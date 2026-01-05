Amanda Seyfried, la ‘antiestrella’ de Hollywood: vive en una granja, padece TOC, fundó una empresa de casitas de juguete y se enfrenta en redes a Trump

Amanda Seyfried en una imagen de 'La asistenta' (Diamond Films)

A lo largo de las dos últimas décadas, Amanda Seyfried ha consolidado una trayectoria que le ha reportado tanto el aplauso del público como el respeto de la crítica internacional. A sus 40 años recién cumplidos, la actriz ha conseguido un doble reconocimiento en los inminentes Globos de Oro por sus papeles en la serie El largo río de las almas y en la cinta musical El testamento de Ann Lee.

Además, ha sorprendido con su interpretación como antagonista de Sydney Sweeney en la película La asistenta, una adaptación cinematográfica de la exitosa saga literaria de Freida McFadden, en la que Seyfried ha confesado sentirse especialmente cómoda encarnando a Nina Winchester, una acaudalada ama de casa que pierde el control al contratar a una empleada del hogar.

Alejada del bullicio de Hollywood desde hace más de diez años, Amanda Seyfried ha optado por refugiarse en la tranquilidad de una granja situada en los Catskills, al norte del estado de Nueva York. Allí reside junto a su marido, el también actor Thomas Sadoski, sus dos hijos y un perro.

Trailer 'La asistenta', protagonizada por Amanda Seyfried (Diamond Films)

La determinación de mudarse a este entorno rural respondió a la búsqueda de una mayor estabilidad y bienestar emocional, factores que la actriz considera esenciales para su salud mental. Diagnosticada a los 19 años de trastorno obsesivo compulsivo, está convencida de que el contacto directo con la naturaleza le proporciona la energía necesaria para abordar tanto los rodajes como el exceso de exposición mediática que implica la promoción de sus proyectos. Según ha explicado en una entrevista recogida por The Hollywood Reporter, este paso también representó un acto de independencia respecto a los consejos de sus representantes, quienes desaconsejaron tanto la mudanza como hacer pública su situación personal.

De ‘Mama Mia!’ al estrellato

Artista versátil capaz de desenvolverse tanto en comedias como en dramas musicales, Amanda Seyfried ha desplegado su registro como soprano en películas como Los Miserables y, años antes, en Mamma Mia!, película que disparó su popularidad. Sobre esta última, la actriz ha bromeado acerca de una tercera entrega cuyo estreno está previsto, según la productora, para 2028, pero de la que todavía no se sabe nada.

En El testamento de Ann Lee, un biopic sobre la líder del Movimiento Shaker, una organización religiosa también conocida como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, interpreta a su fundadora, Ann Lee, una mujer que se convirtió en líder espiritual en el siglo XXVIII, cuando apenas existía la figura de la mujer predicadora en los Estados Unidos.

Amanda Seyfried junto a Meryl Streep en 'Mama Mia!'

El enfoque profesional de Seyfried en la actualidad transita, además, por una clara preferencia por papeles complejos y alejados de los estereotipos románticos. Tras años interpretando perfiles de joven enamorada en circunstancias adversas, ha dejado claro que ya no le interesa repetir fórmulas: “He terminado con esos papeles en los que solo eres la perspectiva del espectador, esa figura que sirve para que el público vea el mundo a través de ti. A quienes nos gusta interpretar personajes auténticos, eso puede llegar a ser frustrante».

El trabajo detrás de las cámaras y su implicación en la producción también han ganado peso en su trayectoria reciente, una dinámica que admite que le da más control sobre sus proyectos. Por esa razón, a veces ha asumido funciones de productora ejecutiva sin ser plenamente consciente de ello hasta leer el plan de rodaje, como ocurrió en La asistenta. En otros, como en El largo río de las almas o The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, se ha implicado desde el principio y ha defendido los proyectos.

Una actriz comprometida y reivindicativa

Comprometida también en el plano social y político, Amanda Seyfried no ha dudado en manifestar posturas firmes respecto al movimiento #MeToo ni en expresar su rechazo al presidente estadounidense Donald Trump, llegando a participar en protestas públicas y a posicionarse públicamente en redes sociales.

Seyfried ha preferido la privacidad y la estabilidad a la notoriedad. Cuando saltó a la fama en 2004 con el ya clásico de culto Chicas Malas, fue consciente del riesgo de verse arrastrada por los excesos de la industria. Frente a ello, optó por una vida discreta fuera de los focos, hablando sin tapujos sobre su consumo de medicamentos prescritos y evitando las adicciones.

'El testamento de Ann Lee', de Mona Fastvold

En los rodajes, es habitual verla tejiendo para controlar la ansiedad, una afición que ha canalizado en la creación de Make it Cute, una empresa de juguetes que fundó junto a dos amigas para diseñar casitas de cartón para niños. Su trayectoria se caracteriza por una actitud comprometida y metódica, que en la madurez le ha permitido alcanzar una etapa de éxito y serenidad profesional.

El equilibrio entre trabajo y vida personal sigue siendo el eje de su día a día. Así, Amanda Seyfried ha asegurado que, con la experiencia adquirida y el reconocimiento obtenido en los últimos años, afronta cada proyecto desde la seguridad y la independencia creativa de una actriz que ya no tiene que demostrar nada (ha trabajado con directores que nos llevan desde David Fincher a David Lynch) y que habla sin tapujos de aquello que piensa sin miedo a la censura y a las presiones que ejercen las redes actuales en la actualidad.