación hacia lo que todavía está por venir.

La frase de Ortega y Gasset sigue siendo vigente a pesar del paso de los años. A día de hoy, la inmediatez que demandamos en todos los procesos por los que pasamos se mezcla, en muchas ocasiones, con la incertidumbre por lo que ocurre a nuestro alrededor. Queremos saberlo todo ya y, al no ser posible por el caos del mundo en el que vivimos, nos paralizamos ante muchos cambios que suceden. Por eso, el filósofo propone asumir ese mismo “no saber” como una oportunidad para autorrealizarnos, y nos impulsa a liderar activamente nuestras vidas en lugar de convertirnos en náufragos arrastrados por las circunstancias actuales.

Cubierta de 'La rebelión de las masas', de José Ortega y Gasset.
Cubierta de 'La rebelión de las masas', de José Ortega y Gasset. (Austral)

Lo que nos ata al misterio del mundo en el que vivimos

Es inevitable encontrar ciertos paralelismos entre este pensamiento de Ortega y Gasset y el de algunos de los máximos exponentes del existencialismo. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, insistía en la idea de que “el hombre está condenado a ser libre” y que, por tanto, personas carecen de una esencia fija y deben definirse exclusivamente a través de sus proyectos futuros. Ahora bien, para el español no somos simplemente el resultado de nuestra historia. Lo que realmente da forma a nuestra vida es el proyecto que tenemos de nosotros mismos: nuestras metas, aspiraciones, ideales y decisiones sobre quién queremos llegar a ser.

También en el siglo XX, el filósofo alemán Martin Heidegger estructuró su análisis del mundo y la existencia situando al ser humano en una constante anticipación de sus posibilidades. Dado que somos “arrojados” a un mundo sin haberlo elegido, nos hacemos cargo de nuestra existencia proyectando nuestras acciones y metas hacia adelante. Esta anticipación se une a los hechos (lo que, para él, “ya está en el mundo”) y nuestras interacciones con las cosas y los demás. Todo, incluso ese futuro del que no sabemos nada, nos ata al mundo y a nuestra existencia.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Como vemos, la herencia intelectual de José Ortega y Gasset nos recuerda que vivir implica tener el coraje de elegir quiénes queremos ser en cada instante. Nuestra historia personal nos condiciona, pero nunca dictamina de forma absoluta nuestra última palabra. Al final del día, somos los arquitectos de nuestro porvenir, y son nuestros objetivos y nuestras acciones lo que, algún día, podrá definir quiénes fuimos.

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