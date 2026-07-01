Las 10 series que no te puedes perder el mes de julio: del ‘spin-of’ de ‘The Big Bang Theory’ a la nueva versión de ‘La casa de la pradera’

Diez de las series imprescindibles el mes de julio: del 'spin-off' de 'Una rubia muy legal' a lo nuevo de Jose Coronado para Netflix

Comienza la temporada de verano por todo lo alto en las diferentes plataformas con un buen puñado de series de todo tipo para disfrutar, ya se esté o no de vacaciones. Hay ‘remakes’ de grandes clásicos, novedades españolas, thrillers inéditos y ficciones de prestigio. Un ‘totum revolutum’ de lo más refrescante y diverso.

Sin embargo, también continúan los episodios de grandes producciones que se estrenaron el pasado mes, como es el caso de La casa del dragón, o la magnífica Sugar, con Colin Farrell, que irán completando sus respectivas temporadas a lo largo de las próximas semanas.

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Además, es un buen momento para rescatar algunas joyas que pueden haber pasado desapercibidas, como La maldición de Widow’s Bay, Se tiene que morir mucha gente, Margo tiene problemas de dinero o DTF St. Louis.

‘Elle’

Ella siempre fue esa chica. Elle, del universo de 'Una rubia muy legal', se estrena el 1 de julio. (Prime Video)

Se estrena en Prime Video una ‘precuela’ de la mítica película Una rubia muy legal, que protagonizó en su momento Reese Witherspoon, y que se centrará en la etapa de instituto del personaje, esta vez interpretado por Lexi Minetree.

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La trama seguirá a la joven en medio de amistades complicadas, romances prohibidos y decisiones de moda cuestionables. Su familia tendrá un rol central, con su madre como principal apoyo. Y veremos los inicios de este personaje icónico dentro de la cultura pop.

El proyecto también incluirá uno de los últimos trabajos del actor James Van der Beek, fallecido, conocido por ser el protagonista de Dawson crece. A partir del 1 de julio en Prime Video.

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‘La casa de la pradera’

Una imagen de la nueva versión de 'La casa de la pradera' (Netflix)

Una nueva versión de La casa de la pradera llega a Netflix con un tono más crudo que la serie de los años 70 y principios de los 80 protagonizada por Michael Landon, aunque conservando el espíritu familiar que caracterizó el original. La ficción se basa en los libros autobiográficos de Laura Ingalls, ambientados en el siglo XIX.

La historia retomará la mirada sobre las dificultades y los logros de quienes impulsaron los orígenes del Oeste de Estados Unidos, según se planteaba en esos textos. En el elenco, encontramos a Alice Halsey, que interpretará a Laura Ingalls, un rol que en la adaptación anterior estuvo a cargo de Melissa Gilbert.

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El reparto lo completan Luke Bracey como el patriarca Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald como la matriarca, Skywalker Hughes como Mary (la hermana mayor), Warren Christie como John Edwards y Jocko Sims como el Dr. George Tann. Una propuesta nostálgica destinada tanto a aquellos que vivieron aquel fenómeno televisivo como para las nuevas generaciones. A partir del 9 de julio en Netflix.

‘Ágata y Lola’

Eva Martín y Mireia Oriol en la serie 'Ágata y Lola' (Atresplayer)

La inspectora Lola Castro descubrirá que Ágata es una agente clave para resolver casos en la comisaría de Vigo. La jefa del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial insistirá en sumarla a su equipo tras detectar su talento en el archivo.

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La joven, que trabaja entre expedientes y documentación, oculta que está en el espectro autista. Aun así, ambas terminan configurando una dupla efectiva en las investigaciones. Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol y una de las apuestas de AtresPlayer para el verano, que se estrena el 12 de julio.

‘Lucky’

Anya Taylor-Joy en 'Lucky', de Apple TV

Anya Taylor-Joy interpreta a Lucky en una historia sobre una joven que dejará atrás la vida criminal en la que creció, pero que deberá recurrir una última vez a “su lado más oscuro” en un intento desesperado por escapar de su pasado.

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Una miniserie de 7 episodios basada en la novela homónima ‘superventa’ de Marissa Stapley que incluye en el reparto a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor o Drew Starkey. Se estrena en Apple TV el 15 de julio.

‘El Halcón’

Will Ferrell, caracterizado como 'El Halcón' en su nueva serie. (Netflix)

Los fans de Will Ferrell están de enhorabuena, ya que el intérprete y creador regresa con esta serie original en la que de nuevo encarnará un personaje de lo más paródico.

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Él será Lonnie Hawkins, que fue un gran golfista y que ahora, en el tramo final de su carrera, intentará recuperar el nivel que lo consagró con el objetivo de ganar el único gran torneo que le falta para completar el Grand Slam.

Aunque su cuerpo ya no responde, el personaje insistirá en seguir compitiendo pese a que su exmujer y su hijo Lance, señalado como nueva promesa del golf, dan por terminada su etapa en el circuito.

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El plan de Hawkins apunta a un regreso con una meta concreta: conquistar ese gran título pendiente y cerrar su carrera con una reaparición en un gran torneo. Risas y cachondeo asegurado en esta serie en la que también encontramos a Molly Shannon o Luke Wilson. A partir del 16 de julio en Netflix.

‘La vida en la sombra’

Josh Finan y Nikhil Parmar en la serie de la BBC 'La vida en la sombra'

Con el sello de calidad de la BBC se presenta este drama creado por Dennis Kelly e inspirado en las memorias de Andy West, que se dedicó a dar clases de filosofía en una prisión para ayudar a aquellos que se encontraban entre rejas.

La historia plantea el contraste con su entorno familiar: su padre, su tío y su hermano, que sí pasaron por la cárcel, mientras que él eligió la docencia y dedicarse a ayudar a aquellos a los que estaban privados de libertad. Lo que comienza como un experimento intelectual dentro de la prisión derivará en un proceso de un enorme calado personal. En Movistar Plus+ a partir del 16 de julio.

‘Tip Toe’

David Morrissey y Alan Cumming en la serie 'Tip Toe' (HBO Max)

El guionista Russell T. Davies es el creador de este thriller suburbano con Alan Cumming y David Morrissey como protagonistas, centrado en dos vecinos de Manchester cuya convivencia se rompe a medida que avanzan hacia posiciones cada vez más extremas alrededor de la homofobia.

Cumming y Morrissey interpretan a dos hombres que han vivido puerta con puerta durante 15 años, pero que terminan convertidos en enemigos declarados por un proceso de radicalización gradual.

Davies, ganador de varios premios BAFTA, es el creador de títulos como Doctor Who, Queer As Folk e It’s A Sin.

‘Los creyentes’

Jose Coronado en 'Los creyentes' (Netflix)

Una joven vuelve a casa tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas y sospechará que su padre podría estar involucrado. Ante su regreso, este se muestra gruñón y agresivo, y está absorbido por una teoría de la conspiración que lo obsesiona. La tensión entre ambos crecerá por el comportamiento errático de él, hasta llevar a la protagonista a preguntarse si está compartiendo techo con un asesino. Un thriller psicológico creado por los responsables de Élite y protagonizado por Jose Coronado y Stéphanie Magnin. Estreno en Netflix el día 24 de julio.

‘Stuart no consigue salvar el universo’

Algunos de los personajes de 'The Big Bang Theory', vuelven a reunirse en este nuevo 'spin-off

Tras El joven Sheldon, llega un nuevo ‘spin-off’ de The Big Bang Theory, esta vez centrado en Stuart, el dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman, que, en esta ocasión, deberá restaurar la realidad tras romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, un accidente que desatará un “Armagedón multiversal”.

En la historia, Stuart recibirá ayuda de su novia Denise (Lauren Lapkus), su amigo geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie). Durante el recorrido, el grupo se cruzará con versiones alternativas, de otros universos y de personajes de The Big Bang Theory.

‘Furious’

'Furious' (Disney/Sarah Shatz) EMMY ROSSUM, QUINCY TYLER BERNSTINE

Thriller creado por Elizabeth Meriwether que sigue a una agente del FBI interpretada por Emmy Rossum, que persigue a una asesina en serie metódica encarnada por Lola Petticrew. La historia plantea un recorrido hacia la justicia en la que, a medida que sus vidas se cruzan, se difumina la frontera entre el bien y el mal.

En la trama, ambas avanzan por caminos propios mientras la investigación estrecha el vínculo entre perseguidora y perseguida. Una nueva ficción de la creadora de New Girl, The Dropout y Dying for Sex. Se estrena el 27 de julio en Disney+.