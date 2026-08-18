La ‘vuelta al cole’ más cara de la historia: las familias españolas pagarán una media de 429 euros por alumno este curso

Un grupo de niños sentados en clase durante el primer día de la vuelta al cole. (Marta Fernández / Europa Press)

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El fin de las vacaciones de verano está al caer y, con él, también llega la vuelta al cole, temida tanto por los menores como por sus padres. Los preparativos para el inicio del curso escolar 2026-2027 ya han comenzado, lo que supone asumir gastos extra para la compra de libros de texto, uniformes, material escolar y ropa para el curso. Desde ahora, las familias españolas se enfrentan a un desembolso de dinero que, un año más, vuelve a encarecerse.

Estas son las conclusiones del informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, que calcula que el coste medio de equipar a un estudiante con libros de texto y uniformes ascenderá a 429,28 euros para este año escolar. Una cifra que supone un incremento del 1,73% en comparación con el curso anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros. En términos netos, las familias pagarán 7,30 euros más por cada hijo.

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Y, aunque a primera vista una subida del 1,73% pueda parecer moderada, es un incremento que se suma a un contexto económico complejo. En julio de 2026, la inflación interanual en España se situó en el 2,1%, lo que consolida una persistente pérdida de poder adquisitivo para hogares y obliga a vigilar de cerca cada euro invertido en gastos recurrentes.

El uniforme, lo más caro de la mochila escolar

Además, el estudio analiza en qué productos van a destinar el dinero las familias. Y el uniforme escolar se consolida un año más como la partida que más dinero cuesta, y la que más se encarece. De media, vestir a un alumno con el uniforme reglamentario costará este año 234,30 euros, lo que representa una subida del 1,97% frente a los 229,79 euros del año pasado.

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Un estudiante prepara su material escolar (Europa Press)

Por su parte, los libros de texto también suben, aunque a menor ritmo. Si el año pasado costaban 192,26 euros, de media, este año los hogares se gastarán unos 194,98 euros, un 1,42% más. Así, de los casi 430 euros de presupuesto medio por alumno, más de la mitad se destina íntegramente a la ropa escolar.

A diferencia de los libros de texto, que a menudo se ven beneficiados por programas públicos de préstamo, sistemas de gratuidad o reutilización en las distintas comunidades autónomas, el gasto de los uniformes recae de forma directa e íntegra sobre las familias, convirtiéndose en el gran obstáculo económico de septiembre.

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Diferencia de más de 40 euros entre comprar en colegio o en tienda externa

El análisis también detalla que el lugar donde se compre el uniforme puede aliviar o castigar el bolsillo de las familias. Adquirir las prendas obligatorias directamente en el colegio cuesta una media de 256,52 euros, mientras que comprar exactamente el mismo equipamiento en tiendas externas o grandes superficies se reduce a 212,08 euros.

Esto se traduce en una brecha de 44,44 euros por alumno, lo que significa que comprar en el propio centro educativo es un 20,96% más caro que hacerlo fuera. Una brecha que también se ha ensanchado respecto al curso anterior, cuando la diferencia era del 19,92%.

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Aun así, en algunas comunidades, la diferencia es más llamativa. En Cataluña, comprar el uniforme en el colegio cuesta de media 304,59 euros frente a los 220,12 euros de una tienda externa, una diferencia de más de 84 euros. En Navarra, la brecha es de 65 euros (291,46 euros en el colegio frente a 226,42 euros fuera) y en Baleares asciende a casi 58 euros de diferencia (260,24 euros frente a 202,34 euros).

Cuadernos y demás material escolar, en la papelería Folder Hermosilla, a 24 de agosto de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

Hasta 86 euros de diferencia según dónde vivas

En general, el coste de la vuelta al cole no es igual para todos los españoles. Dependiendo de la comunidad autónoma de residencia, la factura final puede variar considerablemente.

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La Comunidad Valenciana repite como la región más cara de España para los que regresan a las aulas, con un coste medio por alumno de 487,38 euros (entre libros y uniformes). Le siguen de cerca Cataluña (469,80 euros) y Navarra (460,46 euros). En el lado opuesto del ranking, la comunidad más barata es Extremadura, con un gasto medio de 401,41 euros por estudiante, seguida de Canarias (406,83 euros) y Castilla-La Mancha (406,95 euros).

La diferencia entre vivir en la Comunidad Valenciana o en Extremadura es de 85,97 euros por estudiante, lo que supone que las familias valencianas pagan un 21,4% más que las extremeñas para iniciar el curso.

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Pero las autonomías más caras no son las que más suben de precio este año. Las mayores subidas interanuales de coste se han registrado en Galicia (+2,65%), Andalucía (+2,53%) y Extremadura (+2,52%), mientras que Castilla y León (+0,87%) y Navarra (+0,88%) presentan las subidas más contenidas.

Desigualdad según el nivel de enseñanza y tipo de centro

De igual manera, el precio de los libros de texto también es muy dispar según la titularidad del centro y la etapa educativa. En Infantil, por ejemplo, los libros de texto han registrado una subida mayor, de un 2,75% de media, muy por encima de Primaria (+0,59%) y de la ESO (+1,48%). Además, la etapa de Infantil queda fuera de la gran mayoría de los programas de gratuidad autonómicos, por lo que este encarecimiento lo asumen las familias en su totalidad.

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Una niña cuelga su mochila en un perchero en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista. (A. Pérez Meca - Europa Press)

En cuanto al tipo de centro, la diferencia también es muy pronunciada:

En los colegios públicos , el coste de los libros se mantiene prácticamente congelado, con una variación media insignificante del 0,02%.

En los colegios concertados , el precio sube un 1,64%.

En los colegios privados, la factura de los libros se encarece un 1,99% de media.

Esto provoca una brecha de precios en la que un estudiante de un colegio privado paga, de media, alrededor de un 46% más por sus libros que uno escolarizado en la enseñanza pública.

Ante un desembolso tan concentrado, los asesores financieros de Banco Mediolanum aconsejan cambiar de mentalidad y dejar de tratar la vuelta al cole como un “gasto de emergencia” o excepcional en septiembre. La recomendación clave es incorporarlo a la planificación financiera anual de la familia, distribuyendo el esfuerzo económico a lo largo de los meses anteriores.

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