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Por qué es tan importante ‘Persépolis’, la gran obra de Marjane Satrapi: Una historia sobre la identidad, la resistencia y la libertad frente a la intolerancia

Tras la muerte de la autora del célebre cómic, analizamos las razones de su repercusión en su momento y también en el actual

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“Persépolis” de Marjane Satrapi
“Persépolis” de Marjane Satrapi (Infobae)

Ha fallecido con tan solo 56 años la escritora, directora y activista Marjane Satrapi y es un buen momento para recordar su gran obra, la que la catapultó a la fama, un cómic sobre la intolerancia que se convirtió en un himno de resistencia.

Persepolis convirtió la Revolución islámica iraní y la guerra entre Irán e Irak en una experiencia íntima contada desde la infancia y la primera juventud de su autora, y esa combinación de memoria personal, represión política y búsqueda de identidad explica su influencia cultural y su vigencia.

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La adaptación animada de la obra obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007, y el relato situaba su arranque en 1978, cuando Satrapi era una niña y asistía al derrocamiento del sha, al ascenso de la República Islámica y, poco después, a una guerra que se prolongó de 1980 a 1988.

Adiós, muchacha. La niña de Persépolis se va al exilio.
Adiós, muchacha. La niña de Persépolis se va al exilio.

Uno de los rasgos centrales del libro es su capacidad para humanizar un periodo histórico a menudo simplificado en el discurso occidental. Lo hizo mediante una novela gráfica en blanco y negro que trasladaba al lector la inocencia, la confusión y la resistencia de una niña ante un país en transformación. Así, el conflicto interior de Marji (la protagonista) atraviesa toda la obra y se forma por la distancia entre la educación laica y occidentalizada que recibe en su familia y el nuevo orden religioso impuesto tras 1979.

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Por qué se considera una obra clave

La historia sigue a Satrapi durante su infancia en Irán y su primera etapa adulta entre Austria, Irán y Francia. El libro entrelaza grandes episodios políticos con la vida cotidiana: bombardeos, pérdidas, miedo constante y restricciones sociales conviven con humor, solidaridad familiar y voluntad de mantener una cierta normalidad.

Ese cruce entre esfera pública y experiencia privada resulta fundamental. Así, la obra permite rastrear el impacto de la revolución iraní sobre la vida interior de las personas, en especial sobre las mujeres sometidas a nuevas restricciones bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini.

Imagen de 'Persépolis'
Imagen de la película 'Persépolis'

Uno de los símbolos recurrentes del libro es el velo. Para la joven Marjane no funciona solo como una prenda, sino como la expresión visible de un sistema que limita su autonomía y su individualidad.

Esa idea está presente en el conflicto psicológico de la protagonista. Marji aparece escindida desde las primeras páginas entre dos mundos incompatibles: el moderno y el religioso.

La educación familiar ocupa un lugar central en esa fractura. Los padres de Marji son parte de un sector de la sociedad iraní abierto a la cultura occidental y a ideas modernas, incluso su madre participó en las protestas contra el velo durante la revolución.

FIC.UBA 2024
Marjane Satrapi

Esa formación empuja a Marji a enfrentarse a la autoridad. Por eso, defiende a Mehri, la empleada doméstica discriminada por su clase social, y su enfrentamiento con una profesora de religión a la que rebate con el caso de su tío Anoosh para cuestionar la afirmación de que en Irán ya no había presos políticos.

Una obra sobre la identidad

La cultura occidental intensifica aún más ese choque. Marji pide a sus padres pósteres de cantantes pop y una chaqueta vaquera traída de Estambul, objetos prohibidos en el Irán revolucionario, y relata que salió a la calle con esa ropa y fue detenida por los Guardianes de la Revolución.

La salida de Irán a los 14 años abre otro bloque decisivo del relato. El traslado a Austria la separa de su familia y de su entorno de origen, al tiempo que la expone a nuevas posibilidades y a una fuerte sensación de pérdida y desarraigo que conecta con lectores migrantes y exiliados.

Tráiler de 'Persépolis', adaptación de la novela gráfica de Marjane Satrapi. (Vértigo Films)

Esa etapa agrava el conflicto interior. Marji intenta adaptarse al nuevo entorno, mantiene relaciones frustrantes y llega a considerar su identidad iraní como “una pesada carga”, hasta el punto de fingir ser francesa ante sus compañeros; más tarde reivindica de forma explícita su origen iraní y empieza a reconstruir una identidad propia.

El retorno a Irán no cierra de inmediato la herida. Marji cae en una depresión profunda por el brusco cambio de entorno cultural, se siente ajena tanto en Irán como en Occidente y llega a verbalizar esa fractura con una frase que resume el centro del libro: “Soy una occidental en Irán, una iraní en Occidente. No tengo identidad”.

Persépolis
Portada de 'Persépolis', de Marjane Satrapi (Reservoir Books)

Ese desarraigo desemboca en un intento de suicidio. La recuperación llega con el apoyo de su padre, el desarrollo de su formación y la definición gradual de la vida que quiere llevar, un proceso que culmina antes de instalarse en Francia.

Es esa trayectoria la dimensión más universal de la obra: un relato de aprendizaje sobre libertad, pertenencia y resistencia. La adaptación cinematográfica amplió todavía más su alcance y contribuyó a reforzar una lectura de la historia iraní alejada del estereotipo. Así, Marji alcanzará una forma de ‘autoaprobación’ y de unidad personal antes de abandonar Irán rumbo a Francia.

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