Madrid aprueba su ley del concebido no nacido en el último pleno antes del verano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno extraordinario, en la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas / Europa Press)

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una ley que permitirá reconocer al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. La iniciativa anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido 80 votos a favor en el último Pleno de este curso parlamentario.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la normativa ”no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda". El consejero ha aprovechado para citar al papa León XIV, que en su intervención en el Congreso de los Diputados afirmó que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso”.

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“Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá”, ha reivindicado ante los parlamentarios madrileños. La norma ha conseguido aprobarse gracias a la mayoría que ostenta el PP en la Asamblea de Madrid, pero no ha logrado convencer al resto de grupos del hemiciclo: para Vox, el texto se queda corto, pues debería reconocer “que el concebido no nacido es una realidad humana merecedora de protección específica desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”, según la diputada Belén González.

Desde la izquierda, la diputada del PSOE Lorena Morales ha reprochado al Gobierno autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido, pero que una vez que pare la mujer “desaparecen”. “Ustedes les dicen a las madrileñas que tengan hijos, pero cuando esos hijos nacen, dejan solas a las madres. Porque una cosa es hablar de natalidad y otra, muy distinta, acompañar a las madres, a los niños y a las niñas”, ha defendido.

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Por su parte, Más Madrid ha calificado de “chapuza legislativa” el texto, que busca hacerle “guiños a los enemigos del derecho al aborto” y de “contentar al electorado más ultra”. ”Si tanto le preocupan los concebidos, ¿qué tal hacer algo por los concebidos nacidos?“, ha cuestionado la diputada Raquel Huerta, que ha aprovechado para reclamar medidas como climatizar colegios, un comedor escolar universal o el cuidado de los menores extranjeros no acompañados.

Ayudas desde que se acredite el embarazo

Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)

Con la aprobación de la ley, Madrid será la única región de España en reconocer con carácter general al concebido no nacido dentro del ámbito de sus competencias administrativas. Galicia ya contempla una previsión similar, pero circunscrita exclusivamente a las familias numerosas, mientras que esta región la extiende con carácter general.

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La nueva norma permitirá computar al concebido no nacido en la unidad familiar desde la acreditación del embarazo para acceder a prestaciones cuya concesión depende de la renta. La medida alcanza ayudas como las becas de Bachillerato, las subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las ayudas de comedor escolar, el abono transporte y el alquiler joven. También se extiende a beneficios fiscales, entre ellos la deducción en el impuesto sobre la renta por gastos escolares, la exención de tasas y bonificaciones ligadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Al proyecto original de ley se han incorporado tres enmiendas de los ‘populares’ para fijar una semana mínima de gestación en determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá una semana mínima para asimilar al concebido no nacido al hijo ya nacido, salvo que la regulación específica de cada procedimiento disponga otra cosa. Para la consideración de familia numerosa, por ejemplo, habrá que esperar a la semana 14 de gestación. No se exigirá cuando el pago de la ayuda se condicione al nacimiento, ni para el cálculo de la renta per cápita familiar.

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