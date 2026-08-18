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Confirmados en torno a una decena de casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta

El Ministerio de Defensa, según recoge EFE, lo ha confirmado y ha señalado que no tiene por qué estar relacionado con la presencia de miles de migrantes en la ciudad autónoma

Efectivos de las Fuerzas Armadas de España permanecen en la frontera de Ceuta tras la llegada de numerosos migrantes que cruzaron desde Marruecos por tierra y mar, el 15 de agosto de 2026. Foto: REUTERS/Pedro Nunes
Efectivos de las Fuerzas Armadas de España permanecen en la frontera de Ceuta tras la llegada de numerosos migrantes que cruzaron desde Marruecos por tierra y mar, el 15 de agosto de 2026. Foto: REUTERS/Pedro Nunes
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Asociaciones de militares han denunciado la aparición de un brote de sarna que afecta a al menos 14 militares en Ceuta El contagio se habría dado tras el alojamiento del contingente en condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las antiguas instalaciones de la Batería K-8, según comunicados oficiales de la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). El Ministerio de Defensa, según recoge EFE, ha confirmado la existencia de en torno a una decena de casos y ha señalado que no tiene por qué estar relacionado con la presencia de miles de migrantes en la ciudad autónoma.

La UMT ha exigido que se garantice la transparencia sanitaria para todos los efectivos desplegados en Ceuta. Según los testimonios recabados por la asociación, el brote de escabiosis afecta inicialmente a 14 componentes del Grupo de Regulares nº 54 y, según la asociación, su origen apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el 15 de agosto en la Batería de Costa K-8, unas dependencias en desuso, sin mantenimiento higiénico y con antecedentes de plagas similares.

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Marruecos frustró este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes. El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre ellos unidades del GRS, GAR, UIP y UPR, preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada multitudinaria.

Ante esta situación, ha exigido conocer si el brote se ha extendido a otras unidades de la Comandancia General de Ceuta. La organización también reclama detalles sobre los planes de contingencia médica para frenar la propagación hacia familias y población civil, así como información sobre las labores urgentes de desinfección en dependencias, gimnasios, vehículos de la unidad y otros edificios e instalaciones del ejército en la ciudad.

La asociación insiste en que estas incidencias deben comunicarse con claridad y acompañarse de las medidas preventivas y protocolos establecidos. Por su parte, ATME ha solicitado información precisa sobre el número de casos de sarna u otras enfermedades infecciosas, la existencia de una posible relación epidemiológica entre ellos y las unidades afectadas.

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Una vecina de Ceuta abordó este miércoles a la ministra de Defensa y, entre lágrimas y sollozos, le pidió que "no abandone" a la ciudad autónoma.

Denuncias de las asociaciones

ATME recuerda que la protección del personal militar exige una comunicación sanitaria rigurosa, que permita actuar con rapidez y evitar preocupaciones innecesarias en un despliegue prolongado y de alta exigencia operativa. A la problemática sanitaria se añade la denuncia por parte de la UMT sobre la falta de Equipos de Protección Individual (EPI). Según demandan, el personal afectado no habría recibido de forma oficial mascarillas ni guantes, viéndose obligado a adquirir este material por sus propios medios para prestar servicio y prevenir el contagio.

La UMT ha señalado que los soldados están trabajando muchas horas seguidas, sin los descansos necesarios. Además, no tienen información clara sobre si van a recibir dinero extra por esas horas de más. La asociación pide al Ministerio de Defensa que explique si realmente se pagarán 17 euros por cada tres horas extra y bajo qué norma se hará ese pago. También reclaman que, si no se paga, se compense a los militares con días libres bien definidos. Tanto la UMT como la ATME insisten en que se deben respetar los derechos laborales, proteger la salud de los militares y actuar de forma transparente y rápida cuando ocurre un problema sanitario.

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