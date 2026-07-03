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Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

A las 15 h de este viernes empieza el despliegue de la DGT para el verano, con controles reforzados cada fin de semana y planes específicos para el eclipse solar del 12 de agosto

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La DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
La DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Empieza la Operación Verano. Esta tarde, a las 15 h, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial que se finalizará el 31 de agosto, periodo en el que se estima que se producirán 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.

El dispositivo de la DGT para la campaña estival se basa en varias fases de operativos especiales, junto con controles reforzados los fines de semana. El plan contempla también actuaciones específicas para gestionar los grandes movimientos de vehículos y personas que cruzan las fronteras, tanto hacia el norte de África como hacia Portugal, a través de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal. Además, este año se incluyen medidas concretas para el eclipse de Sol del 12 de agosto, que podría concentrar desplazamientos en las zonas donde el fenómeno será visible en su totalidad.

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50 millones de desplazamientos en julio y 54 millones en agosto

El primer operativo se desarrolla desde hoy, viernes 3 de julio, hasta el domingo a medianoche. Para este tramo se calculan unos 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido. El calendario de la Operación Verano prevé más fases: una entre el 31 de julio y el 2 de agosto, otra del 14 al 16 de agosto y la última para el retorno del 28 al 31 de agosto.

La Operación se organiza de esta forma porque, en los últimos años, las salidas y los retornos se han realizado de manera escalonada. Esto significa que una gran parte de los desplazamientos se concentra en los fines de semana y en los primeros días de cada mes. Esta distribución de los viajes hace necesario reforzar la gestión del tráfico con operaciones especiales específicas, cuyo objetivo es facilitar la movilidad y mejorar la seguridad vial en un periodo en el que suele aumentar la siniestralidad. En total, se esperan cerca de 50 millones de viajes en julio y algo más de 54 millones en agosto, con mayor concentración en los accesos a grandes ciudades y en las rutas hacia los principales destinos turísticos.

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La DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal (Carlos Luján - Europa Press)
La DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal (Carlos Luján - Europa Press)

Paso del Estrecho y Paso de Portugal

La Operación Paso del Estrecho es un plan diseñado para gestionar el tránsito de vehículos y viajeros que cruzan España hacia el continente africano, especialmente durante los meses de verano. Este año se prevé el paso de aproximadamente 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos.

El operativo incluye dispositivos de vigilancia en los principales corredores, como el Mediterráneo, el Central y la Vía de la Plata, en los que participarán más de 31.500 personas. En la última edición de esta operación se registraron casi 3,5 millones de viajeros y más de 857.000 vehículos, con más de 10.500 rotaciones marítimas entre Europa y África, según datos ofrecidos por el Ministerio. Según la DGT, el flujo de viajeros hacia el Magreb en verano de 2025 dejó 4 muertos y 13 heridos hospitalizados en accidentes de tráfico.

Además, se desarrollará la Operación Paso de Portugal, un dispositivo enfocado en gestionar los movimientos de entrada y salida de vehículos entre España y Portugal durante el verano. Se prevé la circulación de unos 270.000 vehículos, con un plan específico de control y regulación en los principales pasos fronterizos para facilitar el tránsito y evitar retenciones.

Un cartel que indica un radar de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora en la autovía A-3 (Jesús Hellín / Europa Press)
Según la DGT, el flujo de viajeros hacia el Magreb en verano de 2025 dejó 4 muertos y 13 heridos hospitalizados en accidentes de tráfico (Jesús Hellín / Europa Press)

Un dispositivo específico para el eclipse del 12 de agosto y vigilancia reforzada sobre motos los fines de semana

El eclipse solar del 12 de agosto representa otro reto para la gestión del tráfico, ya que desde una amplia franja de la península y Baleares podrá observarse el fenómeno en su totalidad. Se espera que se produzcan desplazamientos hacia zonas como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

En cuanto a la vigilancia, la DGT reforzará los controles sobre motocicletas los fines de semana. Además, entre el 13 y el 19 de julio se desarrollará una campaña enfocada en el control de alcohol y drogas, mientras que del 17 al 23 de agosto se realizarán controles específicos de velocidad, un factor presente en uno de cada cinco accidentes con víctimas mortales.

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