A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora juega España vs Austria por Mundial 2026.

España y Austria se enfrentan este jueves en un duelo que marca el inicio de las eliminatorias directas para la selección dirigida por Luis de la Fuente. A las 21:00, hora peninsular, el balón comenzará a rodar en busca de un puesto en los octavos de final del Mundial 2026. La cita se convierte en un examen definitivo para una España que, tras superar la fase de grupos, necesita confirmar sus aspiraciones en un torneo que ya ha dejado varias sorpresas, como la eliminación de Alemania.

La expectación por el España-Austria se refleja en la atención mediática y en el seguimiento de los aficionados. El partido será retransmitido en abierto por La 1 de RTVE. La cobertura también estará disponible en la plataforma DAZN, lo que permitirá acceder a la transmisión desde distintos dispositivos. A pocas horas del partido, las redes sociales, televisiones y las calles comienzan a sentir los nervios.

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Durante la primera fase, la selección española logró la clasificación como primera del Grupo H gracias a la victoria frente a Arabia Saudí y los tres puntos obtenidos ante Uruguay. Sin embargo, las dudas no se han disipado por completo. El propio seleccionador admitió en conferencia de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”. El equipo ha enfrentado lesiones que han condicionado el rendimiento, aunque en la antesala de este cruce la noticia positiva es la recuperación de Nico Williams y Yeremy Pino, cuyas molestias han resultado menos graves de lo esperado.

Así vivieron los aficionados el partido de España en el mundial.

Dudas en el once o la presión de Austria

España afronta el duelo de dieciseisavos frente a Austria tras una fase de grupos que no disipó las dudas sobre su juego. Solo la primera parte ante Arabia Saudí reflejó el nivel que se esperaba de la selección. El equipo de Luis de la Fuente ha mostrado irregularidad en sus actuaciones. El principal desafío ahora es contener la presión alta, o ‘Gegenpressing’, que identifica al conjunto dirigido por Ralf Rangnick. Este estilo de juego ha sido decisivo en la clasificación austríaca, lograda tras un empate agónico ante Argelia en la última jornada.

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La alineación de España aún presenta incógnitas a pocas horas del encuentro. La elección del lateral derecho está entre Marcos Llorente y Pedro Porro, una decisión que puede influir en la solidez defensiva. Además, el tercer puesto en el centro del campo sigue abierto. Gavi, Dani Olmo, Mikel Merino y Fabián Ruiz han alternado esa posición, mientras que Martín Zubimendi, quien destacó en la última Eurocopa y en la fase de clasificación, permanece a la expectativa en el banquillo.

El planteamiento táctico de la selección española deberá adaptarse a la propuesta de Austria, que cuenta con figuras como David Alaba, exjugador del Real Madrid. El reto para España es superar la barrera de los octavos de final, un obstáculo que no ha logrado franquear desde el título en Sudáfrica 2010. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia, lo que anticipa otro desafío de máxima exigencia en la siguiente ronda.

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